14 series sobre monarquía y realeza para ver si te gusta 'The Crown' Producciones históricas cargadas de intrigas palaciegas y estrategias políticas, donde tampoco faltan los toques de romance

Las series históricas sobre grandes monarquías no faltan en las plataformas de 'streaming'. / RC

'The Crown' no solo se ha convertido en una de las series estrella de Netflix, también ha marcado un antes y después en las producciones sobre realeza y monarquía. La ficción recrea los últimos años de la dinastia británica, partiendo de la coronación de la reina Isabel II y pasando por los momentos clave de la historia de Reino Unido hasta la actualidad. La producción de Peter Morgan acumula nominaciones y reconocimientos desde su estreno en 2016 y consiguió llevar por primera vez a la plataforma de streaming a la excelencia de los premios televisivos al alzarse con el Emmy a Mejor Serie Dramática en 2021.

Si te gusta 'The Crown' probablemente te encanten las producciones cargadas de intrigas palaciegas y estrategias políticas, con un toque de romance y una buena dosis de recreación histórica. Aquí van 14 series de monarquía y realeza que pueden interesarte:

1 RTVE 'Victoria'

La serie arranca con la coronación, con tan solo 18 años, de la reina Victoria del Reino Unido, a quien da vida Jenna Coleman. La ficción británica narra la historia de la monarca que llegó a dar nombre a una época y fue la más longeva del país hasta Isabel II, con 63 años y 216 días en el trono. La trama muestra cómo la joven consigue demostrar a todos los que la rodean, que no creen en ella por su género y edad, que la corona no le viene grande.

Durante sus tres temporadas, esta serie creada y escrita por Daisy Goodwin, muestra la historia de Reino Unido a través de las decisiones de la monarca, que con su juicio y determinación llegó a cambiar el rumbo del país. Además de hechos históricos y política, la ficción también cuenta el romance entre Victoria y Alberto de Coburgo, que se convirtió en el gran amor de la reina.

2 Movistar + 'Catalina la grande'

Hellen Mirren interpreta a Catalina II de Rusia, que gobernó el imperio durante la mitad del siglo XVIII y fue una mujer adelantada a su tiempo: una figura fuerte y poderosa, decidida, inteligente y sexualmente liberada, capaz de revolucionar por completo su Corte. La serie cuenta con una temporada en la que se relata el reinado desde dos años después de su ascenso al trono hasta su muerte en 1976, poniendo el foco en su romance con Grigory Potemkin, con el que no se pudo casar públicamente. No obstante, entre ambos lograron reclamar Crimea y dar forma a la Rusia moderna en un viaje cargado de acontecimientos históricos.

3 Amazon Prime 'The Hollow Crown'

Esta miniserie histórica recrea cuatro obras de Shakespeare: 'Ricardo II', 'Enrique IV Partes 1 y 2', y 'Enrique V'. La trama arranca en 1399 y nos muestra las intrigas en la corte inglesa por las luchas dinásticas por el poder que se dieron durante 16 años en la monarquía británica. La historia pasa por los monarcas Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III y sus batallas por la sucesión, siempre desde la perspectiva del reconocido autor. La producción, de dos temporadas, cuenta con Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Benedict Cumerbatch, Ben Wishaw y Patrick Stewart entre su reparto.

4 Netflix 'Los últimos zares'

Esta producción histórica de Netflix recrea la Rusia de principios de siglo XX, donde la agitación social extendía una revolución a la que el zar Nicolás II trata de resistirse. El cambio es inminente y el fin de la dinastía se cierne sobre su reinado, cuyo declive se muestra en seis capítulos de intrigas políticas, marcados por una visión humana y empática sobre los últimos años de la familia Romanov.

5 Netflix 'Versailles'

Esta serie de Netflix muestra la construcción del palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV, un monarca absolutista empeñado en engrandecer su figura ante la nobleza. Durante sus tres temporadas, la ficción se centra en la figura del rey, autor de la célebre frase 'El Estado soy yo', para mostrar su compleja relación con su hermano Felipe I de Orleans, sus innumerables amantes, sus estrategias políticas y las intrigas de la Corte francesa, a cuyos miembros consigue 'enjaular' en su lujoso palacio.

