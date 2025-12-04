Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Efe

Asofuer respalda a Jessica de León tras denunciar la violencia y la crispación social

La asociación turística muestra su pleno apoyo a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ante los recientes episodios de amenazas y agresiones

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER) ha emitido un comunicado en el que muestra su firme apoyo tras la denuncia social por la escalada de violencia que Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, realizó en la jornada de ayer. Asofuer reclama recuperar un clima de respeto y convivencia en el debate público sobre la vivienda vacacional.

Comunicado integro de Asofuer

«Asofuer expresa su más firme apoyo a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias ante los graves episodios de hostigamiento, amenazas y agresiones que ha sufrido en los últimos días. La asociación considera totalmente inaceptable que el debate público en torno a la regulación de la vivienda vacacional haya derivado en ataques personales y comportamientos que vulneran los principios básicos de convivencia democrática.

La entidad condena de manera rotunda cualquier forma de violencia, intimidación o señalamiento hacia representantes públicos. La discrepancia social es legítima y necesaria, pero nunca puede transformarse en violencia ni en actos que pongan en riesgo la seguridad o la dignidad de las personas que ejercen responsabilidades institucionales. La defensa de las posiciones propias debe realizarse siempre desde el respeto, el diálogo y la participación constructiva.

Reconocemos el esfuerzo de la consejera en la gestión de un asunto complejo y de gran sensibilidad social, y destaca la importancia de que los responsables públicos puedan desempeñar sus funciones en un entorno seguro, libre de presiones y amenazas. La asociación reitera su compromiso con la colaboración institucional y con la búsqueda de soluciones equilibradas para el desarrollo turístico y residencial de Canarias.

Asimismo, realizamos un llamamiento a la calma y a la responsabilidad colectiva.

Canarias necesita afrontar sus retos desde la serenidad, el entendimiento y la convivencia, evitando discursos que alimenten la crispación social. La asociación reafirma su voluntad de contribuir a un diálogo respetuoso que permita avanzar hacia un modelo sostenible y consensuado para el archipiélago«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  6. 6 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  9. 9 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria
  10. 10 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Asofuer respalda a Jessica de León tras denunciar la violencia y la crispación social

Asofuer respalda a Jessica de León tras denunciar la violencia y la crispación social