Las series más esperadas de 2024

No habrá más 'Ted Lasso', 'Cuéntame', 'Servant' o 'Succession', pero eso no significa que 2024 vaya a estar exento de grandes lanzamientos en el terreno de las series. Habrá, eso sí, menos títulos a los que hincar el diente porque las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, de 146 y 118 días, respectivamente, tenían que notarse de alguna manera, y es posible que algunos de los títulos esperados a lo largo del año se acaben aplazando a 2025. La que sigue es una selección de los títulos más esperados del año, muchos de ellos aún sin fecha de estreno confirmada.

Echo (Disney+, 10 de enero)

Será la primera serie de Marvel del año. Protagonizada por Alaqua Cox, la ficción es un 'spin-off' de 'Ojo de Halcón', la serie que Disney+ estrenó durante las navidades de 2021. De hecho, la trama enlazará directamente con lo que sucedió entonces. Maya López decidía distanciarse del imperio criminal de Kingpin -fue adoptada por este y preparada para acabar con Daredevil- y viajar a Oklahoma, donde, como descendiente de nativos americanos, buscará sus raíces. Sin embargo, Kingping no quiere dejarla escapar. Ojo, será también la primera serie de Marvel para adultos en Disney+, que seguirá la estela de los títulos que La Casa de las Ideas produjo para Netflix y, en concreto, la ficción sobre 'Daredevil'. No en vano, ya se ha confirmado que Charlie Cox, que encarnó a Matt Murdock / Daredevil en la serie, tendrá un papel aquí antes de reflotar su propia serie a lo largo de este año.

True Detective: noche polar (HBO Max, 15 de enero)

¿Conseguirá la mexicana Issa López recuperar el prestigio de la ficción antológica que alumbró Nic Pizzolatto en 2014? Estructurada en seis capítulos protagonizados por Jodie Foster y Kali Reis, la nueva temporada aborda una misteriosa desaparición. Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno. López es la showrunner, guionista y directora de todos los episodios.

Cristóbal Balenciaga (Disney+, 19 de enero)

Es una de las series españolas más esperadas. Detrás de ella están Lourdes Iglesias y Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, responsables de 'La trinchera infinita'. Alberto San Juan se mete en la piel de Cristóbal Balenciaga cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la élite y aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda en el que se ha convertido París, donde Chanel, Dior y Givenchy son el referente de la alta costura. Guiado por su obsesión por el control en todos los aspectos de su vida, Cristóbal Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.

Griselda (Netflix, 25 de enero)

De las mentes creativas detrás de 'Narcos', Eric Newman y Andrés Baiz, llega 'Griselda', una ficción protagonizada por Sofía Vergara, que cambia por primera vez de registro y se acerca al drama encarnando a Griselda Blanco. La serie, cuyos seis episodios dirige el propio Andrés Baiz, se inspira en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. En el Miami de los años 70-80, la letal mezcla de insospechado salvajismo y encanto de Blanco la ayudó a navegar con pericia entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como 'la Madrina'. En la serie participan Alberto Ammann y Ernesto Alterio y debuta delante de las cámaras Karol G.

Zorro (Prime Video, 25 de enero)

Miguel Bernardeu encarna aquí a Diego de la Vega, El Zorro, en esta nueva aventura del justiciero en una sociedad en constante cambio. Su único propósito, sin embargo, es desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. A medida que asume el papel de Zorro, Diego no solo lucha por la justicia en Los Ángeles, sino que también descubre los desafíos de ser un héroe y cómo su papel afecta a California en el siglo XIX. La producción de Secuoya Estudios está también coprotagonizada por Renata Notni. Completan el reparto Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Rodolfo Sancho, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Luis Tosar y Ana Layevska.

Expatriadas (Prime Video, 26 de enero)

Lulu Wang es la responsable de esta ficción de seis episodios basada en la novela superventas 'The Expatriates', escrita por Janice Y. K. Ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014, 'Expatriadas' se centra en tres mujeres estadounidenses -Lee Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo)- cuyas vidas se entrelazan tras una repentina tragedia familiar. La serie cuestiona los privilegios y explora lo que ocurre cuando se difumina la línea entre el victimismo y la culpabilidad. Completan el reparto Brian Tee como Clark, el marido de Margaret, y Jack Huston como David, el marido de Hilary.

