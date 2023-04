Llega Max, la nueva plataforma que surge de la fusión de WarnerMedia y Discovery

El mercado de las plataformas de streaming sigue en pleno auge. En cuanto surge un nuevo competidor, el resto no tarda en contrarrestar. Y eso es lo que ha pasado con el grupo Warner Bros Discovery, que ha anunciado el lanzamiento de su nueva plataforma: Max.

Este servicio de streaming surge de la fusión del antiguo HBO Max y Discovery +, una combinación que pretende estrenarse de forma oficial el 23 de mayo en Estados Unidos. Mientras que para que llegue a España habrá que esperar un poco más, puesto que está previsto que aterrice en 2024.

Entre las novedades que la compañía ha anunciado está el regreso de uno de los magos más famosos del mundo: Harry Potter, quien tendrá una serie de la que su autora J.K. rowling será su productora ejecutiva.

«Las historias de cada uno de los libros de Harry Potter (siete tomos) de (J.K.) Rowling se convertirán en una serie durante una década», anunció Max a través de un comunicado.

«El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mi, y me alegro de participar en esta nueva adaptación que permitirá alcanzar un nivel de profundidad y detalle que solo una serie de televisión de larga duración puede ofrecer», dijo la novelista británica en el comunicado.

Asimismo, Max promete una nueva precuela de «Juego de Tronos», titulada 'A knight of the seven Kingdoms: the edge knight' 'Un caballero de los siete reinos: el caballero del filo', que tiene lugar cien años antes de los acontecimientos de la serie original, y que seguirá alimentando la saga tras la primera precuela 'House of the Dragon'.

Precios

El abono a la nueva plataforma, que contará con clásicos que contribuyeron al éxito de HBO, como Los Sopranos o más recientemente Successions, estará en un rango de tres tarifas de entre 9,99 y 19,99 dólares mensuales.

El servicio, que permitirá acceder también a los contenidos de HGTV, Food Network, o Discovey Channel, quiere competir con los gigantes Netflix y Disney+, dos años después de la anunciada fusión entre WarnerMedia y Discovery para formar un nuevo conglomerado.

La plataforma tiene proyectos también en el campo de los dibujos animados, entre ellos la serie 'The Sympathizer', basada en la novela epónima del escritor estadounidense-vietnamita Viet Thanh Nguyen -ganador de un Pulitzer en 2016-, otra titulada 'The Regime', con Kate Winslet, o una nueva entrega de 'True Detective' con Jodie Foster.