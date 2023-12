Jack Bauer, el héroe tras el 11-S

Jack Bauer solo tiene 24 horas para demostrar su valía. Y las aprovecha de una manera asombrosa. También es verdad que cada minuto en la vida de Bauer equivale a una vida entera de cualquiera del resto de mortales. Se enfrenta a tantos retos, le suceden tantos contratiempos, se le aparecen tantos seres violentos. Que claro, no es fácil sobrevivir a un día así. Pero él lo consigue. Y no solo en una ocasión, ni mucho menos. Lo de Jack es inaudito.

La serie '24' fue un milagro cuando comenzó a emitirse en 2001, ya que aquel era un momento televisivo muy diferente al actual, en el que la oferta se ha ampliado considerablemente, lo que permite encontrar todo tipo de producciones y de géneros. Entonces no, entonces la variedad era más limitada, aunque ya se empezaba a probar con producciones que se salían de los cánones.

A las aventuras de Jack Bauer era imposible no engancharse en cuanto se entraba en contacto con ellas. El nivel de tensión y la forma en que elevaba la adrenalina eran dos ingredientes para hacer caer en su trampa al espectador. 24 capítulos por temporada, nada menos. Y casi se hacía corta, algo insólito hoy en día en que la mayoría de propuestas apenas superan los seis episodios. Otros tiempos. '24' proponía conflictos que había que resolver en un solo día. Y cada entrega semanal retrataba los avances para hallar la solución durante una hora real. ¿Y qué pintaba Jack en todo esto? Pues era el que intentaba poner fin a los problemas, obviamente. Y no tenía demasiados escrúpulos a la hora de hacerlo de la forma que fuese. No importaba mucho quien saliese malherido.

Agente federal que trabajaba para la agencia antiterrorista le tocaba lidiar con cualquier amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pongamos un ejemplo. Bauer se encargó de proteger al presidente David Palmer, aunque por aquel entonces era todavía senador. Tiene un día para enfrentarse a un genocida internacional al que creían muerto, Viktor Drazen. Lógicamente se pueden aplicar pocos límites para lograr salir de esa misión con éxito. Jack lo sabía. Y en ocasiones se extralimitaba para conseguir lo que se quería. Recurría a la violencia y a tretas poco deseadas. No le quedaba más remedio, argumentaba. Un reloj, que ocupa un lugar prominente en la pantalla durante el episodio, es el que nos indica el tiempo que falta para resolver su contratiempo. Ni un minuto más. Tic tac.

Kiefer Sutherland fue el encargado de encarnar a este personaje. Al actor ya lo conocíamos por otros títulos exitosos, como 'Cuenta conmigo' y 'Jóvenes ocultos', pero su papel de policía sin principios le permitió convertirse en una estrella televisiva y mostrar una cara bien diferente. Hijo de actores comenzó en la interpretación muy temprano e incluso probó en la dirección. La relación con '24' duró nueve temporadas, de 2001 a 2010. La serie resucitó en 2014, aunque apenas logró la repercusión de antaño. Algunas historias es mejor dejarlas tal cual estaban. Ha participado además en otras producciones de relevancia como 'Touch' o 'Sucesor designado'. Ambas comparten con la anterior esa mezcla de acción y thriller, esa intención de atrapar al espectador a base de explosiones, giros inesperados y heroicidades del protagonista de turno.

Bauer nació en un mundo post 11S, mucho más violento, más temeroso, más acostumbrado a los controles de seguridad continuos. En este contexto se justifican mejor algunos comportamientos del protagonista, sus excesos, su falta de miramientos, amparados en un mundo supuestamente amenazado. También los acontecimientos que sucedían en cada capítulo, por increíbles que pudieran parecer, resultaban posibles tras la caída de las Torres Gemelas. Era una época además en los que los antihéroes campaban a sus anchas por las ficciones y la audiencia les perdonaba conductas inapropiadas y procederes difíciles de argumentar. Los tiempos de Vic Mackey, McNulty y Toni Soprano. Jack Bauer habría hecho buenas migas con ellos.