Larry David: Curb Your Enthusiasm (HBO Max, 5 de febrero)

Punto y final para la serie protagonizada por el creador de 'Seinfeld' con una última tanda de diez episodios, en los que el espectador volverá a ver esta versión exageradísima del productor, guionista y cómico que se rueda sin guion para mantener la espontaneidad narrativa. Dice el propio Larry David que ahora que la ficción echa el cierre con su duodécima temporada, «tendré la oportunidad de despojarme por fin de este personaje de Larry David y convertirme en la persona que Dios quería que fuera: el ser humano atento, amable, cariñoso y considerado que era hasta que me descarrilé interpretando a este personaje maligno».

Avatar: La leyenda de Aang (Netflix, 22 de febrero)

Después del éxito de 'One Piece', tenía sentido que llegaran otras adaptaciones que llevaran una serie de animación a imagen real y le ha tocado a esta 'Avatar: La leyenda de Aang', basada en la serie que Nickelodeon estrenó en 2005 y que ya fue llevada al cine en 'Airbender: el último guerrero', por M. Night Shyamalan. Creada por Albert Kim, la historia se desarrolla en un mundo asiático y de inspiración ártica devastado por la guerra donde algunas personas pueden dominar uno de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego o aire. Aang es el Avatar, el único capaz de dominar los cuatro elementos y destinado a traer la paz a la tierra.

Reina Roja (Prime Video, 29 de febrero)

Primera adaptación a la pantalla del escritor superventas Juan Gómez Jurado. Amaya Muruzábal es la 'showrunner' y productora ejecutiva de esta ficción de siete episodios protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian y que ha sido dirigida a cuatro manos por Koldo Serra, director principal de la ficción, y Julian de Tavira, que firma los episodios 4 y 6. La serie sigue los pasos de Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta.

Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia.

The Regime (HBO Max, 4 de marzo)

Protagonizada por la oscarizada Kate Winslet, 'The Regime' cuenta la historia de lo que acontece a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse. Estructurada en seis episodios, la serie esta escrita por Will Tracy y dirigida por el siempre interesante Stephen Frears y Jessica Hobbs.

Fallout (Prime Video, 12 de abril)

La serie basada en el videojuego homónimo y en su universo postapocalíptico ya ha mostrado su primer tráiler y vera la luz el 12 de abril. La ficción está producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy y el propio Nolan se encarga de dirigir los tres primeros capítulos de esta serie que es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. Doscientos años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento. La ficción está protagonizada por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten.

Los Bridgerton (Netflix, 16 de mayo)

Netflix ya tiene a punto la tercera temporada de la desprejuiciada y sexy 'Los Bridgerton'. En esta ocasión, la plataforma dividirá la ficción en dos partes de cuatro episodios cada una. La segunda parte se estrenará el 13 de junio de 2024. En esta ocasión los espectadores podrán ser testigos del incipiente romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). 'Los Bridgerton' llega de la mano de Shondaland y cuenta con la producción ejecutiva de Shonda Rhimes, Betsy Beers y Chris Van Dusen.

La casa del dragon (HBO Max, verano)

Basada en 'Fuego y sangre' de George R. R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de 'Juego de tronos', continuará en verano de 2024 la historia de la Casa Targaryen con una trama que ha prometido explotar en forma de batalla de dragones en esta segunda temporada. Junto a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, también regresan Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham. Y se incorporan al reparto Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne. El reparto de la segunda temporada anunciado anteriormente incluye a Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower y Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

Agatha: Darkhold Diaries (Disney+, otoño)

Se viene otro 'spin-off' en el universo Marvel. 'Agatha: Darkhold Diaries' recupera el personaje de Agatha Harkness, a quien los espectadores vieron ya en 'Bruja Escarlata y Visión'. Jac Schaeffer es la responsable y escritora principal de la ficción protagonizada por Kathryn Hahn. Según los primeros avances de la serie, Harkness descubre que ha perdido los poderes tras escapar de la 'prisión' en la que Bruja Escarlata la tenía encerrada. Buscará entonces a aliados para tratar de recuperar su fuerza.

Arcane: League of Legends (Netflix, noviembre)

Fue una de las grandes sorpresas en el terreno de la animación cuando la serie ambientada en el universo de Riot Games llegó a Neftlix a finales de 2021. Con una dirección artística exquisita, la primera temporada dividía la ficción en tres grandes arcos argumentales, de tres capítulos cada uno, y es posible que esta vez siga los mismos pasos. Aunque todavía no hay un anuncio oficial del día exacto, la temporada 2 de 'Arcane: League of Legend' llegará a Netflix en noviembre de 2024.

