Las series que se estrenan en Semana Santa

En plena Semana Santa destaca la llegada del fenómeno 'The Chosen'. La serie sobre la vida de Jesús, financiada a base de donaciones anónimas, aterriza en Movistar Plus+. Pero también hay espacio para las tragicomedias 'Tiny Beautiful Things' y 'Bronca'. Además se estrena, en forma de precuela, la serie 'Grease: Rise of the Pink Ladies'.

1 6 de abril Netflix 'Bronca' Netflix presenta esta tragicomedia de 10 episodios el jueves 6 de abril. Steven Yeun ('The Walking Dead') y Ali Wong protagonizan esta serie en la que un incidente de tráfico entre dos desconocidos, un contratista fracasado y una empresaria descontenta, desata un conflicto que saca a relucir su lado más oscuro. 2 6 de abril Movistar Plus+ 'The Chosen' El fenómeno 'The Chosen' llega a Movistar Plus+. Traducida a 56 idiomas, lleva más de 500 millones de visionados en 142 países distintos. Se trata de la primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. Una serie que se ofrecerá en tres temporadas, con 20 episodios, y que está íntegramente financiada por donaciones anónimas. Se enfoca en los personajes y el contexto histórico de los Evangelios. En la primera temporada muestra a personas como Pedro, Nicodemo, María Magdalena, Mateo y, por supuesto, Jesús, de una manera nunca vista antes en pantalla. 3 6 de abril Enfamilia 'Las chicas de Sor Ángela' El canal de televisión Enfamilia estrena esta producción italiana que reúne a una peculiar pareja: una monja con habilidades para la investigación y un detective cuya carrera se ha visto lastrada por un error profesional. Ambos protagonistas trabajan juntos realizando investigaciones criminales en Módena, una ciudad italiana con un rico pasado que esconde grandes historias y secretos. 4 7 de abril SkyShowtime 'Grease: Rise of the Pink Ladies' La serie musical de diez episodios que aterriza en SkyShowtime se ambienta en 1954, exactamente cuatro años antes de los acontecimientos de 'Grease'. Trata la historia poco conocida de los orígenes de la banda de chicas conocida como las Pink Ladies. Ve la luz este viernes 7 de abril con dos episodios de estreno, y cada viernes estará disponible uno nuevo hasta completar esta primera temporada. La serie está protagonizada por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally y Jackie Hoffman como la subdirectora McGee. 5 7 de abril Disney + 'Tiny Beautiful Things' Otra tragicomedia ve la luz en Disney+. Sigue a una mujer que de mala gana se convierte en Dear Sugar. Es una reverenciada columnista anónima de consejos incluso cuando su propia vida se está desmoronando. Al inicio de la serie, el matrimonio de Clare con su esposo Danny apenas avanza; su hija adolescente, Rae, cada vez se aleja más de ella; y su prometedora carrera como escritora es prácticamente inexistente. Cuando un antiguo compañero de escritura le pide que asuma el cargo de columnista de consejos en Dear Sugar, ella piensa que no está en posición de dar consejos a nadie. Sin embargo, tras aceptar a regañadientes el puesto comenzará a desplegar su memoria, explorando los momentos cruciales de su vida desde la infancia hasta la actualidad, profundizando en la belleza, la lucha y el humor de sus heridas no cicatrizadas. 6 7 de abril Amazon Prime Video 'Last Light' Matthew Fox dejó de actuar tras 'Lost' para dedicarse a su familia. Ahora regresa con 'Last Light', serie que además de protagonizar, produce. Esta miniserie apocalíptica de cinco capítulos se estrena en Amazon Prime Video y la coprotagoniza Joanne Froggatt (Downton Abbey). Está basada en el best seller de Alex Scarrow. 7 7 de abril Netflix 'Transatlántico' La nueva serie basada en hechos reales, escrita por Anna Winger y Daniel Hendler, se suma al catálogo de abril de la plataforma de streaming Netflix. La historia se centra en dos estadounidenses y sus aliados que forman una rudimentaria operación de rescate en la Marsella de 1940 para ayudar a artistas, escritores y otros refugiados que huían de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. 8 7 de abril Netflix 'Hasta ahora todo va bien' La vida de una periodista se ve sumida en el caos cuando, tras proteger a su hermano de la justicia, implica a su familia en el despiadado plan de un narcotraficante. 9 7 de abril Netflix 'El internado: Las Cumbres' (última temporada) 'El internado: Las Cumbres' muestra su temporada final. Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben qué hacer con ella. Zoe conecta desde el principio con el grupo, que pronto se ve envuelto en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio. Una carrera a vida o muerte, que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. Mientras, Alicia/Inés y León se verán envueltos en una carrera a contrarreloj para escapar de la muerte y su pérdida de memoria.

