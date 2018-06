Bravo olvida los agravios de CC

La candidatura a la Alcaldía, única duda

En opinión del dirigente nacionalista, Gran Canaria "es la isla central de potencialidad del archipiélago y, en la actualidad, están desaprovechadas", y en esa línea ha añadido que su población no está contenta con "un gobierno insular que ha sido un fracaso".

Para Rodríguez este acuerdo supone "un avance importante no solo para ambos partidos, sino para Gran Canaria, ya que une muchas cosas más que las que separan, y desde el congreso insular CC hay una hoja de ruta de abrir la organización a más formaciones y el de Unidos es el primer acuerdo, pero no será el único".

Abren las puertas a más organizaciones

Sobre las contradicciones del pacto

Bravo de Laguna dicen que le "halagan" cuando le recuerda que fue el "látigo de CC" cuando presidió el Cabildo con el PP y se pregunta si alguien encuentra "contradictorio" defender a la isla y que ahora pacte la formación nacionalista, "lo dicen precisamente quienes siempre han acordado ellos, PP y PSOE, o NC, que procede de CC".

"¿Porqué se extrañan tanto que pacte con CC? ¿Ellos si pueden y yo no? Entonces... ¿Es que ellos no defendían bien Gran Canaria antes?", se ha preguntado.

Entiende que entre los gobiernos de Paulino Rivero y Fernando Clavijo han cambiado muchas cosas y ha recordado que como presidente del Cabildo tuvo enfrentamientos con el anterior Ejecutivo porque no se trató adecuadamente a la isla al rechazar el BIC del Oasis o la iniciativa de Moratoria Turística, o por retirar 10 millones de euros al Gran Canaria Arena o cuando retrasó la prefinanciación que ofrecimos para la carretera de La Aldea o la cuarta fase de la circunvalación.

"Por todo ello me revelé como presidente del Cabildo y grancanario, pero he encontrado en Clavijo y en esta CC un talante mucho más dialogante, y aunque no vamos a solucionar los problemas de que Gran Canaria recupere el puesto que le corresponde en la comunidad autónoma de la noche a la mañana, hay rumbo político y vamos a influir para defender los intereses de la isla", ha dicho.

Por último y tras destacar el trabajo de CC en Gran Canaria, el presidente Fernando Clavijo ha reconocido que Gran Canaria "necesita un revulsivo y un cambio", que en su opinión "lo está liderando y articulando Pablo Rodríguez, por lo que lo ha felicitado tanto a él como a Bravo de Laguna porque "hay un aire de ilusión".