Las series que se estrenan este fin de semana

El humor negro y las historias criminales destacan entre las novedades que llegan a las plataformas digitales esta semana. 'Wreck: Psicopato' nos adentra en un crucero terrorífico, Emma Corrin y Clive Owen protagonizan 'Asesinato en el fin del mundo' mientras Kaley Cuoco estrena su nueva serie: 'Basado en una historia real'.

Estas son las series que se estrenan esta semana:

1 9 de noviembre HBO Max 'El beso adolescente'

La serie brasileña basada en un futuro distópico llega a HBO Max. En ella, una ola de asesinatos de jóvenes pone en duda la existencia de BA, un grupo revolucionario de adolescentes con poderes especiales, que buscan escapar de la monotonía de un futuro distópico y decadente.

La producción está teniendo bastante éxito en Brasil. La producción tiene ciertas similitudes con 'Los juegos del hambre' y con los mutantes de los 'X-Men'. Basada en una serie de cómics de tres libros, consta de ocho episodios y ha sido llevada a la pantalla por Marcelo Mesquita, André Ristum y Mariana Youssef.

2 9 de noviembre HBO Max 'Rap Sh!t' (temporada 2)

La rapera 'Rap Sh!t' estrena esta serie que sigue a dos amigas del instituto de Miami, Shawna y Mia, que se reencuentran para formar un grupo de rap. En su ascenso a la fama, llegan a un momento crucial de su carrera como raperas, ya que se ven obligadas a decidir si seguirán siendo fieles a sí mismas o se adaptarán a las exigencias de la industria musical.

El hip hop reina en esta producción que combina el humor a la vez que profundiza en los entresijos de la industria musical.

3 9 de noviembre Cosmo 'Bright Minds' (temporada 4)

En esta cuarta temporada de 'Bright Minds', Astrid y Raphaëlle vuelven a la carga. Preparadas para enfrentarse a toda una nueva serie de misteriosos casos, tendrán que resolver un sangriento robo de diamantes, un maquiavélico juego de ajedrez, un asesinato en pleno vuelo y hasta una víctima dos veces muerta.

Los nuevos episodios del thriller llegan a Cosmo este 9 de noviembre.

4 10 de noviembre Amazon Prime Video 'La que se avecina' (temporada 14)

A Amazon Prime llega la temporada 14 de 'La que se avecina'. Desavenencias vecinales, romances inesperados y la llegada de dos nuevos propietarios serán algunas de las situaciones que marcarán los nuevos episodios.

Esta temporada llega con novedades como los fichajes de Ana Arias y Raúl Peña.

5 10 de noviembre Apple TV+ 'Para toda la humanidad' (temporada 4)

Apple TV+ vuelve con nuevos episodios de una de sus grandes apuestas por la ciencia ficción. La producción plantea que la carrera espacial nunca terminó y Estados Unidos y sus rivales siguen a la conquista del espacio.

Rn la cuarta temporada las ambiciones van a más allá: además de colonizar el planeta rojo, los esfuerzos se centran en identificar asteroides extremadamente valiosos.

6 10 de noviembre Netflix 'Amor, aquí y ahora'

Esta serie taiwanesa de Netflix, dirigida por Lien Yi-Chi, Ray Wu, Pin-Chuan Kao, Norris Wong y Remii Huang, explora las múltiples facetas del amor durante la pandemia, retratando 10 historias diferentes sobre la conexión humana y las vidas que se cruzan, entrelazadas mediante la realización de un reality show de citas.

7 10 de noviembre Dark 'Wreck: Psicopato'

Dark apuesta por el género de terror con el estreno de 'Wreck: Psicopato', una historia que combina el terror clásico de culto, la comedia negra y la cultura contemporánea.

La serie nos adentra en el Sacramentum, un crucero de lujo cuya tripulación está formada por un grupo de jóvenes que se embarcan en busca de fiestas. Entre ellos está Jamie, un veinteañero que se une a la tripulación bajo una identidad ficticia para descubrir la verdad sobre el suicidio de su hermana en el último viaje del barco. Allí descubrirá un macabro juego dirigido por una organización en la sombra impulsada por la codicia y la sed de sangre, donde los pasajeros luchan por no caer en manos del villano más carismático: Quacky, el psicopato.

