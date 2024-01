Un 2024 cargado de buenos deseos

Tras un año convulso, arranca un 2024 con grandes expectativas. Destacadas figuras del mundo institucional, político, económico y social comparten con los lectores de CANARIAS7 sus deseos para este recién estrenado 2024.

Ángel Víctor Torres | Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, espera que 2024 sea «un año de convivencia» en Canarias, en España y, sobre todo, «en aquellos lugares donde las guerras están causando tanto dolor».

«El entendimiento es fundamental para el progreso. Por eso es importante desterrar el ruido ensordecedor que genera la crispación. Es vital apartarnos del odio para practicar el diálogo, con empatía. Ese es mi principal deseo», apunta el ministro canario, que indica que la convivencia es la vía para avanzar en igualdad, justicia, en la lucha contra el cambio climático, consolidar y ampliar derechos, mejorar en empleo y en el acceso a la vivienda digna.

En definitiva, avanzar en el estado del bienestar. «Como padre que soy, al igual que muchos otros canarios y canarias que estarán leyendo estas líneas, deseo un futuro mejor y un país próspero con más oportunidades en el que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Un mundo, en el que haya integración y donde no exista la xenofobia ni la violencia machista ni la lgtbifobia. Un mundo donde se imponga la Humanidad», indica.

Astrid Pérez | Presidenta del Parlamento de Canarias

Astrid Pérez. Efe

La presidenta del Parlamento de Canarias lanza para 2024 un mensaje de felicidad, paz, solidaridad y esperanza para los habitantes de las islas. Para ello, Pérez trabajará desde la institución que preside por contribuir a mejorar la calidad de vida y las esperanzas de futuro de las personas de esta tierra.

«Son días de tradición, reencuentros y buenos propósitos, en los que todos los rincones de Canarias brillan de manera especial. Esta casa, la casa de la ciudadanía canaria, se mantiene firme en el empeño de lograr una Canarias mejor, siempre unidos en un objetivo común, que es lograr lo mejor para nuestras islas, conseguiremos avanzar en prosperidad y felicidad colectiva. Colaborar y trabajar juntos debe ser un deseo compartido que se transforme en realidades que lleguen a cada hogar, a cada pueblo o ciudad, y a cada una de las islas», indica.

En estas fechas navideñas, Pérez llama a valorar lo importante y cuidar a los seres queridos, compartiendo la Navidad con esperanza y generosidad. «No olvidemos nunca a quienes peor lo pasan y más nos necesitan. La solidaridad debe guiarnos». Pérez confía en que 2024 sea un año en el que Canarias seguirá superando restos y dificultades. «Es el principal objetivo de este Parlamento y de todas las personas que lo componemos. Seguiremos trabajando y buscando acuerdos y consensos que lo hagan posible», añade.

Antonio Morales | Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Antonio Morales. C7

«Que 2024 nos traiga mejoras en la calidad económica y social de la isla». Ese es el primer deseo del presidente del Cabildo de Gran Canaria para el año nuevo, en el que espera que se reduzcan los indicadores de pobreza «que todavía son inasumibles» y que se registren «mejoras cotas de empleo».

Antonio Morales confía en que a lo largo de este año se hagan realidad proyectos estratégicos para Gran Canaria como «ver entrar el agua desalada de Salto de Chira en las presas, avanzar en la introducción de la eólica marina, que el tren empiece a dar pasos para su implantación, que la isla sea elegida sede del Mundial de Fútbol de 2030 y que se inicien las obras del nuevo pabellón ferial».

El máximo mandatario insular, que apuesta porque en 2024 se produzcan avances en el modelo ecosocial y en la diversificación económica de la isla, incluye también en sus deseos para este año «que se despejen las incertidumbres que amenazan la economía y la paz mundial» y espera, en particular, «que acabe la masacre que se está produciendo en Gaza, sin olvidar a Ucrania».

También en el plano internacional el presidente del Cabildo de Gran Canaria hace votos por reducir la desigualdad mundial existente, «que hace que la migración nos resulte tan cercana».

Oswaldo Betancort | Presidente del Cabildo de Lanzarote

Oswaldo Betancort. C7

«Estamos ante un nuevo capítulo, un cambio de rumbo que nos invita a reflexionar sobre el valor de la unidad, la ilusión y la responsabilidad colectiva», reflexiona el máximo responsable del Cabildo lanzaroteño con respecto a las posibilidades que brinda 2024.

