Canarias y Cataluña sellan una alianza en innovación, inmigración y vivienda

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este miércoles en Barcelona.

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sellaron este miércoles la alianza entre las dos comunidades para trabajar juntas en materia migratoria, innovación, vivienda y turismo.

Así, refrendaron ayer en Barcelona una declaración conjunta de la que se empezó a hablar en la anterior visita del president a las islas en enero de este año, en la que pactaron cooperar en ámbitos de diversa índole y también se debatió sobre la financiación singular para Cataluña.

Para Clavijo, el trabajo entre las comunidades es una «obligación«, puesto que la confrontación y el ruido político contribuyen «poco o nada a resolver los problemas de la ciudadanía». Así, el presidente canario incidió en que con el trabajo en conjunto se tienen «muchas más posibilidades de avanzar y responder con eficacia» a los retos que existen en la actualidad.

Por su parte, Illa subrayó a través de su perfil en la red social X que las dos comunidades apuestan por «una política útil y el diálogo para hacer frente a los retos compartidos».

Amb el president de Canàries, @FClavijoBatlle, apostem per la política útil i el diàleg per fer front als reptes compartits. Catalunya i Canàries col·laborarem per impulsar iniciatives i projectes en matèria d’habitatge, turisme sostenible, recerca i innovació, i immigració. pic.twitter.com/g83yhEs9Ez — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 19, 2025

De esta forma, el Ejecutivo canario y la Generalitat cerraron filas en aspectos como la gestión de la inmigración, tema de especial relevancia para ambos. Canarias, principal puerta de entrada de las personas migrantes que se juegan la vida en el mar, trabajará junto a Cataluña en proyectos de cooperación en los países de origen. En este caso, el trabajo estará centrado en «reducir las causas que obligan a las personas a migrar, como la pobreza, los conflictos o la falta de oportunidades». Por ello, se van a centrar los esfuerzos en proyectos que fomenten la formación y el empleo, como es el caso de la iniciativa 'Tierra Firme' impulsada por el Gobierno de Canarias durante esta legislatura.

Otra cuestión de máxima importancia para España es la vivienda. La presión turística, entre otros factores, ha hecho que, hoy en día, encontrar un inmueble sea cada vez más difícil para la ciudadanía. Todo ello, debido a que la principal consecuencia ha sido la reducción de la oferta de viviendas y el consecuente aumento de los precios tanto para adquirir una vivienda como para alquilarla.

Por ello, ambos gobiernos se han propuesto explorar nuevas soluciones y compartir conocimiento entre territorios. De esta forma, la declaración contempla «promover un compromiso conjunto para impulsar iniciativas políticas que fomenten un turismo más sostenible». En este sentido, se tendrán en cuenta todos los aspectos clave de la sostenibilidad económica, medioambiental, cultural y social para que haya sintonía entre «los intereses del sector y de los residentes locales».

En el documento firmado por ambas regiones cobra gran relevancia el ámbito de la investigación y la innovación, necesario para que nazcan esas propuestas que luego darán resultados. Por todo ello, se han comprometido a colaborar en conjunto en áreas estratégicas como «vivienda, transformación digital, sostenibilidad, turismo inteligente, energías renovables o la salud». También destacan los sectores de la astrofísica, la investigación marina o la inteligencia artificial, aunque también se contemplan otras tecnologías emergentes. Todos ellos son sectores que buscan despuntar en el archipiélago para alcanzar la diversificación económica.

El acuerdo entre los dos territorios contempla la constitución de un grupo de trabajo de investigación e innovación, en caso de que sea necesario, para poder identificar oportunidades, evaluar los proyectos que se pongan en marcha y proponer nuevas iniciativas. Estará integrado por representantes de los dos gobiernos, así como de expertos en las diferentes materias que se estudien.

De esta forma, con el acuerdo se va a fomentar la creación de proyectos conjuntos en ambas regiones, así como el uso compartido de laboratorios; impulso de programas de formación en competencias tecnológicas o la promoción de alianzas entre empresas, universidades y centros de investigación. En este sentido, se pone el foco en la posibilidad de desarrollar programas de prácticas e intercambios en empresas, universidades y centros de investigación.