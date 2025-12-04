Asofuer respalda a Jessica de León tras denunciar la violencia y la crispación social La asociación turística muestra su pleno apoyo a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ante los recientes episodios de amenazas y agresiones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER) ha emitido un comunicado en el que muestra su firme apoyo tras la denuncia social por la escalada de violencia que Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, realizó en la jornada de ayer. Asofuer reclama recuperar un clima de respeto y convivencia en el debate público sobre la vivienda vacacional.

Comunicado integro de Asofuer

«Asofuer expresa su más firme apoyo a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ante los graves episodios de hostigamiento, amenazas y agresiones que ha sufrido en los últimos días. La asociación considera totalmente inaceptable que el debate público en torno a la regulación de la vivienda vacacional haya derivado en ataques personales y comportamientos que vulneran los principios básicos de convivencia democrática.

La entidad condena de manera rotunda cualquier forma de violencia, intimidación o señalamiento hacia representantes públicos. La discrepancia social es legítima y necesaria, pero nunca puede transformarse en violencia ni en actos que pongan en riesgo la seguridad o la dignidad de las personas que ejercen responsabilidades institucionales. La defensa de las posiciones propias debe realizarse siempre desde el respeto, el diálogo y la participación constructiva.

Reconocemos el esfuerzo de la consejera en la gestión de un asunto complejo y de gran sensibilidad social, y destaca la importancia de que los responsables públicos puedan desempeñar sus funciones en un entorno seguro, libre de presiones y amenazas. La asociación reitera su compromiso con la colaboración institucional y con la búsqueda de soluciones equilibradas para el desarrollo turístico y residencial de Canarias.

Asimismo, realizamos un llamamiento a la calma y a la responsabilidad colectiva.

Canarias necesita afrontar sus retos desde la serenidad, el entendimiento y la convivencia, evitando discursos que alimenten la crispación social. La asociación reafirma su voluntad de contribuir a un diálogo respetuoso que permita avanzar hacia un modelo sostenible y consensuado para el archipiélago«.

Temas

Violencia

Vivienda