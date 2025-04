Canarias aguarda por el TS y la Conferencia de Infancia para aliviar el hacinamiento de menores

CC ve una «clara falta de voluntad» del Estado y el PP acusa al Gobierno socialista de «reírse» de las islas

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, rechazó en un comunicado el escrito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al Tribunal Supremo sobre su incapacidad para integrar a los 1.200 menores no acompañados solicitantes de asilo que permanecen en Canarias en el sistema de acogida de protección internacional. «Detrás lo que hay es una clara falta de voluntad del Estado de hacerse cargo de unos niños, niñas y jóvenes que tienen unos derechos», dijo Toledo en la nota de prensa remitida a los medios. El dirigente nacionalista aseguró que es «vergonzoso» que el Gobierno estatal «siga dando largas a un auto del Tribunal Supremo que no deja lugar a dudas sobre los derechos de estos niños y sobre los deberes de la Administración del Estado, como es vergonzoso que siga dando la espalda a Canarias». Por su parte, el secretario ejecutivo de Acción Política del PP canario, Carlos Tarife, también remitió a los medios una nota en la que señalaba que el Gobierno socialista de [Pedro] Sánchez y de [Ángel Víctor] Torres «se ríe de Canarias negándose a atender, como le exige el Tribunal Supremo, a mil menores inmigrantes con derecho a asilo que siguen a cargo de Canarias junto a 5.000 menores más». Tarife, lamentó que el Ejecutivo central «convierta a España en un Estado fallido capaz de contestar a un tribunal que no puede atender a mil menores cuando una sola comunidad atiende en solitario a casi 6.000. El PSOE vuelve a despreciar a Canarias. Se burla de nuestras Islas», dijo. Cabe recordar que el PP votó en el Congreso de los Diputados en contra del reparto de menores migrantes.