«Es el momento de reafirmarnos en nuestra convicción de que juntos podemos construir un futuro más prometedor», asevera, haciendo defensa de «la cultura colectivista que tiene en cuenta las necesidades de todos frente al individualismo, porque la suma de todos los individuos es lo que realmente producirá resultados; es en la solidaridad y la colaboración donde encontramos la verdadera fuerza para enfrentar los desafíos que se presentan», defiende Betancort.

El presidente lanzaroteño confía en que sirva el nuevo año para sacar adelante infraestructuras de amplio uso general, caso de la residencia de mayores de Tahíche, el nuevo recinto para el ingreso de pacientes en el Hospital Doctor José Molina Orosa o propuestas de mejoras viarias. Además, aspira a que este nuevo ejercicio sirva para lograr acciones de interés general en colaboración con los siete ayuntamientos de la isla.

Lola García | Presidenta del Cabildo de Fuerteventura

Lola García. Javier Melián/Acfi Press

Desde Fuerteventura, la presidenta Lola García apuesta para 2024 por el cuidado del entorno y las políticas enfocadas a mejorar la vida de la población majorera, «para que podamos mantener la certeza de que nuestro mejor regalo es vivir aquí».

La primera mandataria majorera despidió «un año intenso, lleno de cambios sociales y políticos, que puso el acento en problemas básicos, que afectan a nuestra isla y, que deben ser resueltos con decisión y sin demoras». Por eso, mira hacia el 2024 «con la consciencia plena de que para afrontar los retos que nuestra maravillosa tierra tiene por delante, tenemos que trabajar unidos y con los objetivos claros».

García aprovecha para, en nombre de todo el equipo del Cabildo de Fuerteventura, desear a toda Canarias «un próspero año lleno de salud y bienestar».

Manuel Domínguez | Vicepresidente y consejero de Empleo del Gobierno de Canarias

Manuel Domínguez. Efe

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, reconoce que 2024 será un año difícil debido a la incertidumbre que existe. Sin embargo, puestos «a hacer la carta a los Reyes Magos», el vicepresidente regional anhela que las previsiones no se cumplan y el año vaya mejor de lo esperado.

En este sentido, desea para 2024 «certeza, fortaleza y acierto» para que el nuevo Gobierno de Canarias tome las decisiones correctas que ayuden al archipiélago a tener un año «mucho más próspero y ventajoso de lo que se espera«. «Confío, espero y vamos a trabajar para que las decisiones de este Gobierno vengan y vayan en beneficio de todos y cada uno de los canarios», manifiesta.

Beatriz Calzada | Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Beatriz Calzada. C7

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, espera que el año 2024 sea positivo para los puertos de la provincia a pesar de las incertidumbres y entre las que destaca la entrada en vigor de la tasa por los derechos de emisiones a partir de este nuevo año y que, según señala, afectará al tráfico en las islas.

Para hacerlas frente aboga por una mayor colaboración público-privada de cara a tomar entre todos las decisiones correctas. «Tenemos que aguantar lo que vendrá en 2024, enfrentar las incertidumbres y mantener un sistema portuario consolidado y fuerte», indica Calzada.

En su opinión, el objetivo es «seguir siendo referencia en el Atlántico Medio y para ello es clave seguir todos juntos». Como apunta, en 2024 prevé mantener inversiones y avanzar en una mayor diversificación de negocios. Como recuerda, la cohesión y la conectividad de Canarias depende en gran medida de los puertos, que son unos de los grandes empleadores de las islas y generadores de actividad y riqueza.

Jéssica de León | Consejera de Turismo y Empleo

Jéssica de León. C7

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias apunta como principal deseo profesional para el 2024 alcanzar las metas que se ha trazado al frente de la Consejería.

Entre ellas apunta a la modernización del bloque normativo y señala en concreto a la Ley del Uso Turístico de Vivienda; la Ley de Ordenación de Turismo; el Decreto de Turismo Activo y el de Premios Turismo y la Ley de Modernización y campings y acampadas.

Además, desea que en 2024 el turismo siga «a buen ritmo» y se haga realidad en Canarias el viaje a la descarbonización que es clave para el futuro de las islas. Otro de sus deseos es que se pueden ejecutar los 62 millones de euros destinados a a infraestructuras. «Es un reto importante para residentes y turistas», indica.

