'Élite' se acerca al final con una séptima temporada centrada en la salud mental

Vuelve el misterio, la pasión, los celos, los tríos, las fiestas, las drogas, las orgías y, cómo no, los asesinatos. La séptima temporada de 'Élite', la ficción ambientada en el instituto de Las Encinas, dará comienzo este viernes, 20 de octubre, en Netflix. «Es ADN 'Élite' 100%, pero, como en las anteriores temporadas, tenemos un tema social que vertebra esta entrega y en este caso hablaremos de la salud mental», explica Jaime Vaca, productor ejecutivo de una de las series españolas más populares de la plataforma. Vaca avanzó la trama este miércoles durante la puesta de largo de la nueva temporada, que tuvo lugar en una de las naves que la compañía tiene en Tres Cantos, con el elenco casi al completo.

«Es un tema totalmente necesario, universal, que todos y cada uno sufrimos en silencio. Todos los personajes van a pasar por una lucha interna y también vamos a contar cómo otros personajes no saben cómo comportarse o reaccionar cuando la persona que tienen enfrente están sufriendo», avanza el también guionista de una ficción tildada de frívola por sus detractores, pero que ha encontrado en el hedonismo que recrea una fuerte corriente de seguidores.

En este sentido, 'Élite' seguirá siendo 'Élite' y pese a la gravedad del asunto a tratar, sus responsables aclaran que no se busca dar ejemplo ni servir de modelo, pese al impacto que la serie pueda tener entre los adolescentes, y no tan adolescentes, fieles al desenfreno en el centro escolar. «Tratamos la salud mental porque esta es una serie muy contemporánea y vamos con los tiempos», explica a su lado el creador de la ficción, Carlos Montero. «Pero nuestra responsabilidad es con la historia y con los personajes. Cuando escribimos una serie adolescente, estamos escribiendo una serie más. Tratamos al espectador de forma inteligente, adulta. No pienso en que tengo una labor docente, no soy docente. Yo estoy para entretener y si generamos conversación y abrimos debate, bienvenido sea, pero yo no voy a dar ninguna respuesta», dice contundente Montero.

Poco más avanzan, eso sí, sobre las tramas que tendrán en vilo a los espectadores. Lo más llamativo de la nueva entrega es el regreso de Omar Ayuso, en el papel de Omar, tras dos temporadas ausente, y la incorporación de actores veteranos como Maribel Verdú y Leonardo Sbaraglia. «¿En qué serie entran en la séptima temporada Verdú y Sbaraglia?», pregunta Ayuso, que zanja la primera cuestión en torno a su regreso. «No, no soy alumno y no voy a llevar el uniforme. No voy a ser la Carmen Borrego del reparto», afirma entre risas. El Omar que regresa a Las Encinas lo hace tras dos años estudiando en la universidad y con el cometido de realizar unas prácticas en el centro, llevando una aplicación de asistencia psicológica anónima para los alumnos. «El compromiso y la coherencia moral con su propia enfermedad -cuenta el actor- le llevan a quedarse para ayudar a una persona anónima que amenaza con quitarse la vida».

Valentina Zenere, durante la rueda de prensa, Jaime Vaca y Carlos Montero, y Maribel Verdú. Juan Naharro Giménez

Para Ayuso, la vuelta ha sido «dulce». «Yo lo comparo con volver a casa de tus padres porque hay algo de haber avanzado vital y personalmente, pero volver aquí conlleva habitar espacios e inseguridades que pensaba que había superado porque este es un proyecto maravilloso con un equipo que es una familia, pero es verdad que 'Élite' es un producto con mucha exposición y muy esclavo del cuerpo y de todas esas cosas y tiene su complejidad», se sincera quien ha «flipado» con el despliegue de recursos: «No somos 'El cuerpo en llamas', pero lo seguimos petando».

Por su parte Maribel Verdú da vida a Carmen, un personaje del que, dice, no puede estar más alejada: «Es mi antítesis». «Carmen ha creado un género que es colarse en cualquier sitio sin estar invitada», cuenta la madrileña de 53 años . Con cuarenta años de profesión a sus espaldas, Verdú se muestra «encantada» de ser una mujer 'Élite'. «Hemos creado una Carmen que está por encima de lo que yo esperaba. Carmen no es solo lo que parece, que también, sino que tiene una gama de colores muy bestia, puede ser frívola, pero es vulnerable; puede ser intensa, pero también es protectora; puede competir con su hija y colarse en cualquier lugar, pero tiene una cabeza que es para echarle de comer aparte, no solo porque está tarada, sino porque también esta muy cuerda. Lo tiene todo». Un vídeo lanzado durante la presentación lo demuestra: el personaje al que da vida Verdú no solo comparte las explosivas fiestas con su hija y sus amigos sino que es capaz de vestirse con el uniforme de los chavales. «Solo lo uso para andar por casa», comenta pícara en la rueda de prensa.

La competencia con su hija Chloe, uno de los nuevos personajes, a la que da vida Mirela Balić, parece constante. «Yo entro en el instituto filtrando un vídeo bastante heavy en un intento de llamar la atención y sentirme valorada», apunta Balić. Entre los nuevos rostros se encuentran también Gleb Abrosimov, que da vida a Eric, el primo de Nico (Ander Puig), un tipo con una personalidad «conflictiva y autodestructiva»; Fernando Líndez, que encarna a Joel, «el gran apoyo de Omar, al que se le presenta una gran oportunidad y debe empezar a pensar en sí mismo», y la cantante Anitta.

Por su parte, Isadora (Valentina Zenere) y Dídac (Álvaro de Juana) tendrán que intentar gestionar su amor cuando otras personas se meten en medio. Sara (Carmen Arrufat) seguirá en su lucha por salir de su relación de maltrato con Raúl (Álex Pastrana), que «mostrará el resto del arsenal que puede tener un maltratador narcisita como Raúl», revela Pastrana. Rocío (Ana Bokesa) sacará «su lado más rebelde y reivindicativo»; Sonia (Nadia Al Saidi), la eterna salvadora de todo el grupo, «se ha olvidado de ayudarse a sí misma» e Iván (André Lamoglia) afrontará una etapa en soledad tras la marcha de Patrick y la muerte de su padre.

Una despedida «por todo lo alto»

La próxima temporada, la octava, será la última del serial y se está terminando de rodar ahora. «Acabamos por todo lo alto. Neflix, Jaime y yo pensamos que era el momento de ponerle fin a esto. Lo digo con mucha pena porque han sido cinco o seis años increíbles donde hemos conocido a actores de la hostia, hemos trabajado con todos los directores con los que queríamos trabajar... Nos ha cambiado la vida a todos. Hay actores que empezaron con nosotros y ha sido su trampolín para ser estrellas mundiales y es un orgullo haber contribuido a eso y saber que nos han visto en todo el mundo y que hemos gustado y que incluso cuando no gustábamos la gente era muy apasionada en sus insultos. A mí no me han insultado nunca tan bien como los brasileños, que me han deseado la muerte de una manera superbonita», contaba Montero.

Eva Soriano presentó el evento. Juan Naharro Giménez

No cierran, sin embargo, la puerta a un 'spin off'. «Con Netflix nunca se puede contar nada, pero hemos hablado de muchas posibilidades», señala el cocreador de la serie. Una ficción que, a juicio de Vaca, ha sido muy exitosa por «la forma de tirarnos a la piscina y la poca vergüenza que hemos tenido».