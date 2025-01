Clavijo advierte a Illa que sin una financiación justa está en riesgo el bienestar de Canarias

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de enero 2025, 17:36 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inició este viernes en Canarias una ronda de contacto con los presidentes autonómicos para explicar el proceso de una financiación singular para Cataluña. Sin texto sobre la mesa para poder profundizar en el asunto, Illa considera que el proceso se ha de abordar «desde la transparencia, la serenidad y la reflexión», y en ello coincide con Fernando Clavijo, con el que se reunió en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Ambos trataron sobre temas que les unen y preocupan, como sanidad, turismo, servicios públicos e innovación, además de financiación autonómica.

Desde la defensa de cada uno de los territorios que representan, Clavijo destacó el tono del encuentro, más allá de las diferencias, hablando con serenidad y sosiego «de los temas que nos acercan y sobre los que nos alejan, poniendo el interés general de la ciudadanía por encima de cualquier sigla política».

Preguntado en la comparecencia conjunta una vez terminada la reunión, Clavijo reiteró lo que ya ha dicho muchas veces, «aunque no se me hace mucho caso». «Tenemos que definir qué estado del bienestar queremos y cómo lo financiamos», y eso «aunque partamos de posturas contrapuestas; no podemos evitar sentarnos y llegar a un acuerdo».

Eso sí, aclarando también que una cosa es la financiación autonómica, que sirve para sufragar los servicios públicos que ofrecen las comunidades autónomas, un 80%, y otra el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias), cuya recaudación no es para financiar los servicios públicos como sanidad o educación sino para compensar la lejanía y la insularidad del archipiélago.

Partiendo de la base de que la reforma del sistema de financiación es necesaria, y teniendo en cuenta que la norma sobre la que se sustenta es de 2009, hay que afrontar una reforma. Y para ello, como apuntó Salvador Illa, hay que abordar «un debate complejo», pero sin ruido, coincidieron los presidentes.

Salvador Illa «No queremos ningún privilegio para nadie, tampoco para Cataluña»

Todo ello no significa que Canarias esté de acuerdo en que una comunidad autónoma, como parece que pretende Cataluña, se salga del sistema. Entiende el presidente canario que lo que está haciendo Cataluña es defender el desarrollo de su estatuto de autonomía, lo cual es constitucional. Pero, advirtió, excluir a una comunidad autónoma del sistema de financiación rompería su equilibrio y claramente perjudicaría a la comunidad de Canarias.

«No nos gustan las imposiciones ni los acuerdos por la puerta de atrás», dijo Clavijo, de ahí que agradeciese públicamente la «franqueza y la valentía» del president Illa, porque las relaciones se mantienen desde la transparencia y la lealtad institucional, con debates en un ámbito de normalidad «en el que todas las partes podamos opinar», sin estar necesariamente de acuerdo.

«Pido que no se tenga miedo a que en Cataluña las cosas vayan bien», dijo el president catalán. «Ningún problema de España es ajeno a Cataluña», aseguró Illa, que resaltó además que «Cataluña necesita a la mejor España y España necesita a la mejor Cataluña».

Por eso, y a pesar de la imagen que se ha proyectado en los últimos en torno a los intereses de Cataluña en el resto del territorio nacional, Illa afirmó que su intención no es «convencer», sino explicarse y escuchar, abordar los asuntos desde el diálogo y la razón. En esta línea, «no queremos ningún privilegio, tampoco para Cataluña», dijo Illa, ni poner en riesgo los mecanismos de solidaridad, sino reforzarlos.