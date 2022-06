El stand-up está de moda: monólogos, especiales y programas de televisión

En poco menos de una hora Adri Romeo se subirá al escenario de El Golfo para hacer su espectáculo de stand-up. «Tengo tiempo, con estar 30 minutos antes es suficiente». Este sábado ha llegado directo desde Barcelona para hacer su show en vivo en este local del centro de Madrid donde cada semana actúan humoristas de toda España. 'Vaya ego' es un monólogo de una hora de duración que ha ido perfeccionando a lo largo de meses y en el que también renuncia a hacer reír: «Está bien que haya un pequeño espacio en el que te permitas contar algo que no es divertido».

Este humorista mallorquín, que creció fascinado por Berto Romero, se adentró en este mundo a través de un curso de monólogos impartido por Martín Piñol. En aquellos momentos, Romeo trabajaba como recepcionista en un hotel. «Decidí dejarlo y volcarme en la comedia al 100%, pero eso fue el 29 de febrero de 2020. Dos semanas después nos confinaron». Aunque reconoce que no tuvo el don de la oportunidad, ya habían plantado en él la semilla definitiva. Había sucedido en una de esas clases, cuando leyó un ejercicio en voz alta: «Recuerdo la primera risa. Pensé 'uf, espero que esto salga bien porque mola mucho'. Que la gente se ría te da un subidón importante, aunque lo que más me gusta es conseguir que se rían de cosas que no quieren ni escuchar».

Nuevas voces

Adri Romeo es una de esas nuevas voces que está arrojando el auge de la comedia en vivo. Y es que las señales indican que algo se está moviendo en el stand-up patrio, que está de moda. Parecería que los ingredientes necesarios han llegado justo a tiempo: jóvenes humoristas que han crecido viendo especiales de comedia en plataformas como Netflix o HBO; un público que, consumiendo ese mismo menú audiovisual, está habituado al formato y va en su búsqueda; y un lugar -físico o virtual- donde ambos pueden encontrarse. La red, de hecho, aparece aquí como uno de los grandes aliados que además favorece la viralidad de estos contenidos.

Miguel Campos es uno de los socios fundadores de la productora Phi Bet Lambda, encargada de grabar decenas de monólogos desde 2018 y publicarlos en redes sociales. «En aquellos momentos vimos que los cómicos tenían una necesidad de grabar su material pero no sabían cómo ni tenían dónde». Ahora, el canal de Youtube de Phi Beta Lambda cuenta con casi 60.000 suscriptores y más de 500 vídeos, siendo uno de ellos 'Bajarse al open', un estreno reciente en el que Miguel Campos acompaña a un cómico para mostrar su proceso creativo.

«Más que los grandes nombres que han pasado por aquí, creo que lo más destacable es la gente a la que se le ha descubierto gracias a sus monólogos», afirma Campos. Y nombra a Susi Caramelo, Valeria Ros, Eva Soriano o Pablo Ibarburu como humoristas que ya tenían experiencia en el oficio pero cuyas carreras despegaron en parte gracias a la grabación de aquel material. Campos cree que si un cómico es bueno en directo nunca será malo frente a cámara, aunque sí da por hecho que lo que ese humorista se atreve a decir en un local quizá luego no quiera reproducirlo en una grabación.

Estreno de 'Mitic'

Si seguimos hablando de la producción independiente, a finales de mayo se produjo lo que para Campos ha sido «el bombazo del mes para la comedia en España»: el estreno de 'Mític', el primer especial de comedia grabado en catalán, realizado por Magí Garcia 'Modgi', dirigido por Ignasi Taltavull y financiado por ellos dos. «Me parece un modelo muy interesante», afirma Campos, «seguramente no replicable a todos, solo a los más grandes, pero puede abrir nuevos caminos».

Sobre ese deseo de autoproducirse, el propio 'Modgi' asegura que «fue la única manera de tener control total sobre el contenido. Por eso no hemos cogido dinero de empresas ni subvenciones». El especial se puede obtener en su página web por 7 euros y está hablado en catalán con subtítulos. «Creemos que en España ya hay una cultura del stand-up», afirma el cómico, «hay gente que mira monólogos en inglés subtitulados y pensamos que también miraría algo en catalán, subtitulado a castellano». A lo largo de una hora y con un telón de fondo azul, 'Modgi' apunta a todo (a la Iglesia, a la familia real…), pero quizá los dardos más interesantes y dolorosos son los que alcanzan al propio público, arrastrándolo hacia esos chistes peliagudos de los que no es políticamente correcto reírse.

