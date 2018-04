—Empecemos por lo más reciente. Los Presupuestos estatales de 2018 entraron el jueves a trámite en el Congreso con el apoyo de su partido, pero usted duda de que el Gobierno canario ejecute todos los recursos que van a recibir las islas. ¿Por qué?

—No es una duda infundada. Al cierre del tercer trimestre de 2017 solo se había ejecutado un 16% de las partidas presupuestadas el año pasado, y los datos de ejecución hasta el 31 de diciembre no los conocemos todavía. De poco sirve que nosotros saquemos aquí unos buenos Presupuestos para Canarias si luego el Gobierno canario no hace los deberes. CC sale a vender titulares sobre la cantidad de dinero que va este año para las islas, pero después no son capaces de gestionarlo bien. No quiero pensar que estén esperando para hacer las inversiones cuando se acerquen las elecciones, pero no sería la primera vez que viésemos inaugurar una obra que ya se ha inaugurado antes otras dos o tres veces. Y no estamos hablando de un problema nuevo, es una manera habitual de actuar del Gobierno canario, bastante desleal con los ciudadanos. Falta autocrítica y falta responsabilidad.

—Ciudadanos sacó 54.000 votos en las elecciones autonómicas de 2015 y, sin embargo, no obtuvo representación en el Parlamento regional. ¿Ve posible que en 2019 se aplique ya un sistema electoral reformado y más proporcional?

—Si dependiese de nosotros sí. Pero queremos una reforma de verdad, no esa especie de maquillaje que es la propuesta que está ahora sobre la mesa y a la que creemos que CC sí se podría sumar, aunque ahora diga que no, porque lo que se plantea no es una reforma profunda. Se está dilatando todo al máximo para tratar de que no esté a tiempo para las próximas elecciones, por eso no somos demasiado optimistas. Y decir que pasar de 60 a 70 diputados no aumentaría el presupuesto es una falsedad. Hace falta más valentía. Nosotros desde luego no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad en el Congreso, absolutamente ninguna, para reformar el sistema electoral en el Estatuto si en Canarias no se alcanza un acuerdo, pero creo que los otros partidos traerán un pacto cerrado poco ambicioso para que nada cambie mucho.

—Su partido está subiendo en las encuestas como la espuma. En Canarias, el pronóstico es que entrarán en la Cámara regional con 7 diputados, a costa de CC y PP. ¿Se ven ya como llave de la gobernabilidad en la comunidad autónoma?

—Lo que dicen las encuestas es efectivamente que Ciudadanos entrará con fuerza en el Parlamento canario y que por fin vamos a dejar atrás ese baile a tres que llevamos viendo ya más de veinte años, con CC pivotando unas veces con el PP y otras con el PSOE, pero siempre instalada en el poder y haciendo lo que le da la gana con uno o con otro, o como ahora, con una minoría sospechosamente cómoda. Creo que en Canarias a partir de 2019 se iniciará una nueva etapa política, un tiempo nuevo muy necesario.

—¿Se presentará a las primarias para ser de nuevo la candidata de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno canario, como en 2015?

—Sé que mi respuesta va a parecer un tópico pero es absolutamente franca. Yo estoy centrada en lo que estoy haciendo ahora y creo que sería una falta de respeto para nuestros votantes que con tantos calderos al fuego importantes para Canarias, como el REF y el Estatuto de Autonomía, me pusiera a pensar en primarias. Ni me lo planteo en este momento. La dirección del partido ha decidido que no vamos a hacer primarias este año porque queremos que nuestros cargos electos se centren en el trabajo que tienen que hacer, para el que nos han votado.

—No están en el Parlamento canario, pero no paran de promover iniciativas desde fuera.

—Muchas. Una de ellas aprobada hace una semana, la tarifa plana para autónomos que el PP hizo suya y la presentó, porque nosotros nos reunimos con los portavoces de todos los grupos y les pedimos que cojan nuestras iniciativas, les quiten el logo y las presenten, porque lo que queremos es que se aprueben porque creemos que son buenas y nos da igual quién se apunte el tanto. Y es que en las elecciones autonómicas anteriores no esperábamos tanto apoyo, acabábamos de llegar y cuando vimos que 54.000 personas habían confiado en nosotros y no iban a tener voz en el Parlamento, por responsabilidad decidimos seguir trabajando desde fuera de las instituciones. Con ello el mensaje que le hemos trasladado a la ciudadanía es que el que no trabaja es porque no quiere, nosotros sin estar en la Cámara estamos en la actualidad política en Canarias y tenemos mucho que decir.

—También está creciendo bastante la afiliación a Ciudadanos. ¿Les permitirá eso cubrir todo el territorio en las próximas elecciones?

—Así es, desde octubre en Canarias estamos muy por encima de la media en número de nuevos afiliados. Si hacemos un baremo hasta hoy hemos subido un 50% en todo el Archipiélago, y en islas como Lanzarote hemos duplicado la filiación. Ya estamos en casi un 60% de los municipios y vamos a mantener la estrategia de implantación en la que llevamos trabajando tres años, poco a poco y con buena letra, generando en cada municipio grupos de personas que confíen en nuestro proyecto y tengan ganas de trabajar. Pero no vamos a cometer ninguna irresponsabilidad como las que hemos visto hacer a otros partidos, eso de hacer listas por hacerlas como locos para poder presentarnos en todas partes, porque nosotros queremos ofrecer un proyecto sólido y solvente que responda a las necesidades de la ciudadanía y buscamos un crecimiento ordenado. Preferimos dar dos pasitos despacio hacia adelante y no veinte después para atrás.

—Pero eso no excluye incorporar a independientes en sus listas para -como dice el portavoz de Ciudadanos en Canarias, Mariano Cejas- captar talento.

—Sí, por supuesto que queremos captar talento, pero entendiendo que tenemos un proceso de primarias y que cualquiera que quiera encabezar una lista deberá someterse a la votación de los afiliados. Canarias rebosa de talento que muchas veces no se quiere escuchar. Desde la secretaría de Juventud, por ejemplo, mi obsesión es detectar el talento que tenemos entre la filiación de 35 años hacia abajo. Cada año hacemos varios campus de formación, no ideológicos, sino formativos e informativos, para darles a los jóvenes herramientas que puedan usar en su trabajo, para que desde sus profesiones vean la política como algo útil y no algo a lo que agarrarse.

—Hace unos días los presidentes Clavijo y Rajoy acordaron agilizar el REF económico y la reforma del Estatuto para intentar que estén aprobados antes de que salgan del Congreso definitivamente los Presupuestos. Usted está en las dos ponencias, ¿lo ve posible?

—Ojalá que tanto el REF como el Estatuto puedan estar antes del verano. Saúl Ramírez y yo hemos puesto nuestra agenda a disposición para que sea así. De hecho, hemos presentado sendas cartas de amparo a los presidentes de las dos comisiones para pedirles que actúen si hay retraso, porque nos tenemos que si costó tanto cerrar el calendario de reuniones para la ponencia del Estatuto, que estuvo más de un mes sin convocarse, al abrir la del REF económico alguien podía intentar darle prioridad a una sobre otra.