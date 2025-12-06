Canarias formará a 110 jóvenes en tres países africanos en una nueva edición de Tierra Firme Este programa pionero del Gobierno inicia su nueva andadura ofreciendo capacitación práctica en fontanería, electricidad y construcción a 80 chicos y chicas de Senegal y Mauritania

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias abre una nueva edición de Tierra Firme ofreciendo formación profesional dual a 110 jóvenes en Senegal, Mauritania y Cabo Verde. Durante los próximos tres meses, chicos y chicas de estos tres países africanos recibirán cursos de fontanería, electricidad, construcción y hostelería, capacitación con la que tendrán la oportunidad de acceder a un trabajo en su tierra tras realizar prácticas en empresas canarias y españolas radicadas en el continente vecino.

Se trata del tercer año consecutivo en que el Ejecutivo canario lidera esta iniciativa pionera cuyo objetivo es facilitar la creación de empleo estable y de calidad en los países africanos desde donde parte el grueso de la migración por mar hacia el archipiélago. Para lograrlo, Tierra Firme basa su éxito en la cooperación público-privada, ya que los cursos de formación profesional que se imparten obedecen a la demanda de mano de obra real de las empresas que operan en estos países.

Según explica el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, los «excelentes resultados» de Tierra Firme desde que comenzó su andadura en el verano de 2024 demuestran que la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración «es la mejor vía para desincentivar que los jóvenes se suban a un cayuco y evitar que pierdan la vida en la Ruta Atlántica», una de las más mortíferas del mundo.

De hecho, gracias a la edición anterior Tierra Firme, más de 300 jóvenes de Senegal y Mauritania recibieron formación profesional en el primer semestre de 2025 y muchos trabajan en la actualidad en las empresas donde realizaron sus prácticas. El éxito de Tierra Firme también fue total en 2024, cuando comenzó a andar en Dakar como proyecto piloto con la formación de 30 chicos y chicas senegaleses que encontraron empleo y un proyecto de vida estable en tres sectores de alta empleabilidad en su país: agricultura, textil y turismo. En esa ocasión, el proyecto contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en Senegal.

La nueva edición de este proyecto «de éxito» contará, según explica Padilla, con inversión íntegra de la Dirección General de Relaciones con África. En concreto, este departamento dependiente de Presidencia del Gobierno financia la edición 2025-2026 de Tierra Firme con un presupuesto total de 507.000 euros con los que se impartirán cinco cursos.

Se desarrollan gracias a la participación de cuatro entidades colaboradoras responsables de coordinar y llevar a cabo la formación de estos 110 jóvenes en sus países de origen: la Federación Provincial de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), la Federación Provincial de Pymes del Metal y Nuevas Tecnologías de la provincia de Las Palmas (Femepa), la Fundación Laboral de la Construcción, y la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia.

Alta empleabilidad

De los cinco primeros cursos de Tierra Firme 2025-2026, tres se desarrollarán en Senegal con la participación en total de 60 alumnos. Todos se llevarán a cabo en centros de formación profesional senegaleses, en sesiones principalmente prácticas, y con la participación de personal docente canario experimentado en la docencia en cada campo concreto. Precisamente esta semana representantes del Gobierno de Canarias y de las entidades colaboradoras mantuvieron varias reuniones en Dakar con autoridades y las cámaras de comercio del país para ultimar los detalles técnicos de la iniciativa.

Según lo acordado, el primer curso en Senegal dará formación profesional dual en el ámbito de la electricidad a 20 chicos y chicas, capacitación especializada que ofrecerá Femepa y que asegura la inserción laboral posterior al transmitir las empresas que no encuentran en el país jóvenes para desarrollar este tipo de trabajo.

El segundo curso, a cargo de Femete, formará en fontanería a otros 20 jóvenes del país africano vecino. Este programa tiene como objetivo principal mejorar las perspectivas de empleo de las personas participantes, y, en ese marco, fomentar la participación femenina en los itinerarios formativos técnicos, promoviendo un enfoque de igualdad de oportunidades en sectores tradicionalmente masculinizados.

También el tercer curso, impartido por la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, tiene como finalidad proporcionar una alternativa real a la migración forzada a 20 jóvenes senegaleses, a través de su cualificación profesional en oficios del sector de la construcción, relacionados con los acabados de obra y el mantenimiento de edificios. Se persigue la generación de oportunidades profesionales alineadas con las necesidades socioeconómicas del país, que permitan su inserción en el mercado laboral local y contribuyan al desarrollo socioeconómico sostenible.

En Mauritania, Tierra Firme también repetirá en esta edición el curso de cualificación en construcción que ya se impartió en el primer semestre de 2025, cuando el proyecto del Gobierno de Canarias comenzó a caminar en este segundo país clave en la ruta de la migración hacia el archipiélago. Lo darán también docentes de la Fundación Laboral de la Construcción con la participación de 20 chicos y chicas. Se llevará a cabo en un centro de formación profesional de Nouakchott con un máximo de tres meses de formación en el centro y un máximo de tres meses de prácticas en empresas asociadas al programa.

Programa en Cabo Verde

Una de las principales novedades de la segunda edición de Tierra Firme es la realización de cursos de formación profesional dual en Cabo Verde. El Gobierno de Canarias extiende el programa al país vecino para dar respuesta a la falta de mano de obra cualificada que han trasladado las cadenas hoteleras instaladas en el archipiélago vecino.

Para cubrir esta demanda y de la mano de la Asociación Canaria de la Macaronesia, Tierra Firme capacitará a 30 jóvenes caboverdianos, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, para su incorporación profesional al sector turístico y hotelero en la isla de Santiago. La formación se desarrollará en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cabo Verde, realizando las prácticas en el Hotel Barceló de Praia.

La iniciativa tiene como finalidad dar a los participantes los conocimientos, habilidades técnicas y competencias necesarias para desempeñar eficientemente su trabajo en el sector de la hostelería. Busca proporcionar una inserción laboral atendiendo a las necesidades laborales de empresas, una colaboración público-privada que ya ha tenido éxito en el proyecto piloto y en la primera edición de Tierra Firme.

Los contenidos de la formación profesional dual que se dará en el archipiélago vecino estarán adaptados al contexto caboverdiano y alineados con las prioridades del sector turístico nacional, asegurando su pertinencia y aplicabilidad. La duración de la formación de los 30 jóvenes en el entorno laboral será de tres meses.