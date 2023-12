'Vestidas de azul' enriquece el universo 'Veneno'

Antes de que 'La mesías' copara todos los titulares de periódicos y portales especializados en cine y series, estuvo 'Veneno'. Javier Calvo y Javier Ambrossi ya habían despuntado, y mucho, con la obra teatral 'La llamada', posteriormente llevada al cine, y con las divertidas aventuras de 'Paquita Salas'. Pero con 'Veneno', la ficción que contaba la desgarradora vida de Cristina Ortiz Rodríguez, la actriz, modelo, prostituta y vedette que se escondía detrás de La Veneno, a partir de sus memorias, escritas por la periodista Valeria Vegas, demostraron que no solo tenían un pulso admirable para narrar, sino que eran capaces de confeccionar obras que dejaran una profunda huella en el espectador.

Hoy Atresplayer, la plataforma de Atresmedia, estrena 'Vestidas de azul', una ficción que sirve de continuación a la obra de los Javis, escrita a seis manos por Javier Holgado, Susana López y Valeria Vegas, autora también del ensayo en el que se inspira la ficción y que sigue los pasos de la propia Valeria, dos años después de la muerte de La Veneno. Es entonces cuando la joven periodista se lanza a la búsqueda de las protagonistas de un documental real, titulado 'Vestida de azul' –disponible también en la plataforma–, que narraba la vida de seis mujeres trans en los años posteriores al franquismo, en un intento de recuperar la historia de unos referentes que han quedado en el olvido.​

Estructurada en siete capítulos de cincuenta minutos cada uno, la ficción repite la fórmula de 'Veneno', saltando entre el pasado y el presente. «Ahora no se va contar la historia de una única mujer, sino seis historias y vamos a retratar una época, viendo cómo las decisiones que se tomaron en el pasado les van a afectar en el presente», avanzaba Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, durante la presentación de la ficción.

Las actrices Alma Gormedino (Josette), Chloe Santiago (Tamara), Geena Roman (Eva), Keyla Òdena (Renee), Penélope Guerrero (Nacha), Rossa Ceballos (Loren adulta) y Bimba Farelo (Loren joven) se incorporan a un reparto que sigue contando con las caras de Lola Rodríguez, en el papel de Valeria; Alex Saint, en el de Sacha, y Paca La Piraña, que vuelve a interpretarse a sí misma.

Un proyecto en el que, aseguraba Andrea H. Catalá, la productora ejecutiva de Suma Content, los Javis han seguido muy presentes y activos durante el proceso creativo. «Ambrossi me contó las cosas que que hicieron que 'Veneno' fuera tan mágico a la hora de producirla y muchas de esas cosas tenían que ver con modos de trabajo», comentó. A saber, incluir a un profesional trans, como mínimo, en cada uno de los departamentos; contar con el apoyo de Yes We Trans, un programa de la Federación Estatal LGTBI+, que les acompañó en el proyecto, leyendo los guiones. «Nos hacía apuntes tan tontos como que en las descripciones de las acciones debíamos utilizar el lenguaje inclusivo para hacer del espacio de trabajo un lugar seguro». Otro de los consejos fue buscar siempre a personas a las que les importara la historia que iban a contar.

Tres fotogramas de la ficción.

Rodada en 90 días y en 130 localizaciones, cuenta Lola Rodríguez que volver a meterse en la piel de Valeria, el personaje que le cambió la vida, «ha sido un regalo». «Para mí ha sido entrar en otra aventura, investigar más quién es Valeria, de la que me he enamorado más si cabe, y también un disfrute porque me he conocido más a mí misma y me he tirado a la piscina», contaba quien cree que 'Vestidas de azul' es «un puente de unión entre todas las generaciones del colectivo». La actriz de Las Palmas de Gran Canaria tiene claro que ambas series «nos han impulsado y han demostrado que las personas trans tenemos talento y que nos merecemos el espacio y que se cuenten nuestras historias». A su lado, Chloe Santiago hacía hincapié en la necesidad de contar el pasado y «lo que muchas mujeres sufrieron para que nosotras podamos estar aquí». Y más en el «contexto social y político actual», apostillaba Alex Saint.

Una idea esta en la que coincidía Alma Gormedino, que dijo ser de la «generación 'Veneno'», esa que al ver la serie comenzó a informarse y se dio cuenta de que las personas trans tenían una vida normal. «Ahora que hemos sufrido el primer retroceso en derechos LGTBI», criticó en referencia a la ley registrada por el PP de Ayuso, «estamos para hacer comunidad y poner voz y cara a todas las que no tienen este espacio».

Penélope Guerrero, que se encuentra rodando una película en Argentina, envió un mensaje en vídeo. La actriz agradeció poder mostrar «no solo lo dura que fueron las vidas de nuestras compañeras hace cuarenta años por mostrarse como eran, sino que somos válidas y que vamos a recuperar los espacios que se nos han negado». Por su parte, Keyla Òdena, destacó la importancia del proyecto para mostrar a la gente que esto «no es una moda» y que estas personas «siempre han existido».

En este sentido, Alex Saint explicó que un elemento que demuestra que las cosas han cambiado pero no tanto «es que todas reconocemos algunos de los problemas que sufrieron ellas y eso nos permite abrirnos en canal y sacarlo fuera». Gormedino puso ejemplos: «Nuestros trabajos siguen siendo precarios, recibimos insultos y seguimos sin tener los mismos derechos».

Cabe preguntarles si se ven en un futuro dando vida a personajes cis. «Va a suceder, pero de momento no», aseguran. «Es que te condiciona tu físico, pero hay que luchar porque todos podemos hacer de todo y es una barrera que hay que tirar abajo», asegura Alex. «Siempre nos dan trabajo de prostitutas o de amantes, a mi me gustaría poder hacer de profesora, de cajera de supermercado», dice Alma Gormedino. «O de madre», concluye Alex Saint.