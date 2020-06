Así es la nueva normalidad canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes las normas sanitarias que regirán en la "nueva normalidad" a partir de las 00.00 horas del 21 de junio, entre las que se incluye que con carácter general que no podrá haber eventos con más de mil personas al aire libre o de 300 en espacios cerrados.

Vea aquí todas las medidas:

1. Distancia de seguridad interpersonal: La mascarilla será obligatoria si no se garantiza la distancia de seguridad de 1,5 metros.

2. Eventos y actividades multitudinarias: Se autorizan 1.000 personas en exteriores o 300 en interiores, con acceso escalonado y evitando aglomeraciones.

3. Restauración: Se mantendrán 1,5 metros entre mesas, grupos de mesas o en barra. No se usará carta común. Los clientes esperarán acomodo, limpieza y desinfección.

4. Alojamientos turísticos: Se respetarán las medidas específicas de cada establecimiento. La animación será al aire libre, sin intercambio de material. En el buffet, pantalla protectora, emplatados individuales y monodosis. Reducción de textiles en todo el establecimiento. La ropa de cama estará protegida en armarios.

5. Actividades culturales en espacios cerrados o abiertos: Las butacas estarán preasignadas, por núcleos de convivencia y con el público sentado, manteniendo la distancia de seguridad.

6. Deportes: Se practicará en grupos máximos de 30 en exterior o 25 personas en interior, manteniendo la distancia de seguridad, prevención e higiene. No se autorizan las modalidades con contacto interpersonal continuado.

7. Eventos deportivos y espectáculos públicos: Se debe mantener la distancia de seguridad o uso de mascarilla, con un máximo del 75% del aforo y 300 personas en interior o 1.000 en exterior. El público sentado debe mantener distancia de seguridad.

8. Culto religioso: Se debe mantener la distancia de seguridad entre no convivientes y no superar el 75% de aforo. Los actos de culto en exterior deben respetar las medidas de protección.

9. Sepelios: En los velatorios se mantendrá la distancia de seguridad entre no convivientes con un máximo de 50 personas en exterior o 20 en interior. La comitiva del sepelio o cremación no superará las 50 personas. En la ceremonia de cremación no habrá más de 5 personas.

10. Ceremonias religiosas o civiles: Se mantendrá la distancia de seguridad entre no convivientes y no se superará el 75% de aforo. Se autoriza un máximo de 250 personas en el exterior o 150 en interiores.

11. Playas: Se debe respetar la normativa municipal específica, manteniendo una distancia de 1,5 metros. La práctica deportiva será individual o en parejas, sin contacto. Los equipos, máquinas y hamacas se desinfectarán antes y después de su uso. Estas últimas serán de uso individual con 2 metros de separación entre ellas.

12. Acampadas: Sólo se podrá acampar previa autorización municipal y en grupos de un máximo de 20 personas.

13. Ocio nocturno: Se autoriza el ocio nocturno en espacios abiertos, en mesas, 75% máximo de aforo. Evitar aglomeraciones. Sin pistas de baile.

Puede consultar aquí el texto íntegro