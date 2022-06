Claves de la segunda temporada de 'Paraíso': El último viaje a la España de los 90

A mitad de la década de los noventa arranca la segunda y última temporada de 'Paraíso', una producción que recrea la España de aquella época y que explota un género, el de la ciencia ficción, poco común en las series patrias. «Hemos hecho un esfuerzo considerable para dotarla de imágenes como pocas veces se han visto en televisión. Fue un reto, porque ha sido una de las primeras producciones en afrontar esos efectos especiales del género», explica el productor ejecutivo, Javier Pons, de The Mediapro Studio.

La última tanda de la saga, que Movistar Plus+ estrena este jueves 16 de junio en su plataforma, regresa al Levante. «Volvemos a muchos de los pueblos donde veraneamos y pasamos nuestra adolescencia», cuenta Ruth García, guionista y cocreadora de 'Paraíso', que se ha grabado en más diez pueblos de la costa mediterránea.

No faltará tampoco la compañía de la música de la época, como Mecano o Héroes del Silencio, para mostrar «lo bueno y lo malo» de aquel país, el de 1995, que vivió la resaca olímpica con una crisis económica y social que tambaleó al último gobierno de Felipe González.

En esta ocasión, la ficción contó con el premiado compositor Lucas Vidal para dar forma a una banda sonora totalmente renovada.

'Paraíso' arrancó su primera temporada en el verano de 1992 con la desaparición de tres adolescentes en una discoteca sin dejar rastro. Uno de los hermanos de una joven desaparecida, Javi, el personaje interpretado por el actor Pau Gimeno, comienza una investigación alternativa a la policial y descubre que quienes tienen a su hermana no son de este mundo.

Ahora, tres años después de esos acontecimientos, los capítulos arrancan con un nuevo grupo de No Muertos, las Novavis, que aparece en Almanzora, el pueblo ficticio de la serie. Su objetivo es destruir el lugar para poder llevar a cabo su ritual de regeneración, poniendo en peligro la vida de los familiares y amigos de Javi y su pandilla. A todo esto, se une otro misterio: el verdadero origen del protagonista, un secreto escondido por sus padres desde su nacimiento.

La serie cuenta con las incorporaciones de Álvaro Mel ('La Fortuna') en el papel de Mateo y Begoña Vargas ('Las leyes de la frontera') como Evelyn. Laura Laprida interpreta a Valentina, mientras que la joven Carla Domínguez da vida a Anabel. «El espectador va descubriendo la otra cara de Mateo, que es lo que más me atrajo cuando me llegó el proyecto», apunta Mel sobre su personaje. Continúan en esta tanda de capítulos la actriz Macarena García, para quien lo más interesante de la segunda entrega es ver cómo han cambiado los personajes «tres años después de lo que sucedió». «A Costa la veremos más mujer», adelanta sobre su personaje, que se encuentra en un embarazo de riesgo, de ocho meses, y con pareja, Mario, a quien da vida el actor Iñaki Ardanaz. «Costa se centra en el amor al niño que espera y eso me saca de esa trama de suspense. Mario no lo quiere asumir y quiere cuidar a Costa todo el rato», señala.

Final deseado

El director de Producción Original de Movistar Plus+, Domingo Corral, cuenta que se atrevieron con este proyecto por un «tema de confianza en la serie». «Se puede tener dinero, pero no siempre se utiliza bien», dice el directivo, que alaba al equipo de la ficción y a su creador, Fernando González Molina, «por cuidar hasta el más mínimo detalle y dejarse la piel». «No es solo dinero. Es pasión, talento y ganas de hacerlo bien. Todo eso nos animó a hacer las dos entregas», revela.

«La serie no va a dejar insatisfecho a nadie, porque respondemos a todas las preguntas que se han planteado»

González Molina, por su parte, explica que le han dedicado cinco años de vida a este proyecto, en un momento en el que «el consumo es tan rápido y el cine y la tele van tan deprisa». «Nos hemos entregado en cuerpo y alma porque creíamos en esta historia. También nos dejamos el corazón. Hemos hecho una serie personal y la ilusión de ir más allá», confiesa. Porque su objetivo, según cuenta, llegó a ser una obsesión para llegar a sorprender y «hacer flipar» al espectador en este última temporada. «'Paraíso' es un sueño hecho realidad», agrega.

Macarena García da vida a Costa.

Para la guionista Ruth García, fue un «desafío y una suerte» el tener la oportunidad de hacer un final que ya tenían claro cómo iba a suceder. «Los tres últimos capítulos los teníamos clarísimos. Es nuestro final deseado. No va a dejar insatisfecho a nadie, porque respondemos a todas las preguntas planteadas en el primer episodio y damos todas las respuestas», avanza.

La serie estrena este viernes su segunda y última temporada en Movistar Plus+.