Bajar las listas del paro, reducir el desempleo de larga duración, aumentar la productividad, recortar el absentismo y avanzar hacia la concertación social son otros de sus objetivos para el nuevo año, en el que también aboga para que el equipo de Turismo y Empleo siga trabajando con ilusión y sin desviarse del objetivo.

A nivel personal, De León desea poder apreciar cada momento de tranquilidad y poder dedicárselo «a su gente». «Que el año que viene al sentarme a la mesa por estas fechas no me falte nadie», pide. «He tenido un 2023 de infarto para bien y para mal y también he aprendido mucho de mi misma, así que, ¡me da miedo pedir más de eso!», concluye.

Candelaria Delgado | Consejera de Bienestar Social

Candelaria Delgado. C7

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario desea para 2024 «lo que quiere la amplia mayoría de la sociedad canaria: que sigamos avanzando y podamos vivir en una tierra con más equidad y justicia, donde la desigualdad de oportunidades se reduzca al máximo».

Y para lograrlo, asegura que desde su departamento se han marcado «metas muy ambiciosas a las que no voy a renunciar: reducir las listas de espera en materia de dependencia y discapacidad gracias a la simplificación administrativa y la mayor dotación de recursos, mejorar las prestaciones sociales empezando a implementar la ley de la renta de ciudadanía o el desarrollo de la ley de servicios sociales, entre otras medidas».

Su intención es «es poder acometer todo ello con el mayor consenso y apoyo posible, que el bienestar social de nuestra población debe dejar de ser un asunto de disputa partidista».

Poli Suárez | Consejero de Educación y Deportes

Poli Suárez. C7

El consejero Poli Suárez asegura que «2024 será un año cargado de retos y novedades en materia de Educación, y que queremos seguir abordando con el máximo consenso con toda la comunidad educativa: alumnado, familias, personal docente y no docente, sindicatos...».

Esos retos, apunta, «irán desde la puesta en marcha de las nuevas y esperadas aulas para alumnado de dos a tres años a la culminación de los procesos de estabilización del personal, en los que estamos inmersos y que esperamos sean satisfactorios para la inmensa mayoría de los colectivos implicados».

También se marca para el nuevo año «conseguir una educación más inclusiva, con acciones como '+21'; el éxito de la nueva FP, más cercana a la realidad de las empresas y al conjunto de la sociedad; la reducción de la burocracia y la mejora de las infraestructuras y equipamientos de nuestros centros educativos figuran entre las cosas más importantes que podemos pedir a un año que será olímpico, y en el que también deseamos grandes triunfos para los deportistas canarios».

Carolina Darias | Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias. C7

La primera edil de la capital grancanaria subraya que acaba de terminar un año 2023 «con la satisfacción de haber alcanzado los objetivos propuestos por el Gobierno de la ciudad en estos meses de inicio de mandato e iniciamos un 2024 lleno de grandes retos, para seguir avanzando en las condiciones de vida en cada uno de los barrios y en la mejora de la vida de la gente de esta ciudad, vivan donde vivan».

Entre esos grandes retos, hace hincapié en que su grupo de gobierno va a «seguir modernizando la administración municipal, ampliando y reforzando sus capacidades; mejorando la higiene urbana; y vamos a abordar los grandes proyectos de transformación de Las Palmas de Gran Canaria, como la Metroguagua y los proyectos emblemáticos que van a fortalecer las opciones para que nuestra ciudad pueda llegar a ser Ciudad Europea de la Cutura en 2031: el Paseo Guiniguada de las Cultura y las Artes Canarias y la creación de dos nuevos espacios culturales: el Fyffes y el Cine Guanarteme. Seguiremos mejorando nuestro litoral, impulsando una ciudad más verde y sostenible y continuaremos con paso firme en la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler, dar oportunidades a los vecinos y vecinas y pensando en la ciudadanía, aprobaremos un Sistema Local de Bienestar, pueden hacer de nuestra ciudad una ciudad más inclusiva, segura y saludable.

«Estos son», concluye Carolina Darias, «algunos de nuestros objetivos para el próximo 2024, más y mejor ciudad para todos».