6 HBO Max 'La reina blanca'

La serie se basa en la saga de libros homónima de Philippa Gregory, que se inspira en el mismo conflicto histórico que inspiró a George R.R. Martin para su 'Juego de Tronos', la Guerra de las Dos Rosas. La trama explora la contienda a través de la perspectiva de tres mujeres diferentes, Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort y Anne Neville, atrapadas en la lucha por el trono de Inglaterra entre las familias York y Lancaster. La producción, protagonizada por Rebecca Ferguson, Amanda Hale y Faye Marsay, cuenta con una única temporada de diez capítulos que nos devuelven al siglo XV y a las estrategias implacables por el poder:

7 Filmin 'Wolf Hall'

Claire Foy ('The Crown') protagoniza también esta miniserie británica sobre la realeza, en la que da vida a Ana Bolena. La producción nos transporta hasta la década de 1520 para narrar la historia del rey Enrique VIII (Damian Lewis), preocupado por la guerra civil que puede desencadenarse en su país si fallece sin tener un hijo varón. Por ello, el monarca decide poner fin a su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, en contra del Papa y de gran parte de Europa, que no ven con buenos ojos sus propósitos. Sin embargo su ambicioso y astuto Primer Ministro y Secretario de Estado, Thomas Cromwell (Mark Rylance), tratará de aprovecharse de Enrique VIII a su favor, consiguiendo que se desvincule de la Iglesia católica y cree el anglicanismo.

8 Google Play 'The Royal House of Windsor'

'The Royal House of Windsor' nos devuelve a la familia de la reina Isabel II a través de un viaje documental por imágenes, vídeos y relatos personales que muestran su continua adaptación a los acontemientos históricos que han marcado el siglo, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, antes de la muerte de la monarca. Mientras 'The Crown' es una historia dramatizada, esta producción muestra la realidad de la dinastía durante los últimos 100 años mediante archivos gráficos. Fue retirada del catálogo de Netflix el pasado septiembre y ahora se encuentra en Google Play.

9 Starz Play 'Los Tudor'

'Los Tudor' también nos adentra en el reinado de Enrique VIII a lo largo de treinta años. Comienza en 1518, justo en su noveno aniversario como monarca, con sus planes para recuperar el trono del país y sus nulos intentos por conseguir un heredero varón junto a su primera mujer, Catalina de Aragón. Este drama histórico abarca hasta el año 1547 y viaja a través de los movimientos políticos y religiosos que marcaron su años en el poder, mostrando especial atención a la vida personal del rey y a las seis esposas que llegó a tener.

10 Netflix 'El último reino'

Este drama histórico recrea en cinco temporadas la Gran Bretaña medieval de la saga literaria The Saxon Stories de Bernard Cornwell. La historia arranca en el año 872 en el reino de Wessex, el único de los muchos reinos separados de lo que ahora se considera Inglaterra que había logrado resistir al dominio danés y permencía bajo el mando del rey Alfredo el Grande.

En este contexto, Uhtred de Bebbanburg es capturado y criado por los daneses que asesinaron a su padre. Años más tarde se verá obligado a probar su lealtad y elegir entre su país de nacimiento o el de aquellos que lo criaron. Con su decisión final puede tomar parte en el origen de una nueva nación para recuperar su tierra ancestral.

11 Netflix 'La emperatriz'

'La emperatriz' recupera la figura de Sissi para dejarnos nuevos matices sobre uno de los personajes históricos más conocidos de la realeza europea, Isabel de Baviera (y posteriormente de Austria). Una historia que llega cargada de romance e intrigas palaciegas en la que Devrim Lingnau interpreta a la famosa monarca durante seis episodios. La fición muestra su amor por el emperador Francisco, con quien la prometen inesperadamente en un compromiso que la mete de lleno en las tensiones de la corte vienesa.

12 Starzplay The Serpent Queen

Catalina de Médici pasó a la historia por su carácter vil y despiadado, que la llevó a convertirse en una de las gobernantes más poderosas y duraderas de la historia de Francia. La serie sobre su historia muestra, mediante flashbacks, su ascenso en una corte donde nadie es de fiar. La protagonista, sobrina del Papa Clemente y determinada a sobrevivir a toda costa, hace frente a los entresijos de la alta sociedad en su camino hacia el poder.

13 StarzPlay 'The Great'

Catalina II de Rusia (Elle Fanning) también protagoniza esta serie en la que se cuenta su historia desde una perspectiva diferente a la de 'Catalina la Grande'. Esta ficción arranca con su matrimonio con el emperador Pedro de Rusia (Nichlas Hoult), que la subestima y trata como algo insignificante. Sin embargo, es ella quien acaba sentándose en el trono tras darse cuenta de que su esposo es un pésimo gobernante, por lo que recluta a aliados para llevar a cabo un golpe de estado con el que poder reinar y poner su imperio en orden.

14 RTVE 'Isabel'

La serie es una de las más ambiciosas de la televisión española y muestra el reinado de Isabel la Católica, a la que da vida Michelle Jenner. La historia presenta durante 39 episodios la vida de la reina desde su infancia hasta su ascenso al trono, su matrimonio con Fernando de Aragón (Rodolfo Sancho) y la muerte de la monarca en 1504. La ficción recrea parte de la historia de España, adentrándose en acontecimientos como la Guerra de Sucesión Castellana, el auge de la Inquisición o la expulsión de los judíos.