¿Qué veremos en el capítulo 4 de 'La Casa del Dragón'?

A la primera temporada de 'La Casa del Dragón' no le falta de nada. La producción está cumpliendo el objetivo de continuar con la huella de su predecesora y devuelve a los seguidores de la saga de Geogre R.R. Martin todo lo que echaban de menos en Poniente: dramas familiares, intrigas palaciegas, dragones y batallas.

Los personajes cada vez están más definidos y la trama comienza a acelerarse, con un salto de tres años entre el segundo y tercer capítulo. No hay tiempo que perder para Viserys I ni para los pretendientes a su trono. Vemos a un rey cada vez más indeciso, cuestionándose si se ha precipitado al nombrar a Rhaenyra como su sucesora, mientras Daemon se enfrenta solo a un ejército antes que aceptar su ayuda.

Tras la victoria de Daemon, el escenario para el capítulo 4 de 'La Casa del Dragón' se presenta bastante tenso, con el retorno del príncipe desterrado a Desembarco del Rey. La clave, como siempre, está en los detalles y esta vez es imposible no fijarse en la declaración de intenciones que luce el hermano del monarca: una corona que le nombra como rey del Mar Angosto tras derrocar al Benefactor de los Cangrejos.

Aunque no es el único que parece disgustar al rey Viserys, que a pesar de haber jurado que no la reemplazaría como heredera, sigue teniendo problemas para entenderse con su hija. El hilo entre el monarca y Rhaenyra sigue tensándose ante la perspectiva de que los señores de Poniente prefieren a Aegon como sucesor al trono, el pequeño hermano de la princesa e hijo de Alicent Hightower.

El tráiler del próximo episodio de 'La Casa del Dragón' deja en el aire más acción para este 12 de septiembre, cuando a las 03.00 am ya se podrá ver el cuarto capítulo en HBO Max. Al final del preview podemos ver a un dragón sobrevolando un barco que luce el estandarte Targaryen, por lo que se anticipan nuevos roces en la casa más poderosa de Poniente.

La trama nos devuelve a la profecía de 'Canción de hielo y fuego', con la daga que los herederos Targaryen custodian ante la llegada del peligroso invierno que predijo Aegon. En el primer capítulo, Viserys le mostraba a su hija la importancia de mantener viva la profecía, y el nuevo adelanto muestra cómo Rhaenyra se reencuentra con la poderosa arma.

El conflicto crece ante un Daemon que no amedrantará su ofensiva para hacerse con el poder y una Rhaenyra que no permitirá que le quiten su trono. Aunque solo hemos visto un pequeño adelanto, todo apunta a que el salto temporal entre el tercer y cuarto capítulo no será tan evidente como en la última entrega, ya que por el momento seguiremos viendo a una joven princesa en pantalla.