Crítica del episodio 1x03 de 'La Casa del Dragón': llegan las batallas

Estarán contentos los que pedían batallas en esta nueva 'Juego de Tronos' porque la primera no se ha hecho esperar y nos la han servido en el tercer capítulo. La alianza entre Lord Corlys Velaryon y Daemon Targaryen ha dado sus frutos y han acudido hasta los Peldaños de Piedra para tomar su control, en manos de Craghas Drahar, el Benefactor de los Cangrejos. Mientras el primero lleva su flota, el segundo aportó un ejército de mercenarios y asesinos. Ambos conspiran con el objetivo de recuperar esas islas que unen Poniente y Essos, fundamentales para las rutas de navegación.

Difícil olvidar cómo fueron las batallas de la serie original. Desde la de Aguasnegras, en la que el fuego valyrio destruyó la flota de Stannis Baratheon, hasta la de los Bastardos, que enfrentó cara a cara a Jon Snow y Ramsay Bolton, cada una con sus particularidades, pero todas ellas efectistas. Cabe recordar que, en realidad, la primera contienda de la saga fue la del Bosque Verde, que se desarrolló al final de la primera temporada. Pero por aquel entonces la superproducción no contaba con un presupuesto elevado y prácticamente fue ejecutada en off para disgusto de los seguidores, que no pudieron disfrutar de cómo Jaime Lannister era apresado por los Stark.

'La Casa del Dragón' sí cuenta con medios para plasmar este enfrentamiento en el que han jugado un papel primordial los dragones, un arma capaz de amedrentar a cualquier ejército. Así hemos visto al príncipe Daemon a lomos de Caraxes, pero también al hijo de Lord Corlys, Laenor, como jinete de Bruma. ¿Pero los dragones no eran solo propiedad de los Targaryen? Bueno, al fin y al cabo la madre de Laenor es Rhaenys Targaryen. Este personaje, que hasta el momento no había sido presentado y que sin duda va a tener un papel fundamental más adelante, aparece en los últimos minutos del episodio, para dar, casi por sorpresa, un vuelco a la batalla.

En este capítulo vence Daemon y vence 'La Casa del Dragón', que demuestra que es capaz de crear tensión, épica y espectáculo. Eso sí, resuelta poco entendible que el episodio nos prive de ver el duelo final entre Daemon y Craghas, en el que este último pierde la vida.

Jason Lannister pretende a la princesa Rhaenyra. / RC

Salto en el tiempo

La serie, en esta nueva entrega, ha dado un salto en el tiempo -vendrán más- y nos presenta ya a la reina Alicent Hightower embarazada de su segundo hijo, después de que haya dado a luz al primero, Aegon, el primer varón del rey Viserys. Y con él llega la batalla de Rhaenyra. Esta es menos visual, menos ostentosa, menos sangrienta, pero no por ello menos importante, porque lo que está en juego es el Trono de Hierro. Y ella lo sabe. Por eso se resiste a participar en el día de caza organizado en honor a su hermano. Es consciente de la amenaza que representa para ella y para sus posibilidades de gobernar cuando su padre muera. Los señores del reino no entienden que el nuevo Targaryen no sea nombrado heredero y la Mano, Otto Hightower - abuelo del muchacho-, va a hacer todo lo posible para que así sea. Incluso propone un posible matrimonio entre Rhaenyra y Aegon, a pesar de que este apenas tiene dos años.

Aunque peque de repetitiva la historia de Rhaenyra sigue siendo de momento la más atractiva de la nueva serie. Esa antepasada de Daenerys, que tanto se asemeja a ella, se ofusca ante las exigencias que su cargo y su género le acarrean. Porque ella pretende ser libre, algo que no está al alcance de los que mandan, como le recuerda su padre. Entre sus obligaciones está obedecerle en todo lo que le pida y también buscar un esposo que le proteja y con el que tener descendencia. Nada de esto entusiasma a la princesa, lo cual da lugar a cientos de interpretaciones.

Entre los que se ofrecen a desposarla hay un Lannister, Jason, que viene a recordarnos que esta Casa ya ocupaba por aquella época Roca Casterly. Fracasa en su intento de impresionar a la princesa y de sobornar al rey. La presión sobre Rhaenyra aumenta y tarde o temprano va a tener que decidir a quién une su futuro. Le guste o no, no puede huir de unas reglas sociales que ni ella ni nadie puede quebrantar. De momento.

Lord Corlys, en la batalla. / RC

La precuela de 'Juego de Tronos' sigue haciendo malabares para combinar todos los elementos que hicieron célebre a la anterior serie y procura en cada episodio echar mano de ellos para contentar a los seguidores: ofrece intrigas y acción a partes iguales, para que nadie salga disgustado. Pero esto no es una fórmula mágica que siempre funciona, así que de vez en cuando va a hacer falta algo más que mezclar elementos.