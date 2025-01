Canarias y Euskadi trasladan su propuesta para la distribución de menores al resto de autonomías

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de enero 2025, 08:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Lehendakari Imanol Pradales han remitido a los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, la propuesta de acuerdo para una distribución extraordinaria de menores no acompañados que permita garantizar la atención de los niños, niñas y jóvenes y aliviar así la tensión en la red de recursos en el archipiélago canario. Así lo informa el Gobierno de Canarias en un comunicado.

La carta expone el texto íntegro de la propuesta que se presentó en la XXVII Conferencia de Presidencia y que también fue remitida al Gobierno español. De esta forma, los máximos mandatarios de Canarias y Euskadi buscan seguir dando pasos que permitan avanzar en una respuesta «a la dramática situación que están viviendo las comunidades autónomas situadas en la Frontera Sur, Canarias y Ceuta, pero también Euskadi, Frontera Norte».

El texto urge «a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico». Los Gobiernos de Canarias y Euskadi defienden que «es un principio y una obligación que vincula tanto al Gobierno de España como a los gobiernos de las comunidades autónomas» y que tiene como objetivo «asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores no acompañados».

Tanto Canarias como Euskadi defienden la activación de un mecanismo extraordinario que permita «la distribución de menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores», al tiempo que resolvería «la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi».

También señalan en su propuesta que es el Gobierno español el que «tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los y las menores, cooperando activamente y aportando los correspondientes recursos materiales y económicos». De esta forma, ambos territorios buscan «garantizar que los y las menores tengan acceso a un entorno seguro, adaptado a sus necesidades y derechos» que reclaman sean financiados con fondos estatales y europeos y con la coordinación de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

Ejes de la propuesta

En la propuesta remitida a los líderes de los ejecutivos autonómicos, los gobiernos de Canarias y Euskadi plantean un acuerdo de colaboración sobre la gestión migratoria en cuatro ámbitos de gestión de aplicación «inmediata». El primero es un Plan Estratégico de Migración que contemple desde la planificación, la previsión de diferentes escenarios, los indicadores de evaluación y una memoria económica real.

A este Plan se sumaría la consideración de Euskadi como Frontera Norte tras el cierre de la frontera decretada por el estado francés el pasado 1 de noviembre, acompañada «por una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito».

De la misma forma, tanto Euskadi como Canarias defienden «un reparto equilibrado, coordinado y justo entre las comunidades autónomas» unido a una memoria económica que garantice y soporte la distribución extraordinaria de los y las menores no acompañados.

Por último, abogan por un modelo de distribución basada en cinco indicadores. Concretamente, se refieren al modelo elaborado por el Gobierno canario y suscrito por el Ejecutivo vasco sobre los indicadores de población total; población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses); PIB per cápita; desempleo; y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años).

Distribución extraordinaria y urgente

Tal y como plantearon en la Conferencia de Presidencias del pasado mes de diciembre ambos gobiernos plantean que la medida extraordinaria debería ser aplicada en un plazo no superior a tres meses con la figura jurídica oportuna. Inmediatamente después, plantean que sea la Conferencia Sectorial de Infancia la que retome un debate más sosegado sobre los coeficientes de distribución a aplicar en un futuro.

En este contexto, el presidente, Fernando Clavijo, reconoció que esta carta remitida por Canarias y Euskadi a los ejecutivos autonómicos solo busca «no perder ni un minuto más y abrirla al debate y a las aportaciones de los presidentes y las presidentas de las comunidades y ciudades autónomas». Coincide, además, con el repunte migratorio en las islas canarias que ha dejado en los últimos días a 2.000 personas más, elevando a 5.812 el número de menores no acompañados tutelados por la comunidad canaria. Al respecto, Clavijo advirtió que la «situación es insostenible y no podemos seguir esperando a que el Gobierno español tome la iniciativa».

La propuesta defendida por los ejecutivos liderados por Clavijo y Pradales contempla además la necesidad de que vaya aparejada a medidas a medio y largo plazo como son «la cooperación con los países de origen» en el marco del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería. El objetivo es que «niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen». Del mismo modo se solicita que se establezcan canales para el intercambio de información sobre proyectos piloto en curso en los países de origen, como 'Tierra Firme', liderado por el gobierno canario en Senegal.

