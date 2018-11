Loreto Gutiérrez / MAdrid

Tras meses de retraso y una negociación que parecía interminable no exenta de reproches mutuos, el ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias fijaron ayer por fin una fecha para la firma del nuevo convenio de carreteras: la esperada rúbrica quedará estampada en los documentos durante la semana del 17 de diciembre. El día concreto dentro de la horquilla que va del lunes 17 al viernes 21 no se ha cerrado aún a la espera de conciliar las agendas de ambos Ejecutivos.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, manifestó su satisfacción al término la breve reunión que mantuvo en el Ministerio con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. «Estábamos ansiosos de que Fomento fijara ya una fecha porque esa firma es muy importante para Canarias», expuso, «es una inversión de 2.000 millones de euros a lo largo de ocho años de la que dependen muchas mejoras de conectividad de las islas y también muchos puestos de trabajo», añadió.

El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que se sumó unos minutos a la reunión, se comprometió con el consejero canario a que durante la tercera semana de diciembre tanto el nuevo convenio de obra nueva como los otros dos instrumentos que engloban la inversión en carreteras en Canarias -la adenda para terminar las obras pendientes del anterior convenio y el acuerdo extrajudicial para el pago progresivo de la deuda reconocida por el Tribunal Supremo- quedarán definitivamente firmados y en vigor. La vigencia de ocho años será prorrogable por otros cuatro si así lo deciden ambas partes.

«Ese era el objetivo que nos habíamos planteado durante todo el año y parece que por fin ve la luz», expuso el titular canario de Obras Públicas, «lo que supone que podamos adjudicar ya la carretera de La Aldea o el anillo insular de Tenerife, proyectos que estabas terminados y en licitación pero que requieren la firma del convenio para que puedan comenzar las obras», añadió.

Rodríguez prefirió no entrar a valorar las razones por las que Fomento se ha resistido durante meses a firmar el convenio con Canarias. «Creo que ahora mirar para atrás no sirve de mucho», expuso, «yo ya dije que hoy no veníamos al Ministerio a entrar a discutir el fondo del acuerdo, porque eso ya estaba cerrado, sino a poner fecha para la firma y eso es lo que hemos hecho, por eso la reunión ha durado tan poco», añadió.

Restó también importancia el consejero canario a que haya que esperar hasta mitad de diciembre para la firma, pese a que el acuerdo ha quedado cerrado, superando así el plazo máximo del 30 de noviembre al que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando recibió en la Moncloa al jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.

«Nos parece lógico que sea la semana del 17 porque ahora se requiere una tramitación», indicó, «tiene que ir dos veces a Consejo de Ministros –una para aprobar el gasto que conlleva y otra para aprobar el propio convenio- y hace falta el informe de la Intervención General del Estado, de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Hacienda», añadió. Rodríguez se mostró convencido de que ninguno de los trámites pendientes obstaculizará el acuerdo alcanzado ayer. «Ya conocen el convenio y hay plena coincidencia jurídica, aseguró.