8 11 de noviembre AXN Now 'The Killing Kind'

'The Killing Kind' es una serie dramática escrita y creada por Zara Hayes y Jonathan A.H. Stewart, basada en el conocido bestseller de Jane Casey.

La historia explora la apasionante relación (en el pasado y presente) entre una reputada abogada, Ingrid Lewis, y su cliente John Webster, un empresario de éxito a quien defendió de unos cargos de acoso antes de que este se volviera en contra de ella.

Y la próxima semana

9 13 de noviembre Movistar Plus+ 'Basado en una historia real'

Kaley Cuoco aterriza en Movistar Plus+ con su nueva serie: 'Basado en una historia real'. En esta comedia negra de ocho episodios da vida a una agente inmobiliaria obsesionada con los casos criminales y frustrada en su trabajo. Está casada con Nathan (Chris Messina), una antigua estrella del tenis que vio frustrada su carrera y ahora trabaja como entrenador, aunque también acaba de ser sustituido. Ambos tampoco pasan por su mejor momento como matrimonio, y con un bebé a la vista, se les ofrece una rocambolesca oportunidad. Ava y Nathan deciden hacerle una propuesta de negocio a su fontanero, que es en realidad un asesino en serie, a cambio de no denunciarlo a la policía (y de que no los mate): crear un podcast que revele todos los secretos de un asesino en serie.

10 13 de noviembre Warner TV 'Saving Hope'

El 13 de noviembre, Warnet TV estrena 'Saving Hope', una serie que mezcla con habilidad la emoción de los casos a los que se enfrenta el equipo médico del hospital con lo que ocurre con las almas perdidas que deambulan por los pasillos del centro médico y los cabos sueltos que dejaron durante su existencia.

Cuando el carismático cirujano Charlie Harris se debate entre la vida y la muerte tras una accidente, el hospital Hope Zion de Toronto se sumerge en el caos. La cirujana Alex Reid, su compañera y con quien estaba a punto de casarse, centra todas sus energías en encontrar la manera de que Charlie regrese del coma en el que está sumido. Para ello contará con la ayuda del doctor Joen Goran, que acaba de incorporarse al equipo del hospital y con el que mantuvo una relación hace tiempo. Pero lo que nadie sabe es que, aunque el cuerpo físico de Charlie Harris sigue postrado en cuidados intensivos, su espíritu recorre los pasillos del hospital. La forma espiritual de Charlie se encuentra con otras personas en su misma situación que dejaron temas por resolver cuando estaban con vida y a los que intentará ayudar con los recursos que tiene a su alcance.

11 14 de noviembre Disney + 'Asesinato en el fin del mundo'

Emma Corrin y Clive Owen son los protagonistas de 'Asesinato en el fin del mundo', una nueva y prometedora serie de intriga que llega el 14 de noviembre a Disney+.

En esta historia Darby Hart, una detective aficionada de la generación Z y hacker experta en tecnología es invitada junto a ocho personas más por un multimillonario solitario para participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Pero cuando uno de los invitados aparece muerto, Darby debe poner en práctica todas sus habilidades combinadas para demostrar que en realidad se trata de un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino se cobre otra vida.

12 14 de noviembre Filmin 'Los invencibles'

Basada en hechos reales, esta serie finlandesa está ambientada en la profunda crisis financiera que sufrió el país a principios de los años noventa. La joven economista Salla Nurminen consigue un trabajo en la Inspección Bancaria mientras Finlandia está al borde del colapso financiero y el Banco Central de Ahorros (SKOP) está haciendo fortunas sin precedentes a través de especulaciones de alto riesgo. Salla se propone descubrir las prácticas de SKOP, pero conocer al carismático director ejecutivo del banco, Christopher Wegelius, le hace cuestionar su fe en las finanzas tradicionales.

Al enfrentarse a decisiones que afectarán al corazón de la economía finlandesa, las propias ambiciones de Salla la arrastran a un vertiginoso laberinto de engaño, peligro y deseo.