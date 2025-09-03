Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en una imagen de archivo. C7

Antonio Morales apela al «reencuentro» del nacionalismo de izquierdas tras el «calentamiento»

El presidente del Cabildo compara lo ocurrido con las parejas que se separan y luego se reconcilian

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:09

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho este miércoles un llamamiento a los sectores que se enfrentaron en Nueva Canarias (NC), un pulso que derivó en la creación de Primero Canarias, para que haya un «reencuentro» del nacionalismo de izquierdas.

En una amplia entrevista con Lito Jiménez en los micrófonos de UD Radio, Antonio Morales trazó un paralelismo entre lo ocurrido en NC y las diferencias de «muchas parejas» que se separan y luego se reconcilian tras «un periodo de calentamiento». En esa línea, subrayó la importancia de abrir «espacios para el reencuentro», porque «la ciudadanía castiga la división y el enfrentamiento».

Agregó que se trata de personas que llevan décadas trabajando juntos y que lo conseguido no puede tirarse por la borda.

Preguntado por la posibilidad de que desde NC lo convenzan para ser candidato al Cabildo de nuevo en 2027, bromeó diciendo: «¿Usted quiere que me echen de mi casa?». Dijo que queda mucho para las elecciones en las corporaciones locales y que, en todo caso, será una decisión personal y familiar si continúa o no.

En la entrevista hizo un repaso por la gestión del Cabildo, del que dijo que atiende a todos los municipios con «absoluto y exquisito equilibrio».

Sobre el problema habitacional que viven las islas, se mostró partidario de una ley de residencia y que el Gobierno de Canarias actúe para «controlar la superpoblación» que sufre el archipiélago.

