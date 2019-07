Antona ve con «desconfianza» el Gobierno de Torres

Se opone a la subida del IGIC y la tasa turística

Antona ha pedido a Torres que practique la igualdad "pero no de boquilla", pues la desliga de Presidencia y se entrega a Podemos, aparte de que presidente y vicepresidente son hombres, lo mismo que el titular del Parlamento.

Ha rechazado que el nuevo Gobierno encargue a Podemos el área de Políticas Sociales cuando votaron en contra del REF y el Estatuto de Autonomía, que les dan nuevas competencias sociales a las islas. "Con las cosas de comer no se puede jugar", ha apuntado.

En cuanto a políticas sociales, ha señalado que la dependencia y la lucha contra la pobreza deben ser una "prioridad" y por ello, no entiende que hayan eliminado los 30 millones de los PGE de 2019 y sobre sanidad, ha pedido que no se criminalice a la concertada, pues se deben utilizar todos los recursos disponibles.

"No queremos que se vaya a freír a impuestos a los canarios", ha subrayado, remarcando que le "aterra" que la "izquierda radical" de NC gestione la política fiscal pese a que quieran "difuminar" la creación de nuevos tributos.

"Canarias necesita oxigenarse"

Ha ofrecido diálogo y crítica constructiva a Torres porque no tienen "hipotecas" para defender "lo mejor" para Canarias, pero serán "exigentes" con el nuevo Ejecutivo porque así lo exigen los ciudadanos. "No vamos a entrar en la resignación ni en un cheque en blanco", ha comentado.

Antona se ha referido también a CC porque "Canarias necesita oxigenarse", y "no pasa nada" ni hay que "añorar nada" por pasar a la oposición 26 años después, tal y como ha pasado con los socialistas en Andalucía.

Con todo, ha reconocido que hay muchas expectativas con el futuro Ejecutivo pero no son "ilimitadas", y espera que "las flores no se marchiten día a día" porque si no, Canarias será "más pobre y desigual" en los próximos años.

Sobre Curbelo, portavoz de ASG, le ha dicho que si "va a pensar en grande en Canarias o en pequeño en La Gomera", dado que va a gestionar el área de Turismo, y ha terminado su intervención pidiendo al cuatripartito que "se acostumbre a la crítica".