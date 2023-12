Las películas más esperadas de 2024

2024 tiene que ser, sí o sí, el año de la plena recuperación del cine y de la experiencia más social e inmersiva a la hora de disfrutar de las películas. Desde luego títulos no van a faltar: desde la ración superheróica habitual, esta vez más escasa, hasta la secuela de 'Gladiator', pasando por el regreso de exitosas franquicias como 'Cazafantasmas' o 'El planeta de los simios' o propuestas de corte más terrorífico como 'Frankenstein' o 'Nosferatu', ambas sin fecha de estreno todavía.

Los que se quedan (Alexander Payne, 3 de enero)

Del director de 'Entre copas' llega esta cinta nominada a tres globos de oro, entre ellos el de mejor comedia o musical. La cinta sigue los pasos de un profesor cascarrabias (Paul Giamatti) de un prestigioso colegio americano que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas (Dominic Sessa), y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder un hijo en Vietnam (Da'Vine Joy Randolph).

La zona de interés (Jonathan Glazer, 19 de enero)

Ojo con el largometraje de Jonathan Glazer porque podría llevarse el Oscar a la mejor película internacional. Nominada también a mejor banda sonora original y mejor sonido y elegida como mejor película del año por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, la cinta que se alzó con el gran premio del jurado en Cannes sigue los pasos del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig, que se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo. Retrata así uno de los sucesos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente: el de los captores.

Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos, 26 de enero)

Segunda colaboración entre Yorgos Lanthimos y el guionista Tony McNamara, con quien ya alumbró 'La favorita'. La ficción, basada en el libro de Alasdair Gray, cuenta la historia de Bella Baxter (Emma Stone), una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes.

Argylle (Matthew Vaughn, 2 de febrero)

Matthew Vaughn, artífice de la franquicia Kingsman, dirige esta historia en la que Bryce Dallas Howard encarna a Elly Conway, la solitaria autora de una serie de novelas de espionaje superventas, cuyo mayor placer en la vida es una velada en casa frente al ordenador en compañía de su gato Alfie. Pero, cuando la trama de uno de sus libros –centrada en el agente secreto Argylle y en su empeño en sacar a la luz un sindicato del crimen a nivel global– empieza a ser un reflejo real de acciones encubiertas de una auténtica organización de espías, las tranquilas noches en casa se convertirán en cosa del pasado. Acompañada por Aiden (el oscarizado Sam Rockwell), un espía alérgico a los gatos, Elly (con Alfie en la mochila) intentará ir siempre por delante de los asesinos a medida que la línea entre su mundo de ficción y la realidad se difumina cada vez más.

El color púrpura (Sam Blitz Bazawule, 9 de febrero)

Nueva adaptación de la novela que Alice Walker publicó en 1982, todo un superventas. La ficción se basa en el musical del mismo nombre, que retoma las historias de la novela. Steven Spielberg y Quincy Jones producen esta versión, junto a los productores del musical Scott Sanders y Oprah Winfrey, que encarnó a Sofía en la cinta de Spielberg, en 1985. La cinta cuenta la incesante lucha de una mujer afroamericana que vive en el sur a principios del siglo xx.

Ferrari (Michael Mann, 9 de febrero)

Primer biopic de la temporada, esta vez dirigido por el siempre interesante Michael Mann, que ha tomado como punto de partida el libro escrito por Brock Yates acerca del piloto y empresario italiano. Con Adam Driver y Penélope Cruz en el reparto, la película arranca en el verano de 1957, con Enzo Ferrari sumido en una crisis. La quiebra amenaza la fábrica que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años antes y su volátil matrimonio se ha visto afectado por la pérdida de su hijo, Dino, un año antes.

Madame Web (S. J. Clarkson, 14 de febrero)

El 14 de febrero se estrenará la primera película de Marvel del año, aunque más bien se trata de Sony y Columbia Pictures. 'Madame Web' cuenta la historia del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel, a la que da vida Dakota Johnson, que encarna a Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso.

