El veredicto de 'Jury Duty': es usted maravilloso

Carlos G. Fernández Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Si entramos en la cuenta de Instagram de Ronald Gladden, las primeras publicaciones son todas de paneles solares. Se dedica a instalarlos, a limpiarlos, a cuidarlos. En sus fotos más recientes, sin embargo, aparece con Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Kendall Jenner o Bryan Cranston. ¿Qué ha pasado en medio? Jury Duty. Un reality con una idea muy sencilla, con sus raíces en formatos muy viejos, pero extrañamente fresca en 2023. La dinámica: montamos una sitcom sobre un juicio. El juicio tendrá doce personas en el jurado popular. Once de ellas serán actores, y durante dos semanas no pararán de actuar, porque el que no es actor no sabe que esto es una sitcom. Ese es Ronald. Es de San Diego y es un buen tío.

La producción de la serie ha escogido a un inocente para hacerle pasar por un juicio falso mientras el resto disfrutamos de un despliegue de situaciones cómicas siempre al borde del ridículo pero con la exigencia de mantener una mínima verosimilitud. Él sabe que hay partes que se están grabando, pero cree que es para un documental de otro tipo. Lo que sí que no sabe es que es el único «primo». Comenta en varios momentos que esto parece una cámara oculta por la cantidad de episodios absurdos que van pasando, pero a la vez tiene que confrontar con ciertos problemas y dilemas que van sucediendo que le tensionan y quizás le hacen pasar por alto ciertas cosas. Ampliar Mekki Leeper y Edy Modica, un buen quebradero de cabeza para Ronald Amazon Una cartela nos advierte al principio de lo que está pasando: el juicio es falso y solo uno no lo sabe. Pero después vemos la sitcom, que nunca rompe la ficción. Solo el último episodio está dedicado a enseñarnos el dispositivo, el truco, mientras el propio Ronald va descubriéndolo todo tras una revelación final digna de tragedia griega (lo llamaban anagnórisis, y solía hundirle la vida al que súbitamente se enteraba de todo). Hay muchos puntos donde poner la atención: primero, toda esta gente está improvisando sin parar durante horas, lo que tiene un mérito tremendo, ¿se tragará la siguiente chorrada? Y después… ¿cómo reaccionará ante estos pequeños dilemas? Sorprendentemente bien. Lo cierto es que le rodean de freaks, desde el transhumanista hombre robot al insoportable actor medio famoso (James Marsden), y él acaba ejerciendo el papel de padre de esta panda de inadaptados. Actores bastante desconocidos que acaban forjando una amistad sorprendentemente sincera con el sujeto en observación. Verle capear el temporal y decidir persistentemente no ser mala persona no es algo tan frecuente hoy en día, no porque no pase, sino porque no acostumbra a estar en las historias que consumimos. Cualquier andaluz mínimamente acostumbrado a su canal autonómico pensaría inmediatamente en Toñi Moreno y aquel programa de cámara oculta que ponía en un aprieto moral a la gente por la calle, y cuando defendían al débil o ayudaban al necesitado, aparecía el reportaro gritando «¡Es usted… maaaaravillosa!». Ronald lo es. Por eso ahora es el personaje/persona favorita de los estadounidenses y va de plató en plató y de podcast en podcast. Sabemos que existen algunos hombres buenos —y mujeres— pero quizás hacía falta que nos lo recordaran con este cándido experimento sociológico. Ampliar Un elenco del que enamorarse Amazon Los creadores de este invento tienen historia: pareja creativa desde hace décadas, Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky han sacado adelante un puñado de olvidables películas «gamberras» como 'Bad Teacher' o 'Año uno', pero también trabajaron unas temporadas en 'The Office', proyectando entre otros dos capítulos antológicos, 'Dinner Party' y 'Scott's Tots', dos ochomiles de la incomodidad televisiva de todos los tiempos. Estos cerebros son los que decidieron sacarle carcajadas a un juzgado, y hacer pasar a un buen tipo de San Diego por todo esto, seguramente cerciorándose antes de que de verdad era de fiar. Además, quizás la edición (solo se han seleccionado cuatro horas para contar una historia que ha sucedido sin pausa durante dos semanas) le ha ayudado a lucir un poco más inmaculado. Ronald ahora tiene 300.000 seguidores en Instagram. Seguramente vuelva a sus placas solares tras un extrañísimo viaje del héroe. Debe ser la única estrella televisiva que nunca trabajó para hacerse un hueco, nunca fue rechazado en un casting y nunca atravesó la maraña de inseguridades, traiciones y sacrificios por la que pasaron todos los demás. ¿Le tendrán envidia los otros habitantes del star-system? Entre 'Ted Lasso' y 'Jury Duty', parece que ser buen tipo vuelve a estar de moda.

Temas

Series de Televisión