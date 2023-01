Las series que se estrenan este fin de semana

El drama, la ciencia ficción y la acción reinan entre las novedades de las plataformas digitales con estrenos como 'Las combatientes', 'The Lazarus Project' y la cuarta temporada de 'Fauda'. Pero también hay espacio para la comedia con el estreno de 'Presidente por accidente'.

1 Netflix, 19 de enero 'Las combatientes'

'Las Combatientes' es una de las nuevas series de Netflix de esta semana que da una épica visión de la Primera Guerra Mundial a través de cuatro mujeres heróicas que cruzarán sus caminos. Mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro protagonistas lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar. Ellas son Marguerite, una prostituta parisina de la que se sospecha que es una espía; Caroline, esposa de un propietario de una fábrica de automóviles que marcha al frente; Agnes, madre superiora de un convento requisado y transformado en hospital militar y Suzanne, una joven enfermera feminista huida desde un aborto que salió mal.

La producción francesa, creada por Cécile Lorne y dirigida por Alexandre Laurent, está protagonizada por Audrey Fleurot, Julie De Bona, Camille Lou y, Sofia Essaïdi.

2 Netflix, 19 de enero 'Aquellos maravillosos noventa'

Casi 25 años después del estreno de 'Aquellos maravillosos setenta', una de las sitcom de fines de los noventa y mediados del 2000 más queridas por el público, Netflix estrena este jueves su esperado spin-off secuela, 'Aquellos maravillosos noventa'. Las estrellas de la serie original tendrán apariciones especiales en esta nueva historia de diez episodios. Rupp, ahora de 71 años, y Smith, ahora de 79, son los únicos protagonistas originales que serán recurrentes.

La trama se enfoca en Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), la hija de Eric Forman y Donna Pinciotti, la pareja protagonista que encarnaron Topher Grace y Laura Prepon.

3 AMC+, 19 de enero 'Blue Moon' (tercera temporada)

Este jueves ha regresado a las pantallas la serie 'Blue Moon' con su tercera temporada. AMC+ La serie trae nuevos capítulos con más acción e intrigas en esta organización que opera bajo la más estricta opacidad. A medida que avanzan las aventuras, parece que todo ha cambiado en Blue Moon. Chloe está muerta, reemplazada por el nuevo miembro del equipo Vicky, y el siniestro agente Vincent Morel (quien informa directamente al Primer Ministro) se hace cargo de la organización.

4 Netflix, 20 de enero 'Fauda' (temporada 4)

Netflix estrena este viernes nuevos capítulos de uno de los últimos grandes éxitos de la ficción televisiva israelí. Esta serie de acción tiene el conflicto árabe-israelí de fondo y se centra en una unidad del Ejército israelí que persigue a un militante de Hamas. Doron, veterano agente israelí jubilado, vuelve al servicio para tratar de cazarlo de una vez por todas.

La primera temporada de 'Fauda' aterrizó por primera vez en Netflix en 2016, con temporadas posteriores cada dos años estrenadas en 2018 y 2020.

5 Netflix, 20 de enero 'Shahmaran'

Desde Turquía llega este drama de aventuras con mucha fantasía por el que también apuesta Netflix. En esta historia Sahsu está decidida a enfrentarse a su abuelo, que dejó a su madre hace años en Adana, donde fue profesor. En este viaje, se encuentra en medio de una comunidad inusual y misteriosa llamada Mar, descendientes de Sahmaran. Creyendo en la leyenda de Shahmaran, uno de los mayores símbolos de amor y sabiduría, la raza Mar espera que se complete la profecía histórica con la llegada de Sahsu. Nada volverá a ser igual cuando se crucen los caminos de Sahsu y Maran, quien se dispone a pedirle cuentas al abuelo.

