Canarias llora la muerte de Manuel Hermoso

Uno de los primeros en transmitir el pesar por una nueva pérdida en el escenario político canario ha sido el actual presidente Fernando Clavijo, que a través de sus redes ha asegurado que la muerte de Manuel Hermoso Rojas deja un vacío en el archipiélago.

«Hoy deja huérfana a esta Canarias en la que creyó, por la que luchó y que lideró en momentos difíciles pero también a quienes tuvimos el honor de conocerle y de aprender de él. Se ha ido un maestro, un compañero, un político y un ejemplo de esos que deberían ser eternos y más en estos tiempos. Ya lo dijo una vez, la mayor responsabilidad y orgullo en política para un canario es la Presidencia del Gobierno. No se me ocurre una mejor forma de despedirte que con un hasta siempre, presidente. DEP».

Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial «Dejó su impronta»

El también expresidente canario y ahora ministro quiso recordar un encuentro reciente en el que Hermoso le ofreció algunos consejos.

Nos llega a esta hora la triste noticia del fallecimiento de Manuel Hermoso, quien fuera presidente de Canarias.



Dejó su impronta en la política del archipiélago y recuerdo gratamente sus consejos y aportaciones cuando, en los peores momentos de la pandemia, participó en un… pic.twitter.com/KDICDjs31n — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) June 17, 2025

Pablo Rodríguez Consejero de Obras Públicas y Transportes «Un referente del nacionalismo canario»

El consejero resumió en una misma cita del expresidente fallecido a la figura que, según apuntó en sus redes, marcó una época: «Canarias tiene que creerse a sí misma para poder defender su futuro.»

Patricia Hernández Presidenta del PSOE de Tenerife «Gracias, alcalde»

La socialista ha resaltado la figura de Hermoso en su faceta de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y quiso despedirle con un agradecimiento por hacer «grande» el municipio.

José Miguel Barragán Diputado del Grupo Nacionalista en el Parlamento «Supo tejer unidad, visión y propósito»

José Miguel Barragán, diputado de Coalición Canaria y exconsejero del Gobierno canario, señaló este martes que Manuel Hermoso contribuyó «y supo tejer unidad, visión y propósito en un momento histórico. No solo contribuyó a fundar una fuerza política, sino a sentar las bases de un proyecto común para Canarias, con vocación de permanencia, autogobierno y desarrollo. Fue una de las personas de CC que visionaron la intuición estratégica de que la unidad del nacionalismo era la única vía para que Canarias pudiera hacerse oír y respetar».

Román Rodríguez Presidente de NC-Bloque Canarista «Siempre me decía que le sorprendía que en tan poco tiempo hubiésemos hecho tantas cosas»

El también expresidente del Gobierno canario destacó la trayectoria de Manuel Hermoso y su aportación al nacionalismo. «Fue el primer presidente nacionalista y tuve con él una excelente relación», declaró el líder de NC. «Tuve con él muchas conversaciones en relación con la construcción del sistema sanitario público en aquella época, cuando pasamos de estar en la cola a situarnos por encima de la media, y él siempre me decía que le sorprendía que en tan poco tiempo hubiésemos hecho tantas cosas. Como anécdota, recuerdo que en la inauguración del Hospital Doctor Negrín, él estaba y me dijo: 'Me sorprende cómo has podido hacer este hospital', porque en solo cuatro años hicimos un hospital de 170.000 metros cuadrados. Él contribuyó también a la búsqueda de una solución a quién le podía sustituir y contribuyó a una tercera vía, que fue la que yo representé y en mi etapa como presidente tuve con él varias conversaciones, fundamentalmente sobre los temas territoriales».

José Miguel Bravo de Laguna Expresidente del Parlamento «Fue un presidente que luchó por mejorar el trato del Gobierno de España con las islas »

José Miguel Bravo de Laguna, expresidente del Parlamento canario, entre otros cargos, valoró este martes así la figura de Manuel Hermoso: «Tuve mucha relación politica con Manuel Hermoso , cuyo fallecimiento lamento, sobre todo entre 1995 y 1999 en que él fue presidente del Gobierno de Canarias y yo presidente del Parlamento, como consecuencia de un pacto entre CC y PP que firmamos en 1995 y que luego en 1996 produjo el apoyo de los 4 diputados de CC a Aznar . Tengo que decir que Hermoso fue un presidente que luchó por mejorar el trato del Gobierno de España con las islas y en esa etapa se consiguieron inversiones muy importantes como el plan de carreteras (gracias a él, por ejemplo, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria), a lo que también contribuyó mucho José Carlos Mauricio como portavoz de CC en el Congreso y yo mismo como presidente regional del PP».