El simpatizante (HBO Max)

Detrás de esta ficción producida por un sello seguro como es A24, se encuentran Park Chan-wook y Fernando Meiralles en la dirección. Se trata de una adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Viet Thann Nguyen, que lleva al espectador a la posguerra vietnamita, siguiendo los pasos de un grupo de militares comunistas que intentaron esconderse en Los Ángeles. La protagoniza, por cierto, Robert Downey Jr.

Daredevil: Born Again (Disney+)

Tras sus distintas temporadas en Netflix, Charlie Cox se vuelve a meter en la piel de Daredevil para protagonizar su nueva serie, después de haberse introducido en el universo de Marvel ta través de películas y series como 'Spider-Man: No Way Home', 'She-Hulk' y 'Echo'. El abogado invidente volverá a hacer uso de su experiencia en artes marciales en la que, muy posiblemente, será una de las pocas series de Marvel para adultos.

The Boys (Prime Video, 2024)

En la cuarta temporada, el mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su propio poder. Butcher, con solo unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con mucho más en juego que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

The Franchise (HBO Max)

Sam Mendes, el director de películas como 'American Beauty' o '1917', dirigirá esta sátira de la industria cinematográfica de los superhéroes, en la que Jon Brown, guionista de algunos de los capítulos 'Succession', hará las veces de 'showrunner'. La trama girará entorno a una franquicia cinematográfica poco querida que lucha por mantener su sitio en el frenético universo de las películas de superhéroes. Curiosamente, Aya Cash, la actriz que da vida a Stormfront en 'The Boys', participa en esta ficción que también cuenta con Himesh Patel, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Powell en el reparto. Además habrá estrellas invitadas como Richard E. Grant y Daniel Brühl.

El Pingüino (HBO Max)

'The Batman', la interesante película de Matt Reeves, colocó una buena galería de personajes sobre la mesa de la que nos gustaría saber más. Esta ficción continuará centrándose en los bajos fondos de Gotham y en el Pingüino. Colin Farrel, Mark Strong, Ava Grey, Myles Humphus, Berto Colon y Alex Anagnostidis formarán parte del reparto.

Stranger Things (Netflix)

Contaban con tenerla lista para 2024, pero las huelgas de guionistas y actores han llevado a retrasar el inicio del rodaje a enero de 2024 y menos mal que se han dado prisa porque Millie Bobby Brown y el resto de la pandilla deben de estar ya enormes. El caso es que, con el calendario tan apretado, será difícil que la quinta y última temporada de la ficción esté lista antes de que acabe 2024.

Skeleton Crew (Disney+)

Detrás de esta ficción, que se iba a estrenar a finales de 2023, se encuentra Jon Watts, director de las últimas entregas de Spider-man portagonizadas por Tom Holland. La historia, protagonizada por Jude Law y Kerry Condon, seguirá la pista de un grupo de niños perdidos en la galaxia que intenta encontrar su camino a casa en la era de la Nueva República. George Lucas y Dave Filoni son los productores ejecutivos de la ficción.

La remesa mala (Disney+)

La serie de animación de Disney contará con una tercera y última temporada. Será la despedida de este 'spin-off' de 'Las guerras Clon' que en el capítulo final de la entrega anterior dejó abierta la misión de encontrar a Omega, por lo que cabría esperar que el siguiente lote de episodios indagase en el objetivo.

Andor (Disney+)

La segunda temporada de 'Andor', la serie protagonizada por Diego Luna, debería estar lista para agosto de 2024. Lo cierto es que el rodaje estaba a pocas semanas de su fin cuando comenzó la huelga de guionistas en Hollywood y habrá que ver si eso no retrasa un poco más su estreno. Se espera que su segunda parte termine conectando finalmente con los acontecimientos sucedidos en la película 'Rogue One'.

The Acolyte (Disney+)

Lesly Headland, cocreadora de 'Muñeca rusa' es la responsable de 'The Acolyte', una ficción que transcurre cien años antes de los sucesos de la película 'Episodio I: La amenaza fantasma', la serie pretende narrar la caída de la Alta República y de los Jedi desde el punto de vista de los Sith.

El juego del calamar (Netflix)

No tenía muchas ganas Hwang Dong-hyuk de volver a la serie que le ha puesto en el mapa de la producción audiovisual, pero el éxito de 'El juego del calamar ha sido tan abrumador que no le quedaba otra. Netflix tiene previsto estrenar la ficción en 2024, pero no sería extraño que se retrasase hasta 2025. No se sabe cuál será el punto de partida, pero Dong-hyuk ya ha dejado caer que le gustaría «explicar el pasado del líder, la historia del detective Jun-ho y la del hombre con los ttakji en sus bolsillos, el hombre interpretado por Gong Yoo».