Sobre el estilo, dice que «no hemos adaptado el show al video, sino al revés. Queríamos que la experiencia fuera la misma que ir al teatro o al club de comedia». Por eso han huído de la iluminación plana y del ritmo picado, más propio de la televisión. «Queríamos una fotografía canónica, seguir las reglas del especial anglosajón para acercarnos todo lo posible a ese estándar profesional que ya mucho público reconoce». Para plantear la realización, repasaron especiales de las últimas décadas, desde el pionero de Richard Pryor en los años 70, hasta los de nombres recientes como Ali Wong o Drew Michael.

Si nos fijamos en Cataluña como el epicentro de la actual comedia en vivo, también habría que destacar a Charlie Pee como otra figura prometedora. Esta cómica catalana y guionista de 'La Resistencia' -al igual que Miguel Campos- es la presentadora del recién estrenado '3 minuts' de TV3, un concurso de monólogos rápidos. Movistar +, por su parte, ya ha anunciado que lanzará uno en castellano próximamente. Apodada como la 'Mrs. Maisel catalana' (alias que ella acepta con gusto, «en cuanto vi el primer episodio me identifiqué mucho con la protagonista»), Pee es la autora de 'Mamasita', un show de stand-up que por sus gritos y por las risas supera los decibelios permitidos en cualquier franja horaria.

Gran parte del material está inspirado en su propia historia, sus experiencias. «Yo siempre digo que mi comedia nació en una actuación en Andorra, el Día de San Valentín», explica Pee. «Mi novio, al que había invitado a ese viaje, me había dejado dos días antes. Subí al escenario bastante borracha y cuando llevaba un par de frases me di cuenta que no quería estar ahí. Abandoné el texto y empecé a contar todo lo que me estaba pasando. Y ahí la gente comenzó a reírse».

Para Pee, que nombra entre sus referentes a Sarah Silverman, Joan Rivers y Katherine Rryan, esta nueva ebullición de la comedia en vivo coincide con la entrada de las plataformas y el acceso a los especiales de comedia internacionales. «Nuevos espectadores han descubierto este formato y se han unido al público recurrente que ya teníamos». Por su parte, 'Modgi' también señala que se está dando «un cambio generacional con nuevos referentes» gracias a estas otras ventanas de exhibición.

Plataformas, redes y podcasts

En esa posible lógica de causa y efecto, Miguel Campos destaca un paso previo, la labor hecha en España por Comedy Central y Paramount Comedy al acercar los monólogos al público masivo, pero reconoce que el factor tecnológico ha acortado distancias. «Antes, cómicos como Antonio Trashorras tenían que conseguir en el extranjero cintas VHS para ver monólogos estadounidenses. Ahora, un chaval de 18 años tiene horas de material al alcance de su mano en plataformas y redes. ¡Y eso sin contar los podcasts!».

Sumamos así otro elemento más que también está cumpliendo un papel importante en la difusión y visibilidad de estos humoristas. Todos los entrevistados de este reportaje presentan o participan con cierta frecuencia en podcasts de humor. Los bajos costes de producción han permitido que el podcasting sea una herramienta muy efectiva para sumar más público. En el caso de Adri Romeo, él ya ha comprobado que le conoce más gente por sus podcasts que por su show. 'Aquí estamos', hecho con Ignasi Taltavull, y 'El Guay, el Raro y el Guapo', con Alexis Diaz y Arnau García, suponen canales de promoción pero también una zona de entrenamiento, «un terreno para improvisar o para ejercitar el guion».

Tanto en uno como en otro, practica esa comedia más discursiva, de veta confesional, que convierte en oro las vivencias personales, aunque Romeo matiza: «Para mí la anécdota contada en un show no tiene por qué ser real, pero lo que cuentas sí tiene que ser tu verdad». En esta época de redes sociales y hashtags optimistas por defecto, para Romeo el stand-up representa «justo lo contrario, ir a lo más oscuro y profundo». Este sábado, a las 20:45h, sale puntual frente a la pared de ladrillo visto de El Golfo pero, esta vez, nada quedará grabado.