'Entre el mundo y yo': Emily en Estambul

No sé yo qué le habré hecho a mis señoritos seriéfilos para que siempre me acabe tocando una serie como 'Entre el mundo y yo': no hay subproducto que no me eche a los ojos, y ya me escuecen tanto como si me hubiera caído colonia. Porque la nueva serie turca de Disney es exactamente eso, en el fondo y en la forma: un anuncio de perfumes.

La trama es la actualización 2.0 de 'Un ramito de violetas', la canción de Cecilia: Ilkin (Demet Özdemir), jefa de redacción de una revista de moda, cree que su relación con Tolga (Bugra Gülsoy), un famoso actor de telenovelas, está en crisis: piensa que no hay comunicación entre ambos, que se ha perdido la chispa. Para intentar recuperarla, a Ilkin solo se le ocurre crear un perfil falso en redes sociales, contactar con Tolga y ver si es capaz de sincerarse con una desconocida. Y, cuando Ilkin no tiene más remedio que ponerle cara y cuerpo a ese perfil, contrata a Sinem (Hafsanur Sancaktutan), una joven becaria de su oficina, para que lo haga. A partir de ahí se monta el lío, claro, que por mucho que el culebrón turco se vista de seda, culebrón se queda.

Como es habitual, los personajes son atractivos y pretendidamente carismáticos: Ilkin es la versión turca de Sofía Vergara, siempre seductora y sofisticada; Sinem es el patito feo que se transforma en cisne y Tolga parece un Bruce Willis noventero suavizado por el siglo XXI y la deconstrucción de la masculinidad: en elástica sport, es duro pero tierno; tiene éxito en su trabajo a nivel popular, pero está ansioso por hacer un personaje de enjundia que le procure el favor de la crítica. Ilkin y Tolga viven en mundos glamurosos, que permiten ambientar la serie en redacciones de revistas, desfiles de moda, restaurantes postineros, estrenos y rodajes. Mira, igual que 'Emily en París'. Pero ya tenemos bastante con sentirnos culpables viendo la original como para atragantarnos con 'Ilkin en Estambul'. La única ventaja es que son solo ocho episodios.

¿Y la forma? Pues modernita con pretensiones, como si le hubieras encargado el vídeo de tu boda al hijo de tu hermana Mari Carmen, ese que se cree Nolan porque hizo un corto que le premiaron en el colegio: algún grafismo sobreimpreso, alguna mezcla de color y blanco y negro, mucho movimiento, emocionalidad desmedida a cámara lenta, banda sonora de subrayado fosforito, un Estambul que puede ser la capital turca o cualquier otra, y la voz en off de Ilkin haciendo reflexiones del calibre de una influencer. Todo un despliegue de medios (sí, de producción no anda escasa, que rodar un anuncio de perfumes nunca ha sido barato) para ilustrar un triángulo amoroso con la profundidad intelectual de los concursantes de 'Gran Hermano'. Entre el mundo y yo, la nada.