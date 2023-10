«Estamos angustiados y agotados. La calma solo es señal de que llegan más cayucos»

El Hierro amanecía ayer con una tensa calma tras diez días de una intensa llegada de inmigrantes, en los que han arribado a esta pequeña isla casi 2.500 personas. De madrugada Salvamento Marítimo había rescatado en el mar a tres embarcaciones con un total de 85 personas, solo una de ellas se había dirigido a El Hierro con 19 personas (la mayoría, 15, eran menores y solo cuatro eran adultos) mientras que el resto arribaron a Lanzarote.

La escasa cifra de 19 ocupantes de la embarcación que había llegado de madrugada -nada que ver con los casi 700 del miércoles pasado-, sumado a que el Gobierno 'vació' ayer El Hierro y derivó a todos los inmigrantes adultos llegados en los últimos días a otras islas, dio un respiro a los herreños. Sin embargo, este duró poco.

En torno a las 15.00 horas la 'Salvamar Adhara', con base en La Restinga, salía de nuevo para rescatar a dos millas de la costa a una embarcación que traía a 220 ocupantes, de los cuales, 16 eran mujeres y 7 menores y un bebé. A esa misma hora, la patrullera de la Guardia Civil, la 'Río Tajo', participaba en otros dos rescates, uno al sur de Tenerife y otro al sur de El Hierro (ambos con rumbo a la isla del meridiano aunque se desviaron a Tenerife), con lo que la que parecía una jornada tranquila se tornó en otro día más de llegadas masivas a Canarias, con más de más de 400 inmigrantes rescatados. A última hora de la tarde, la 'Salvamar Adhara' rescataba otra más con 150 personas y con destino El Hierro. Llegaron a primera hora de la noche. La jornada se cerró con casi 600 llegadas.

«Estamos angustiados, agotados, muertos y asfixiados. Aquí el relajo no llega nunca. Parece que la cosa se calma pero solo son unas horas y esa es solo la señala de que llegan más cayucos» indicaba ayer uno de los voluntarios que colabora en la atención a los inmigrantes que llegan al muelle de La Restinga. Razón no le falta. Se estima que hay en torno a 15 embarcaciones que han salido de las costas de Senegal y Mauritania y se dirigen en estos momentos a las Islas Canarias, a donde llegarán en los próximos días. «Tenemos varios avisos y estamos a la expectativa de que nos vayan llamando», indica este voluntario, que aseguran que muchos de los inmigrantes menores no acompañados que están en El Hierro tienen constancia de familiares que viajan en esas embarcaciones rumbo hacia la islas.

«Hay un chico que nos ha dicho que su hermano de 15 años salió el martes en un cayuco que viene a El Hierro», señala.

Pese a la calma que se vivió ayer durante las primeras horas del día en El Hierro, la sensación de sus habitantes es que la llegada de cayucos no se va a detener. «Esto es solo el principio. Aquí no van a dejar de llegar inmigrantes pero nos tienen que ayudar porque nosotros solos no damos avío», indicaba en el muelle Jorge, un vecino de La Restinga.

Desde que comenzó el repunte de inmigrantes en Canarias, a finales de junio, y con especial incidencia en El Hierro, Jorge ha asistido a pie de muelle a todos los desembarcos. «Es muy triste lo que está ocurriendo pero esto no tiene solución. Yo que soy hijo de emigrantes y nací en Venezuela te puedo decir que nadie se va de su casa porque quiere», manifiesta. Ayer comentaba con otro vecino el desembarco del segundo cayuco del día, que portaba 220 inmigrantes. Antes de conocerse las cifras ya sabían de cuántos se trataba. Con los inmigrantes sentados en fila sobre el muelle, comentaban: «Si pasan la cuarta farola son más de 200». Y acertaron.

En los próximos meses se estima que podrían llegar más de 10.000 personas a Canarias. De ser así, se superarían las 30.000 llegadas a cierre de 2023, acercándose a la cifra al récord alcanzada en 2006, cuando la 'crisis de los cayucos' llevó hasta las islas a 31.678 personas.