Teodoro Sosa | Alcalde de Gáldar

Teodoro Sosa. Arcadio Suárez

El alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo grancanario, Teodoro Sosa, espera que el nuevo año 2024 llegue «con salud y en el que se vean cumplidos los mejores deseos y los objetivos de progreso y bienestar por un futuro de oportunidad y de esperanza».

Sosa recordó también que «estas son unas fechas especialmente esperadas en nuestro municipio, que cada año se viste de gala con sus decorados florales y su iluminación, que suponen un gran atractivo para todos los canarios. Gáldar es una ciudad dinámica y viva y queremos en 2024 continuar por esa misma senda».

Y este nuevo año será «histórico» en Gáldar «ya que esperamos la conclusión del nuevo instituto, el parque urbano, el tercer aerogenerador en Botija, el Centro de Formación para desempleados, la depuradora y en breve el emisario de Bocabarranco y la ampliación del aparcamiento de Las Guayarminas».

Juan Antonio Peña | Alcalde de Telde

Juan Antonio Peña. C7

El alcalde de Telde tiene claro su mensaje para 2024: «Que el entusiasmo y la ilusión de la ciudadanía de Telde se siga manteniendo como hasta ahora. A nadie se le esconde que existe una ilusión en la calle. La gente está viendo que ese ansioso cambio que solicitaron se está formulando con distintas acciones. La ciudadanía de Telde está convencida en que se está avanzando en hitos importantes que eran impensables y en ese camino continuaremos», destaca.

Marco Aurelio Pérez | Alcalde de San Bartolomé de Tirajana

Marco Aurelio Pérez. C7

«En lo personal, tengo deseos que son esperanzas, muchos 'me gustaría' que son la piedra angular de mi vida y de la vida de las personas con las que comparto existencia y trayecto vital en esta sociedad», apunta el regidor tirajanero.

«En lo social, esas esperanzas mías son de una gran responsabilidad, compartida por un grupo de personas que tenemos el deber y la obligación de velar por la administración, gobernabilidad y el interés general de un municipio en el que hacen su vida más de 50.000 almas también cargadas de inquietudes personales, deseos, sueños y esperanzas».

Dice Pérez que si sus deseos para San Bartolomé se cumplen, «este municipio podrá iniciar en 2024 la tramitación de los proyectos que volverán a impulsarlo» y entre ellos cita «la residencia de mayores, la ampliación del Parque del Sur, las nuevas oficinas municipales, el nuevo superpabellón de San Fernando, la recuperación del Barranco de Maspalomas, la edificación de viviendas públicas...».

Y para Gran Canaria desea «que llueva, que llueva mucho, que se llenen todas las presas hasta rebosar para que no le falte agua a sus campos».

Onalia Bueno | Alcaldesa de Mogán

Onalia Bueno. C7

La máxima responsable de la corporación moganera apunta que en 2024 seguirá «trabajando para que la transformación y evolución que ha experimentado el municipio en los últimos ocho años siga su curso».

En ese sentido, Bueno sostiene que su grupo apuesta «por la vivienda con un plan municipal ya en marcha para la construcción de VPO, pero también por la mejora y dotación de nuevas infraestructuras culturales, de ocio y deportivas que permitan seguir ampliando y diversificando la oferta como destino, que tiene como objetivo último ser inclusivo y accesible».

Para la alcaldesa, 2023 ha estado «marcado por los conflictos internacionales, la convulsión política a nivel nacional y la crisis migratoria en Canarias, pero también es el año de la recuperación definitiva en lo que a turismo se refiere para el archipiélago, alcanzando datos prepandemia», un hecho que, según subraya, ha de congratular a los canarios.

«En Mogán continuaremos poniendo de nuestra parte para que 2024 sea todavía mejor y ello redunde en el beneficio de nuestros vecinos y vecinas, y de Canarias en general».

Inocencio González | Secretario general de CC OO Canarias

Inocencio González. C7

El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias apunta que, aunque suene a «tópico», dada la situación actual «hoy es más necesario que nunca» pedir paz, libertad y prosperidad, en un planeta en el que los tres deseos están cada vez más amenazados.

Respecto a Canarias, González considera que las islas deben aspirar a alcanzar el pleno empleo. Como señala, la economía canaria ha demostrado pontifical para liderar la creación de empleo a nivel nacional, al tiempo que avanza en el descenso del desempleo.

