Canarias busca una alianza con regiones costeras para hacer frente a Madrid

El Gobierno de Canarias busca conformar un «frente común» con las comunidades autónomas costeras para «plantarse ante Madrid» y reclamar la transferencia completa de las competencias de Costas que le permitan gestionar el litoral de manera «adecuada y eficiente».

Después del último desencuentro surgido la semana pasada por este asunto entre el Ejecutivo canario y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el consejero de Obras Públicas y dirigente de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, indicó que ya han contactado con otras regiones que se encuentran con esta misma dificultad y, a pesar de tener estas materias traspasadas, no pueden ejercerlas de manera plena.

Ante este escenario, Canarias ha propuesto un encuentro, aún sin fecha, de todas estas comunidades costeras -tanto las que tienen competencias transferidas como las que aún no las han firmado- para «establecer un diálogo» con el Ministerio de Transición Ecológica y defender que «somos mayores de edad para gestionar nuestro litoral».

Rodríguez hizo estas declaraciones en un desayuno de trabajo convocado para presentar la hoja de ruta de la organización nacionalista en Gran Canaria para este ejercicio.

Durante este acto, señaló que este encuentro entre autonomías parte de una propuesta de la comunidad canaria después de una reunión con la Junta de Andalucía en la que expresaron sus dificultades en este asunto.

Diferencias

Puntualizó el consejero que todos los problemas de ámbito competencial se resuelven primero en la comisión Canarias-Estado y cuando se agote esa vía está la posibilidad de acudir la Tribunal Constitucional. Recordó que el primero en pedir esta convocatoria fue Ángel Víctor Torres en abril del año pasado «y no le hicieron caso».

Insistió en que las reclamaciones canarias tienen como base el Estatuto de Autonomía «una ley orgánica aprobada por las Cortes». Ese texto recoge que las competencias en el ámbito del litoral son exclusivas de Canarias, pero «el decreto de transferencias no es acorde al Estatuto y eso es lo que se debe dirimir en la Comisión mixta».

Pablo Rodríguez detalló que la dificultad entre las dos administraciones parten de una «limitación de competencias» como la relativa a los hoteles de Riu en el parque natural de las Dunas de Corralejo.

«Si no me das los expedientes, dijo, no puedo ejercer mis competencias». Además, asegura que hay otros asuntos que no están recogidos en el decreto de transferencias pero sí las contempla el Estatuto de Autonomía, como las concesiones en dominio público. Estos asuntos, apuntó el consejero de Obras Públicas, se deben dirimir en esa comisión entre las administraciones estatal y canaria.

Elecciones europeas

Por otro lado, Pablo Rodríguez confirmó que de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio, CC ya está en conversaciones con los partidos que concurrieron en la plataforma Europa Solidaria en 2019 para reeditar este acuerdo, que estuvo liderado por el PNV.

Para los nacionalistas canarios es «fundamental» tener presencia en la capital comunitaria porque muchas políticas europeas afectan al archipiélago, entre las que citó el Posei o la tasa verde.

En las elecciones de hace cinco años, el representante de CC fue el actual director general de Relaciones con África, Luis Padilla, que ocupó el puesto número dos de la lista encabezada por Izaskum Bilbao (PNV).

La europarlamentaria ya ha anunciado que no volverá a presentarse para renovar escaño. Aunque Coalición no tiene representación directa en la Cámara, Rodríguez señaló que la representante del PNV «ha hecho llegar a Bruselas las preocupaciones de los canarios».

Tercer mandato

El secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, también manifestó su «disposición» a presentarse para renovar este cargo en el congreso que esta formación política celebrará en el último trimestre del año y que sería su tercer mandato.

Además, los nacionalistas se plantean el objetivo integrar en sus órganos directivos a partidos municipales con los que tienen alianzas y que forman parte de su «ecosistema político», como Juntos por Mogán, Avesan o Coalición de Centro Democrático.

CC aspira asimismo a tener representación en los 21 municipios de la isla y recuperar su presencia en el norte.