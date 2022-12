Las 52 polémicas seriéfilas de 2022

Las series se han convertido en los últimos años, por su fácil acceso y por su elevado consumo, en las obras culturales que mayor número de comentarios, conversaciones y discusiones generales generan. Son habituales las reacciones desairadas a algunas decisiones de los guionistas en las tramas, las peleas dialécticas sobre lo que va a suceder en próximas entregas y, por supuesto, las críticas por cuestiones que a veces trascienden a la propia ficción. Por supuesto en 2022 también hubo polémicas seriéfilas y, como cada vez hay más títulos, las propias polémicas también se reproducen, algunas con más fundamento y otras con menos. Algunas apenas tienen recorrido y otras copan durante días las redes sociales y no hay crítico televisivo que pueda evitar opinar sobre ellas. Este año hemos salido prácticamente a controversia por semana. Nada menos. Imposible seguir el ritmo de algunas. Las repasamos a continuación:

1. Empezamos el año padeciendo la secuela de 'Sexo en Nueva York' que se había estrenado en 2021, pero su emisión semanal hizo que los capítulos continuasen durante los primeros meses de 2022. Solo había algo en lo que los fans de Carrie, Charlotte y Miranda estaban de acuerdo: no había ninguno a quien no irritase el personaje de Che Díaz, una de las incorporaciones de 'And just like that' para arreglar la escasa diversidad sexual de su antecesora.

2. De todas las protagonistas de la serie de los años 90 rescatada la que peor parada salió (con permiso de Samantha que ni apareció) fue Miranda. Las decisiones en torno a la abogada, que dejó de ser la más racional de las chicas, enfadaron a los seguidores de las aventuras neoyorquinas.

3. Volvió 'Euphoria'. Y con ella las rayas, las pastillas y los porros. Varias asociaciones de Estados Unidos acusaron a la serie de glorificar las drogas en su segunda temporada. Tuvo que salir Zendaya a recordar que aquello no era un cuento moral.

Zendaya en 'Euphoria'. / RC

4. La segunda temporada de la ficción juvenil de HBO generó también controversia por la escasa presencia del personaje de Kat. Así trascendieron las diferencias surgidas entre la actriz Barbie Ferrera y Sam Levinson, que han provocado que la intérprete no vaya a participar en la tercera tanda de capítulos.

5. Ya no se respeta ni a Tolkien. Amazon presentó su adaptación de los textos desarrollados en la Tierra Media y las primeras críticas no tardaron en llegar. Los guionistan tuvieron el atrevimiento de incluir elfos negros...

6. Con elfos negros o blancos, el caso es que 'Los anillos de poder' no gustó mucho y los seguidores no tardaron en exponerlo por redes. IMDb (propiedad de Amazon) decidió eliminar las críticas negativas e incluso las más neutras de la serie para que su calificación subiese.

7. El otro acontecimiento seriéfilo del año se produjo con el estreno del primer 'spin-off' de 'Juego de Tronos', que cuenta la historia de los Targaryen y dio que hablar por la relación incestuosa entre tío y sobrina.

8. Lo que más contrarió de los nuevos relatos en Poniente fue lo que no se vio, porque la serie de vez en cuando se volvía demasiado oscura. Tanto que tuvo que salir HBO a pedir perdón y a aclarar que no era problema de los televisiones de nadie sino que era una decisión creativa.

9. Las series españolas no estuvieron exentas de polémicas. Por ejemplo, la de José Coronado cabreó a los del barrio de Entrevías, en el sur de Madrid, que protestaron por la imagen que proyectaba de ellos la serie 'Entrevías' en Telecinco

10. Imanol Arias a quien cabreó fue a los nuevos guionistas de 'Cuéntame' tras acusarles de no «tener ni idea» por montar tramas para Antonio Alcántara que no guardaban la esencia del personaje.

11. Carlos Hipólito revela que 'Cuéntame' prepara su final.

12. Carlos Montero, creador de 'Élite', explica que solo cuenta con actores con físicos espectaculares para evitar a los espectadores «el mal trago» de ver cuerpos no normativos.

13. Paco León dice en una entrevista que 'Élite' es una «mierda muy grande».

14. Miguel Bosé anuncia una serie sobre su vida y comienzan las apuestas sobre lo que se contará y no en ella.

15. Movistar cancela la serie de Rodrigo Sorogoyen sobre la Guerra Civil antes de rodarla.

16. Candela Peña confiesa que no encuentra a nadie que quiera producir su serie, 'Puerto y camino'.

17. Una actriz de 'Obi-Wan Kenobi' denuncia ataques racistas a través de las redes de los seguidores de 'Star Wars' por su odio -en la serie- hacia el maestro Jedi.

