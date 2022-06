'Cuéntame' contraataca a Imanol Arias y presume de guionistas

Las series no se escriben solas como bien se encargan de recordar los guionistas, aunque estos muchas veces no reciban la atención que merecen por ello y sean los grandes olvidados en las presentaciones y entrevistas. Una producción como 'Cuéntame', con más de 400 episodios, ha precisado de bastantes manos a lo largo de su historia para narrar todo lo que le sucede a la familia Alcántara. De ellos sí que se acordó hace unos días Imanol Arias, pero no fue precisamente para bien.

El actor se quejaba de que la nueva hornada de escritores que había entrado a trabajar en la serie traicionaba en ocasiones la esencia de su personaje y a que él le tocaba pelear para que nadie destrozase «las esencias» de Antonio Alcántara. «Con los nuevos guionistas tengo que empezar de cero porque no tienen ni idea», lamentaba. «Vienen a reinventar y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo 'esto no me lo toques, esto no es así», aseguraba.

Es lógico que un título como el de TVE, que lleva décadas en antena, deba renovar de vez en cuando a sus guionistas, bien porque ellos se cansen o porque la productora decida incorporar mentes nuevas para que las tramas no se vuelvan repetitivas. Tras las declaraciones de Arias la productora de la serie ha decidido sacar pecho, dar la cara por sus escritores y recordar lo mucho que han contribuido para que este proyecto se haya convertido en uno de los más emblemáticos de la cadena pública española.

Se habla de los guionistas de #Cuéntame. En 21 años han escrito desde San Genaro algunas de las mejores plumas del audiovisual español. ¡Vaya créditos de guion los nuestros!❤️



A través de redes sociales, después de que las frases de Arias hayan generado controversia, han querido mostrar a los que en este tiempo han construido a todos los personajes de la popular ficción. Los que abren la lista son los creadores Eduardo Ladrón de Guevara y Patrick Bucley, a los que se unieron, entre otros, Javier Amezúa, Alberto Macías y Verónica Macías. Ellos estuvieron las cinco primeras temporadas componiendo a los protagonistas y lo que sucedía en el barrio de San Genaro. Por tanto es invención de ellos tramas como que Antonio Alcántara regresase a la universidad, que Mercedes y Nieves abriesen una boutique o que se hundiese Construcciones Nueva York. A los ya citados se incorporó Jacobo Delgado, que firmó su primer episodio en 2004 y es ya el más veterano de 'Cuéntame' porque sigue en activo.

Guionistas originales de la serie. / RC

En la temporada 6 se sumaron Marisol Farré, Carlos Asorey y Laura G. Pousa. Y en la 8 se informó de la llegada de Curro Royo. A ellos se les ocurrió, por ejemplo, que la familia creciese con la incorporación de María o que Antonio desarrollase una adicción al juego. Más adelante irían realizando nuevas aportaciones Bernardo Sánchez, Carlos Molinero y Sonia Sánchez.

La sala de guionistas de 'Cuéntame' se renovó para la temporada 14 con Ignacio del Moral (como coordinador), Carlos Asorey, Bárbara Alpuente y Antonio Onetti. Con ellos en esos puestos los Alcántara marchan a Sagrillas para cambiar de aires, pero no aguantan mucho y terminan volviendo a Madrid. Otra de las ideas que tuvieron fue meter a Carlitos en la cárcel, donde sufrió unas dramáticas vivencias.

En la temporada 17 llega Joaquín Oristrell, que comparte con Del Moral la coordinación de guiones. Con él se unen Laura León, Yolanda García Serrano, Manu Dios y Pablo Bartolomé. ¿Qué podían contar ellos que no se hubiera contado ya? Quedaban hilos de los que tirar y eso que fue una tanda en la que, por ejemplo, no estuvo Pablo Rivero, el hijo mayor de los Alcántara. En esos episodios San Genero sufrió un atentado y Antonio y Mercedes volvieron a casarse.

Los guionistas que se incorporaron en la temporada 17 de 'Cuéntame'. / RC

Ha sido en la temporada 22 en la que Oristrell ha cedido el testigo a Sergio Barrejón y en la que se han incorporado Ángela Armero y Tirso Calero. Los suyos son los episodios que transcurren etre 1993 y 1994 y en los que Antonio y Mercedes vuelven a vivir juntos, tras un romántico viaje a Cuba.

La serie no ha tenido más remedio que mostrar su apoyo a los guionistas a través de sus redes sociales después de las críticas de Arias. No es la primera vez en pocos días que el actor genera polémica con sus reflexiones. La última, en las que aseguró que los creadores habían sido presionados por el Gobierno para retirar algunos temas delicados de sus guiones, fueron respondidas por la productora y obligaron al intérprete a retractarse de lo que había dicho.