«El deseo pues es seguir trabajando para mejorar estos indicadores», señala González, que también aboga por diversificar el tejido productivo. «No estamos utilizando todo nuestro potencial, tanto en ubicación geográfica como climatológica y perdemos oportunidades para intensificar ese cambio de modelo».

La transición energética es otro de sus deseos para 2024 al igual que lograr que el REF de Canarias contribuya a una mayor cohesión económica y social de Canarias.

«Las altas tasas de canarios en situación de entornos vulnerables, exclusión social y de pobreza severa es insostenible y durante el 2024 deberíamos influir en los factores que los producen», apunta González, que finalmente confía en una financiación «justa» por parte del Estado y de Europa hacia Canarias como región ultraperiférica y territorio insular.

Manuel Navarro | Secretario general de UGT Canarias

Manuel Navarro. C7

El secretario general de la UGT de Canarias considera imprescindible para el año 2024 avanzar en Canarias en mejores condiciones laborales y salariales para superar una realidad social que se repite año tras año con problemas estructurales de empleo y de pobreza.

«Sin mejores condiciones laborales y salariales, dejar atrás esa frontera tan cercana entre pobreza e indigencia se hace prácticamente imposible», indica Navarro.

«Desde UGT Canarias poco variamos cada año en nuestros deseos de siempre: calidad laboral, erradicar la discriminación salarial entre mujeres y hombres, acabar de una vez por todas con la lacra de la violencia de género, apostar por una igualdad real de oportunidades para nuestra gente con el único objetivo en el horizonte de lograr una sociedad más justa», indica el secretario general de la UGT de Canarias, quien considera que una sociedad más justa solo es posible también con una protección del medioambiente de cara a alcanzar un futuro más sano y próspero.

Pedro Ortega | Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios

Pedro Ortega. C7

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, considera que ante un nuevo año «toca reflexionar» sobre el ejercicio que se va y vislumbrar el horizonte del que llega con renovadas esperanzas y metas.

«Mi deseo no puede ser otro que el de mayor estabilidad y menor incertidumbre, que tanto han afectado nuestras vidas y empresas en los últimos tiempos», indica Ortega, que confía en que en 2024 se marque un hito en el reconocimiento del «incalculable papel» que desempeña el empresariado canario en nuestra sociedad.

En cuanto a los deseos de mejora a nivel económico, aboga por un compromiso «decidido» en el marco del Diálogo Social, promoviendo el respeto y la negociación como pilares para modificar los acuerdos preexistentes, buscando siempre el beneficio común.

Además, llama a que las administraciones públicas y el sector privado sigan colaborando estrechamente para elevar la productividad y la competitividad de Canarias.

«En el 2024, debemos continuar avanzando juntos, con la firme convicción de mejorar cada día», indica Ortega, que no se olvida de la necesidad de simplificar trámites administrativos y facilitar la actividad empresarial como elementos clave para generar riqueza, empleo y progreso, construyendo así una Canarias más próspera y sostenible.

«Que estas festividades nos recuerden la importancia de la unión y el trabajo conjunto. ¡Felices fiestas y un próspero año nuevo para todos!», concluye.

Agustín Manrique de Lara | Presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria

Agustín Manrique de Lara. C7

El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria apunta que, después de un 2023 muy intenso, sería deseable un 2024 con mayor estabilidad y lealtad institucional «y en el que el diálogo y el respeto» condujeran a un marco de moderación y menores trabas a la inversión para favorecer la actividad económica y el empleo.

«El Círculo de Empresarios de Gran Canaria pide al sector público un mayor esfuerzo en la gestión y la ejecución presupuestaria, especialmente en las áreas que más preocupan a la sociedad: políticas de vivienda, educación y formación profesional, y salud y asistencia social», indica Manrique de Lara, que también tiene peticiones para el sector privado.

«A él le pedimos mantener el compromiso social, alianzas empresariales que favorezcan nuestra competitividad y colaboración con las administraciones públicas alineando intereses públicos y privados«.

El presidente del Círculo se refiere también a la inmigración y «desea» que se incorpore en origen una formación profesional, de cara a generar oportunidades de desarrollo personal inmediato para los que tienen que abandonar su tierra. «De esta forma en un futuro tendrían la opción de elegir entre quedarse o regresar a sus orígenes contribuyendo al crecimiento económico y social de su tierra como hace unas décadas hicimos los españoles», concluye.