6 Netflix, 20 de enero 'Despertar'

Intriga y romance se mezclan en otro estreno de Netflix que llega desde Corea del Sur. 'Despertar' es una historia de antiguos secretos y misterios sin resolver donde oficiales de policía investigan la oscura conexión entre los asesinatos que ocurren en el presente y los extraños incidentes que tuvieron lugar en el pueblo hace 28 años. ¿Podrá este equipo de expertos resolver un caso que se ha estado desarrollando desde hace tantos años?

El reparto está liderado por Namgoong Min en el papel de Do Jung Woo. Le acompañan completando el elenco Kim Seol-hyun como Gong Hye Won, Lee Chung-ah como Jamie y Kim Chang-wan como Kim Min Jae.

7 Netflix, 20 de enero 'Presidente por accidente'

Y de la acción a la comedia con tintes políticas que aterriza en las novedades de la mano de 'Presidente por accidente'. En esta producción francesa, un monitor de un centro juvenil de los suburbios de París es finalista de las elecciones presidenciales. ¿Está Francia preparada para tener su primer presidente negro?

8 Apple TV+, 20 de enero 'Truth Be Told' (temporada 3)

Basada en la novela de Kathleen Barber 'Are You Sleeping', la serie original de Apple TV Plus sigue al personaje Poppy Scoville (encarnado por Octavia Spencer), una periodista de investigación convertida en podcaster de crímenes reales que lo arriesga todo en busca de la verdad.

En la tercera temporada, Poppy harta de ver que los medios de comunicación no cubren la desaparición de varias chicas negras, se asocia con una directora de escuela poco convencional (a la que da vida Gabrielle Union) para que el nombre de las víctimas no caiga en el olvido mientras sigue las pistas que llevan hasta una presunta red de explotación sexual que podría haberlas captado.

Y la próxima semana

9 AMC, 23 de enero 'The Lazarus Project'

El 23 de enero AMC estrena al completo 'The Lazarus Project', una serie británica para fans de la ciencia ficción. Este fascinante thriller de acción, protagonizado por el actor nominado al Emmy Paapa Essiedu, trata sobre una organización secreta capaz de viajar en el tiempo.

La serie podrá disfrutarse al completo en los servicios bajo demanda de los principales operadores, al día siguiente del estreno.

10 Filmin, 24 de enero 'Memorias de una escritora'

'Memorias de una escritora' es una miniserie danesa, que llega a Filmin, sobre la figura de Karen Blixen, la autora de 'Memorias de África'. En su regreso a Dinamarca tras muchos años en África Oriental, sin dinero, enferma y divorciada, la producción describe su viaje desde este punto hasta convertirse en una escritora de renombre.

La serie comienza como un drama histórico pero que poco a poco se convierte en una historia psicológica compleja.

11 Disney, 25 de enero 'Extraordinary'

Disney + también apuesta por la ciencia-ficción con 'Extraordinary'. Escrita por la creadora y guionista de la serie Emma Moran y dirigida por Toby McDonald («Ragdoll»), Jennifer Sheridan («Rules of the Game») y Nadira Amrani («On the Edge»), 'Extraordinary' es una comedia fresca e innovadora sobre ser joven y encontrar tu camino en un mundo confuso, cuando ser 'normal' es lo único que conseguirás ser.

La serie está ambientada en un mundo donde todos desarrollan un poder al cumplir 18 años menos Jen. Ella va a cumplir 25 y sigue esperando su superpoder. Jen se siente como una oruga rodeada de mariposas

Y además

'Mila en el multiverso'

'Mila en el multiverso' es la primera serie de ciencia ficción de origen brasileño que Disney+ estrena globalmente y en exclusiva. Esta serie explora el multiverso de la mano de Mila, su joven protagonista. Se estrena el 25 de enero.

'Entre el mundo y yo'

Disney+ ya tiene en su catálogo varias series turcas de producción propia que triunfan en la plataforma. Y ahora le llega el turno a la telenovela 'Entre el mundo y yo', una comedia romántica sobre un triángulo amoroso en el que están implicadas las redes sociales. Se estrena el 25 de enero.