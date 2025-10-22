Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

La DANA que el 29 de octubre del pasado año azotó Valencia y se cobró más de 200 vidas hizo que la Noche de Finados que tenía previsto celebrar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dos día después, se cancelase «por respeto» a las víctimas de esa tragedia, como recordó en la mañana de este miércoles la alcaldesa Carolina Darias en el acto de representación del programa diseñado para la edición de este 2025.

La Alameda de Colón fue el lugar en el que la regidora capitalina, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y al coordinador del Instituto Canario de las Tradiciones, David Naranjo, presentó los actos programados para el próximo viernes 31 de octubre en un noche que reivindica las tradiciones y abre una ventana al pasado. Y que van a consistir en una recreación teatralizada centrada en la epidemia de cólera morbo que vivió la ciudad en el verano de 1851, a cargo de la agrupación Dragos y Laurel de Moya, en este mismo enclave junto al Gabinete Literario a las 21.00 horas, al que seguirá un baile de taifas con Los Gofiones, a las 22.00 horas en Santa Ana.

«Nos parece fundamental que conozcamos y divulguemos momentos importantes en la historia de la ciudad que nos ayuden a comprender, en este caso, la cultura de la muerte entre nuestros antepasados en un momento crítico en la ciudad como fue la epidemia del cólera en el siglo XIX», expuso Darias.

Señaló que el episodio, que se va a recrear en 'Ánimas. La muerte sin campanas durante el cólera de 1851', «fue tan brutal» que «por aquel entonces, y lo recordaba el año pasado, Claudio de la Torre comenzaba la que fue su última novela, 'El verano de Juan el Chino', diciendo 'saquen sus muertos, saquen sus muertos'».

Añadió que esta representación teatralizada «que va a realizar el Instituto Canario de las Tradiciones, entidad cultural de Los Gofiones, y el Ayuntamiento», irá seguida «de un gran baile de taifas que tendremos en la plaza de Santa Ana a cargo de Los Gofiones. Por tanto, el 31 de octubre nos invita a una celebración de las tradiciones canarias, a una celebración de Finados 2025, recuperando lo nuestro, nuestra identidad, nuestras tradiciones» en un día que permitirá rememorar el modo en que «nuestros abuelos y abuelas daban culto a la muerte y cómo lo vivían».

David Naranjo reseñó sobre la representación teatral que se va a desarrollar que «la actitud ante la vida es un fiel reflejo de la actitud que tenemos sobre la muerte. Y, lógicamente, esta ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de la historia». «Por eso», dijo, «desde el Instituto Canario de las Tradiciones, desde Los Gofiones y de la mano del Ayuntamiento, queremos margullar en la historia para divulgar, para enseñar, siempre con ese componente de diversión, sin olvidar la didáctica, a un episodio que marcaría un antes y un después para la ciudadanía» de esta urbe.

Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que «estamos hablando de que en el verano de 1851 fallecieron más de 5.600 personas» y que «algunos cálculos apuntan a que llega a ser casi el 40% de la población de toda la isla, lo que tendría un trasfondo no solo emocional, sino social, económico y político».

«Todo ello», comentó, «lo vamos a poder disfrutar de la mano de los hombres y mujeres que componen la agrupación folclórica y cultural Dragos y Laurel de la Villa de Moya», quienes lo protagonizarán.

El edil de Cultura, por su parte, recalcó que en esta cita en la víspera del Día de Todos los Santos, en la Alameda de Colón «a las 9 de la noche, abriremos una ventana al pasado», ya que «revisitaremos un episodio histórico que marca, aunque no lo creamos, la manera en la que todavía interpretamos la ciudad».

Íñiguez expuso que «la epidemia del cólera morbo de 1851 todavía tiene sus rastros en el barrio de Vegueta», por lo que «abriremos esa ventana» para «reencontrarnos con nosotros mismos» y «reafirmar nuestra identidad».

600 kilos de castañas y piñas asadas

Además, dijo que ese recuerdo también llegará «a través de los gustos, del recuerdo de lo que comemos, de los olores». Por eso, invitó «a los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria y de otros municipios de la isla a venir con nosotros a disfrutar de esa ventana al pasado y después a tener un baile de taifas con ese olor a lo nuestro, con las piñas y las castañas».

Y es que, como indicó la alcaldesa después de animar a los asistentes a acudir a esa noche festiva «ataviados» para la ocasión, es decir «de negro», el Ayuntamiento va a ofrecer de manera gratuita «300 kilos de castañas y 300 kilos de piñas asadas».