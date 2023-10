'Starstruck', esa comedia romántica que renuncia al amor

Desde hace décadas, la dinámica narrativa de 'chico conoce a chica' funciona tan bien gracias a que los títulos de crédito irrumpen justo cuando comienza la relación o los amantes se reconcilian. La segunda temporada de 'Starstruck' terminó en ese preciso momento, con Jessie y Tom en un estanque del parque declarándose su amor el uno por el otro.

Es decir, la chica conseguía al chico o, en este caso, la mujer millennial que llega justa a fin de mes conquistaba a la atractiva e inalcanzable estrella de cine. Una vez superados los vaivenes previos al final feliz, la tercera temporada se tendría que enfrentar al «¿y ahora qué?», un reto mucho menos explorado que prometía grandes cosas. O, al menos, eso cabía esperar…

Pero Rosa Matafeo, la creadora y actriz protagonista, ha tomado una decisión arriesgada en esta nueva tanda de episodios, ya disponibles en HBO Max. Con una rápida secuencia de montaje, el primer capítulo se ventila los momentos de felicidad entre la pareja y, tras una incomprensible ruptura y una elipsis de dos años, les devuelve a la casilla de salida. Mal empezamos. Por suerte, con el paso de los episodios, se acaba entendiendo que reubicar la trama sentimental le permitirá a Matafeo dar un golpe de timón y fijar un nuevo rumbo.

Hacerse mayor

Ya desde su estreno en 2020, 'Starstruck' ha abordado temas como la precariedad laboral para los treintañeros londinenses o la necesidad de echar raíces cuando se está fuera de casa. Aun así, lo romántico había sido el pegamento de la serie y el gran motor de la protagonista: una mujer moderna y deslavazada, de réplicas punzantes, pelo rizado y ancha de caderas. Es una heroína libre de estereotipos.

Sobre el amor, lo más preciso sería decir que este no desaparece del todo porque quedan sus brasas. Por un lado, Tom, ya convertido en ese ex al que cuesta superar, regresa en varias ocasiones puesto que el círculo común de amigos -y curiosos secundarios- se mantiene. Y, por otro, Jessie conoce a un nuevo pretendiente, Liam, un personaje que tiene virtudes de sobra para que las escenas de coqueteo resulten carismáticas.

Sin embargo, a estas alturas de la historia, da la sensación de que los personajes se están haciendo mayores y también la serie. En solo seis episodios asistimos a una boda, un nacimiento, un embarazo e incluso a una escapada a una casa rural. Muchas 'cosas de mayores' que, aunque a Jessie no la desestabilicen, sí implican cambios profundos.

«Solo porque los demás se estén comprometiendo, casando y pasando a la siguiente etapa de sus vidas, no significa que debas sentirte como una pringada», le suelta su mejor amiga Kate, interpretada por la humorista Emma Sidi (compañera de piso de Matafeo en la ficción y también en la vida real). «Intentaré tenerlo en mente», le contesta nuestra protagonista, mordiéndose la lengua ante ese consejo que nadie le había solicitado. He ahí el verdadero conflicto de la temporada.

La amistad sustituye al amor

A la lista de grandes amigos televisivos que sufren una pelea (Sam y Joel en 'Somebody Somewhere', Will y Sylvia en 'Platonic' o Midge y Susie en la temporada final de 'La maravillosa señora Maisel') ahora se suman Jessie y Kate. La discusión entre ambas marcará un punto de inflexión que nos hace ver la importancia de esa familia elegida que son los amigos y su capacidad -imperfecta- para sostenernos en nuestros momentos más frágiles.

De ahí que 'Starstruck' haya vuelto como una serie mucho más madura y sensata, quizá menos hilarante y con situaciones más terrenales y reconocibles. ¿Es eso mejor o peor? Pues depende del día. Un martes por la noche podemos agradecer ver nuestro reflejo en la pantalla y un domingo por la tarde se puede desear que las cosas no siempre terminen de la manera más realista.

Sea de una forma o de otra, podemos seguir confiando en el sentido del humor de su creadora. Con esta nueva temporada, Rosa Matafeo ha querido trascender un subgénero, el de la comedia romántica, que especialmente a las mujeres siempre nos ha traído de cabeza.