18. Las redes las carga el diablo. El acoso a través dellas obliga al actor Kit Connor (protagonista de 'Heartstopper') a revelar su orientación sexual.

19. Los productores de 'She Hulk' también reciben lo suyo cuando se publica el primer trailer de la serie y los efectos VFX dejan bastante que desear.

20. Mrs Marvel no tiene los mismos poderes en la serie que en el cómic. Y se lía.

El actor Tom Sturridge. / RC

21. Neil Gaiman pide a los fans que vean 'Sandman' en modo maratón para evitar que Netflix la cancele.

22. La duración de los episodios de 'Stranger things' (algunos alcanzan la hora y media) divide a sus fans. Netflix quiere que sus suscriptores pasan horas conectados.

23. eBay prohíbe la venta de disfraces de Jeffrey Dahmer para Halloween

24. Netflix elimina la etiqueta LGBTQ+ de la serie sobre Jeffrey Dahmer.

25. Netflix va a polémica por semana. Sobre todo cuando anuncia que quiere acabar con las cuentas compartidas y que incluirá anuncios en sus series en algunas de sus tarifas.

26. Atresmedia envía un mensaje en una lona a sus competidoras tras anunciar que incluirán publicidad.

Mensaje de Atresmedia a sus competidoras. / RC

27. HBO ya no se conforma solo con cancelar sus series, ahora también las elimina completamente de su catálogo. La última, 'Westworld'.

28. La burbuja de las plataformas explota. Lionsgate+, antes Starzplay, abandona España un mes después de cambiar de nombre.

29. La nueva versión de los Teletubbies incluye a una niña asiática y a un niño negro como el sol. Algunos padres protestan porque eso «no es realista».

30. Homer prepara una paella en un capítulo de la nueva temporada de 'Los Simpson'. Y usa arroz de Calasparra y le pone chorizo. Eso no es paella, es arroz con cosas.

31. Peppa Pig incluye a una pareja homosexual entre sus personajes.

32. Un súper héroe empequeñece para poder entrar por la uretra del pene de su amante en la tercera temporada de 'The Boys'.

33. El tamaño importa también en Sicilia. El actor Theo James reconoce que utilizó una prótesis gigante para su escena desnudo en 'The white lotus'.

34. Dirigentes italianos lamentan la falta de rigor histórico de 'La esposa', que emitió Antena 3.

35. El novelista Michael Peterson acusa a los creadores de 'The Starcaise' de contar «atroces mentiras» en la serie de HBO.

36. Myke Tyson recrimina a Hulu no haberle pagado por la serie sobre su vida.

37. El exministro John Major llama al boicot de 'The Crown' por la representación de su personaje en la quinta temporada.

Los personajes de Carlos y Diana en la temporada 5 de 'The crown'. / RC

38. Fuentes del palacio de Buckingham sostienen que Netflix «no tiene reparos en manchar la reputación de la gente», según The Telegraph, por recrear en 'The Crown' la entrevista de Lady Di en la BBC.

39. La temporada 6 de 'The Crown' mostrará el cadáver de Lady Di, según avanza The Sun.

40. Polémica con la serie documental de Enrique y Meghan Markle por usar sin permiso sus fotos en Buckingham.

41. Fin de una era: Ellen Pompeo dice adiós al personaje de Meredith en 'Anatomía de Grey'.

42. Los únicos personajes negros de 'Miércoles' son villanos con intenciones muy oscuras.

43. Una escritora e ilustradora brasileña denuncia que '1989' tiene similitudes muy sospechosas con uno de sus cómics.

44. La escritora Cristina Morales califica de nazi la adaptación de su novela 'Fácil' a cargo de Anna R. Costa.

45. Anna R. Costa confiesa que las peleas con Paco León en 'Arde Madrid' provocaron su separación.

46. Álvaro Morte enciende a la derecha al asegurar que el Elcano que ha interpretado en la serie 'Sin límites' es muy de izquierdas.

47. Militares critican la falta de rigurosidad en cuanto a uniformes y armas de la serie Fuerza de paz.

48. 'La que se avecina' oculta el embarazo de Miren Ibarguren con un supuesto sobrepeso del personaje y la serie es tachada de 'gordofoba'.

49. Jon Kortajarena asegura que se inspiró en un famoso presentador de los años 90 para interpretar al personaje cocainómano de 'El Inmortal'. Y Alonso Caparrós se enfada.

50. Críticas a 'Autodefensa' porque sus protagonistas no representan a todos los jóvenes.

51. Críticas a 'Smiley' porque sus protagonistas no representan a todo el colectivo LGTBI.

52. Aitana y Miguel Bernardeau anuncian su ruptura después de haber promocionado como pareja la serie de Disney 'La última', que ambos protagonizan.