Priscilla (Sofia Coppola, 14 de febrero)

Cailee Spaeny y Jacob Elordi protagonizan este íntimo retrato de Priscilla Presley y su relación de 14 años con el rey del rock. Basada en la autobiografía 'Elvis & Me', escrita por la propia Priscilla Presley, la película relata el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde cuando se conocieron en una base militar alemana, hasta su convivencia en una finca de ensueño en Graceland.

Secretos de un escándalo (Todd Haynes, 23 de febrero)

Natalie Portman y Julianne Moore protagonizan la última película de Todd Haynes, una cinta de metaficción basada en un caso real que ya se ha estrenado en Netflix en Estados Unidos y Canadá. Han pasado dos décadas desde que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su joven marido Joe escandalizara al país. Ahora, cuando los hijos de la pareja están a punto de graduarse en el instituto, se va a rodar una película sobre esa historia. Portman se mete en la piel de la actriz Elizabeth Berry, que pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie.

Dune: Parte Dos (Denis Villeneuve, 1 de marzo)

Denis Villeneuve regresa con la segunda entrega de la saga basada en la popular novela de Frank Herbert. La nueva película se adentrará en el viaje mítico de Paul Atreides cuando se une a Chani y a los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Tendrá que elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido mientras lucha por evitar un horrible futuro que solo él puede prever.

Los pequeños amores (Celia Rico, 8 de marzo)

Protagonizada por Adriana Ozores y María Vázquez, narra el contradictorio vínculo de admiración y reproche entre dos mujeres de generaciones muy distintas, «un vínculo que define y atraviesa la agridulce experiencia del amor y la soledad hoy en día».

Mickey 17 (Bong Joon-ho, 27 de marzo)

No debería pasar desapercibida esta 'Mickey 17'. Al fin y al cabo su director es el responsable de 'Parásitos', la cinta que se consagró en los Oscar de 2020. Adaptación del libro original de Edward Ashton, la película cuenta la historia de un robot enviado a un planeta helado para colonizarlo que se niega a dejar que su clon de reemplazo tome su lugar. Robert Pattinson, Toni Collette y Mark Ruffalo forman parte de esta historia de ciencia ficción.

Cazafantasmas: Imperio helado (Gil Kenan, 27 de marzo)

Secuela directa de 'Cazafantasmas: Más allá' (2021), Jason Reitman cede el testigo a Gil Kenan para contar que la familia Spengler regresa al lugar donde empezó todo, el icónico parque de bomberos de Nueva York. Lo hace para formar equipo con los cazafantasmas originales.

The First Omen (Arkasha Stevenson, 5 de abril)

Precuela de la fantástica 'La profecía', la ficción sigue los pasos de una joven estadounidense enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, que se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy encabenzan el reparto.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Adam Wingard, 12 de abril)

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Rivales (Luca Guadagnino, 26 de abril)

Ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que la jugadora convertida en entrenadora Tashi (Zendaya) ha transformado a su marido Art (Faist) en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi lo inscribe en un evento «Challenger» -el nivel más bajo de los torneos profesionales- donde debe enfrentarse a Patrick (O'Connor), el antiguo novio de Tashi y su antiguo mejor amigo.

Civil War (Alex Garland, 10 de mayo)

Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Jesse Plemons y Nick Offerman protagonizan esta ficción ambientada en el futuro de la que Garland se sirve para hablar de lo polarizada que está ahora mismo la sociedad estadounidense. El primer tráiler de esta cinta producida por A24 resulta espectacular.

Furiosa: de la saga Mad Max (George Miller, 24 de mayo)

Precuela de la brutal 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015), cuenta cómo al caer el mundo, la joven Furiosa (Anya Taylor-Joy) es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa.

Garfield (Mark Dindal, 24 de mayo)

El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura ¡en el salvaje mundo exterior! Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre –el desaliñado gato callejero Vic– Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco.

El reino del planeta de los simios (Wes Ball, 24 de mayo)

Esta ficción protagonizada por Owen Teague es la continuación de 'La guerra del planeta de los simios' y sería ya la cuarta entrega desde el reinicio de la franquicia. Ambientada 300 años después el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

Ballerina (Len Wiseman, 7 de junio)

En este spin-off de 'John Wick', una joven asesina busca venganza contra todos aquellos que asesinaron a su familia. Protagonizan la historia Ana de Armas, Norman Reedus y Anjelica Huston.

