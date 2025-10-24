Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de castañas Freepik
Gran Canaria

Programa de las Fiestas de la castaña en Valleseco 2025: sancocho, noche parrandera y actos

Las fiestas discurren en los pagos de Carpinteras, Caserón y Troyanas.

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:08

Comenta

En el barrio del Caserón se celebra cada año la tradicional Fiesta de la Castaña, que tiene lugar en los pagos de Caserón, Carpinteras y Troyanas. Durante esta festividad se organiza una noche llena de alegría y buena música parrandera, donde no faltan las castañas tostadas ni la tradicional copita de anís.

Desde la Comisión de Fiestas se preparan alrededor de 150 kilos de castañas, con el propósito de realizar un macro-tostado para todos los vecinos y vecinas de las medianías.

Los actos comienzan con una misa dedicada a los difuntos y enfermos de estos barrios. Luego, la celebración continúa con una gran noche parrandera, en la que participan diversos grupos folklóricos y parrandas. Las actividades se extienden durante todo el fin de semana, culminando el domingo con el esperado sancocho popular.

Viernes, 24 de octubre

20:00h. Misa oficiada por Juan Santiago Quintana Quintana «párraco de Valleseco» y acompañada por los paperos de Valleseco. En memoria de los vecinos y vecinas que ya no nos acompañan y mención de los/as fallecidos en este último año.

21:00h. Noche parrandera con los paperos y labradores de Valleseco. Degustación del tradicional tostado de castañas y copita de anís.

Sábado, 25 de octubre

10.00h. Campeonato de petanca en la cancha de carpinteras

17.30h. Juegos tradicionales para niños y adultos

20.00h. Escala en hi-fi por los niños y adultos

22.00h. Verbena con Sonkaribe y DJ Néstor

Domingo, 26 de octubre

Durante las primeras horas de la mañana, preparación del sancocho por los vecinos/as.

14.00h. Sancocho, puchero y degustación de postres, elaborados por los asistentes al almuerzo. Inscripción hasta el 22 de octubre al teléfono: 648 670 714. Los socios 5€, no socios 10€, los niños menores de 6 años gratis.

16.30h. Mariachis peleon

Sábado, 1 de noviembre

10.00h. Rally slot

17.00 a 19.00h. Taller de risoterapia

Domingo, 2 de noviembre

16.00h. Bingo solidario

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  7. 7 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  10. 10 Condenadas tres personas por facilitar el tránsito de migrantes: cobraban 200 euros por trasladarles de Gran Canaria a la península

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Programa de las Fiestas de la castaña en Valleseco 2025: sancocho, noche parrandera y actos

Programa de las Fiestas de la castaña en Valleseco 2025: sancocho, noche parrandera y actos