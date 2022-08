Crítica del episodio 1x02 de 'La Casa del Dragón': no me toquen los huevos (de dragón) El reino se enfrenta a conflictos internos y externos. Y la mejor manera para atajarlos es que el rey busque esposa. Y en eso está

Volvimos a escuchar la popular sintonía de 'Juego de Tronos'. ¡Qué sintonía! Qué música compuso Ramin Djawadi y que agradable sorpresa que se haya mantenido en esta precuela. Es imposible no emocionarse al recordar todo lo que nos devuelven esos acordes. 'La Casa del Dragon' tiene un arreglo de cabecera -que hemos descubierto en el segundo episodio- en la que no se muestran enclaves emblemáticos de Poniente, porque en esta serie (ya lo habíamos adivinado en el primer capítulo) no se viaja tanto y la acción se sitúa en menos localizaciones. De momento. La intro, en la que el fuego y, sobre todo, la sangre tienen papeles protagonistas, avecina tragedia. Luce tan espectacular como la anterior, aunque la función de ambas sea diferente. La una servía de guía de un reino y esta apela a una casa en la que el conflicto está próximo. La una era universal y esta es más local.

Conviene no compararlas. Ni las cabeceras ni las propias series. No hay por qué decidir a estas alturas cuál es mejor o peor. No entremos en esos debates fraticidas. Disfrutémoslas y dejemos esos debates si acaso para más adelante. Esta es una apéndice de aquella y su misión es mantener su espíritu. Y en ello está. La inclusión de la intro es un guiño que ayuda, sin duda, a ese propósito. Esta cabecera es de las que no se deben saltar por mucho que las plataformas nos inviten a hacerlo.

La intro de #HouseOfTheDragon es IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/v1mkvZF5z7 House of The Dragon 🐲 (@asoiafsp) August 29, 2022

Se avanza unos meses en el nuevo capítulo. No hay tiempo que perder. Tras la presentación de personajes debemos acudir rápidamente en busca del conflicto, que por supuesto desembocará en el Trono de Hierro.

Daemon Targaryen entra en acción. / RC

¿Es previsible 'La Casa del Dragón'? De momento un poquito. Y esto duele, porque si algo era 'Juego de Tronos' era inesperada y eso animaba a verla sin dar por hecho nada. Pero dijimos que nada de comparaciones. Así que sigamos. Cómo imaginábamos Daemon, el hermano del rey, no iba a aceptar de buen grado que se nombrara heredera a su sobrina. Y empieza la guerra por su parte. Ha establecido su cuartel general en Rocadragón (lo que nos permitió regresar hasta allí) y desde allí reta al rey, todavía desolado por la muerte de su esposa. Incluso se ha atrevido a robar un huevo de dragón.

La corona no puede parecer vulnerable, como bien señala en un momento del episodio la prima Rhaenys. Pero lo parece a estas alturas. Se están encargando de ello desde dentro y desde fuera. El trono tiene muchos pretendientes. Al desafío de Daemon se une una crisis bélica en los Peldaños de Piedra que da a alas a las ciudades libres y que el monarca no sabe cómo atajar. A todo esto se suma la premura de todo el mundo en que el rey se vuelva a casar y conciba más hijos. Le salen propuestas por todas partes, algunas sonrojantes puesto que la oferta incluye una niña de 12 años.

¿Boda sí? ¿Boda no? De eso se ha estado debatiendo durante toda la semana anterior, tras el estreno de la serie. En el capítulo 2 encontramos al rey cada vez más convencido de volver a dar el sí. Otra cosa es con quién lo haga. La Mano del Rey ha estado maquinando un plan para que su casa emparente bien y en él juega un rol fundamental su hija, una de las mujeres más guapas del reino. Se ha pasado las semanas allanando el terreno para lo que va a venir... (que también lo habíamos intuido desde el principio de la temporada).

Por lo demás la factura técnica de esta nueva producción de HBO sigue siendo notable. Faltaría más. El nivel de detalles, para los seguidores, es máximo. Hemos recorrido nuevos emplazamientos y hemos visto a los personajes trazar alianzas por lo que pueda venir. Se acerca el invierno, pero antes nos va a tocar librar unas cuantas batallas y alguna guerra. Casi nada.

El rey Viserys junto a Rhaenys Targaryen y Corlys Velaryon.

Volvimos a atisbar dragones. Los sacan en cuanto la serie quiere demostrar poderío. Es como el quién la tiene más larga pero con estas criaturas. Daemon muestra el suyo cuando acuden a su fortaleza a cantarle las cuarenta y a pedirle que desista de la idea de ir contra su hermano. Y lo luce Rhaenyra, nombrada heredera, en cuanto percibe que le quieren robar el sitio.

En este personaje se depositan las mayores esperanzas de la serie. Cuesta creer que se va a dejar usurpar su lugar fácilmente por nadie. Promete dar la batalla a cualquiera que le tosa, sea su tío o a quien venga con idénticas intenciones.

Los guionistas esta vez quieren asegurarse que todo se entienda, de que nadie se pierda, de exponer bien los conflictos. Por eso están dedicando metraje a presentar las motivaciones de los personajes.

Lo nuevo de 'Juego de Tronos' avanza en su trama con paso firme, aunque con pocas sorpresas de momento. Y de eso el espectador también lo necesita.