María de la Salud Gil | Presidenta de los constructores de Las Palmas

María de la Salud Gil. Arcadio Suárez

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil, desea para el 2024 el fin de todos los conflictos bélicos y el respeto de los derechos humanos.

Anhela asimismo que se ponga fin al «encarcelamiento» del pensamiento libre que, en su opinión, «está atrapado tras falsas democracias, progresismos ficticios y demagogias extremas». Salud Gil asegura que desea vivir en un país libre y próspero en el que se respeten los derechos civiles, la propiedad privada y la economía de mercado.

Desea para el 2024 un país en el que no se demonice a la empresa privada, donde se trabaje y se progrese y en el que se permita crecer a las clases medias. «Deseo no tener que dejar a la nostalgia la existencia de hombres y mujeres capaces de llevar a cabo una segunda transición de desarrollo y progreso para este país», señala.

Cristina Valido | Diputada de Coalición Canaria en el Congreso

Cristina Valido. C7

La única representante de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados está convencida de que este 2024 que acaba de empezar será el año en el que Canarias hará valer sus razones para «elevar su importancia política, económica y social en el conjunto de España y también en la Unión Europea».

En un periodo que se presenta marcado por la incertidumbre, asegura que los nacionalistas canarios seguirán defendiendo «los legítimos intereses de nuestro pueblo y nuestro territorio», desde el compromiso del trabajo diario y en el lugar en el que les han situado los ciudadanos, para lograr que las ocho islas «continúen creciendo en pie de igualdad más allá de la isla o el municipio en el que cada persona resida».

Valido se muestra segura de que entre todos se conseguirá ese objetivo, y desea un feliz año, salud y suerte para todos los lectores de CANARIAS7.

Miguel Ángel Ramírez | Presidente de la UD Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez. C7

El máximo dirigente del equipo de fútbol representativo de Gran Canaria espera que 2024 «traiga salud, oportunidades, prosperidad, unión y solidaridad» a toda la sociedad isleña para poder «seguir creciendo y dando valor a esta tierra».

Por encima del deporte, Ramírez transmite sus «mejores deseos» a toda Canarias y confía en que las islas «mantengan y consoliden los valores, principios y señas de identidad» que enorgullecen a sus habitantes.

Respecto a la UD, escudo que acapara las ilusiones y sueños de miles de aficionados repartidos en todo el archipiélago, pide «la permanencia en Primera como gran objetivo» para poder desarrollar todos los desafíos propuestos para el futuro y que pasan por «terminar el estadio, estrenar la nueva sede y que fructifique la candidatura mundialista de Gran Canaria, finalizar los equipamientos en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, consolidar las estructuras de la entidad y seguir empoderando el modelo de cantera, además de expandir la marca y continuar ejerciendo como embajadores de Canarias».

Sitapha Savané | Presidente del CB Gran Canaria

Sitapha Savané. C7

«A nivel deportivo, deseo salud para el equipo en 2024 para poder seguir en esta línea de trabajo y alcanzar el máximo nivel posible. Como objetivos claros están alcanzar la Copa del Rey por segundo año consecutivo, volver a estar en el Playoff por el título de la Liga Endesa y estar entre los cuatro mejores de la EuroCup, viendo que, a partir de ahí, los detales decidirán el devenir de la competición europea». Así se expresa el presidente y leyenda viva del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané.

Asimismo, el dirigente de la entidad claretiana asegura que «a nivel personal, mucha salud también. Hemos tenido en la familia una pérdida muy cercana hace poco y eso te hace siempre tener más perspectiva aún y desear pasar tiempo con los seres queridos, aprovechando cada uno de estos momentos».

«A nivel global», Sitapha Savané desea «el alto al fuego en Palestina ya, pero sin olvidarnos de tantos otros conflictos que no copan las primeras páginas, como el del Congo con millones de desplazados y cientos de miles de muertos en los últimos diez años, el de Sudán, el de Haití y muchos otros sitios que, por mucho que no los pongamos en las primeras o segundas páginas de los periódicos ya, mucha gente sufre y, en gran parte, lo hace para que nosotros podamos vivir como vivimos».