The Watchers (Ishana Shyamalan, 7 de junio)

Debut en la dirección de la hija de M. Night Shyamalan, 'The Watchers' pone el foco en Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando la joven encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

Del revés 2 (Inside Out 2) (Kelsey Mann, 14 de junio)

Disney y Pixar vuelven a la mente de la ya adolescente Riley justo cuando su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido el cotarro, no están seguros de cómo manejar la llegada de Ansiedad.

Padre no hay más que uno 4 (Santiago Segura, 18 de julio)

Qué decir de la cuarta entrega de la franquicia más exitosa de Santiago Segura, que desde que se pasó al cine familiar no ha hecho más que reventar la taquilla... Pues que esta viene a lo mismo.

Deadpool 3 (Shawn Levy, 26 de julio)

Tercera entrega de la saga 'Deadpool', ahora integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero manteniendo su enfoque para adultos. En septiembre de 2022 se confirmó la aparición de Hugh Jackman como Lobezno, por primera vez desde la crepuscular 'Logan'.

Trap (M. Night Shyamalan, 2 de agosto)

Nueva película del director de 'El protegido' de la que se desconoce totalmente el argumento.

Borderlands (Eli Roth, Tim Miller, 9 de agosto)

'Borderlands', basada en el juego homónimo, se desarrolla en el planeta Pandora. Atraídas por las aparentemente vastos yacimientos minerales, muchas naves colonizadores de la Dahl Corporation (una de las muchas diversas megacorporaciones que aparentemente controlan y gobiernan planetas enteros) viajan al planeta para construir asentamientos. Las operaciones de minería son llevadas a cabo por una cantidad enorme de convictos llevados al planeta por la propia corporación. Cate Blanchett, Jack Black, Jamie Lee Curtis y Kevin Hart, entre el reparto.

Alien: Romulus (Fede Álvarez, 16 de agosto)

Fede Álvarez desembarca en el universo Alien para narrar los hechos ocurridos entre las dos primeras entregas de la franquicia 'Alien, el octavo pasajero' y 'Aliens: el regreso'. La película llegará justo antes de que la serie de 'Alien' aparezca en Disney+. El transmedia era esto.

Kraven the Hunter (J. C. Chandor, 30 de agosto)

Aaron Taylor-Johnson protagoniza esta cinta con la que se sigue ampliando el muestrario de villanos de Marvel en Sony después de los estrenos de 'Venom' y 'Morbius'.

Beetlejuice 2 (Tim Burton, 6 de septiembre)

El brillante Michael Keaton volverá a interpretar a Bitelchús en la secuela directa de esta producción de 1988. Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega y Monica Bellucci también formarán parte del elenco.

Joker: Folie a Deux (Todd Phillips, 4 de octubre)

La secuela de una de las películas más exitosas de DC será un musical. Su título en francés, 'locura de dos', hace alusión al trastorno psicótico, en el que la locura pasa de una persona a otra. Protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, todo parece indicar que la película desarrollaría la relación entre Joker y Harley Quinn.

La infiltrada (Arantxa Echevarría, 11 de octubre)

Largometraje basado en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una policía nacional en la banda terrorista ETA. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la banda presentándose como militante del Movimiento de Objeción de Conciencia de Logroño, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración hizo posible la desarticulación del comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. La película reflejará, no solo la peripecia narrativa de la acción, sino también el retrato psicológico de una persona que se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares para interpretar alguien que no era. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida, para intentar salvar la de otros.

Gladiator 2 (Ridley Scott, 22 de noviembre)

No se sabe mucho de la secuela de 'Gladiator' (2000). Después de ser salvado por Maximus en la cinta original, Lucius, el sobrino de Cómodo, a quien da vida Paul Mescal, es ahora un hombre adulto. Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Djimon Hounsou y Derek Jacobi forman parte del reparto.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Kenji Kamiyama, 13 de diciembre)

Explora la historia no contada del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

Mufasa: The Lion King (Barry Jenkins, 20 de diciembre)

Precuela que desarrolla los orígenes del padre de Simba, Mufasa, explorando su infancia al crecer con su hermano Scar.