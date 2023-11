'Déjate ver': la serie más inesperada de la temporada

Álvaro Carmona ha creado la serie española más inesperada de la temporada. Por turbadora, por atrevida, por crítica. Y porque no estamos acostumbrados a proyectos de estas características en nuestra industria. Se llama 'Déjate ver' y consta de ocho capítulos, que ya están disponibles en Atresplayer. Si hubiera que buscar referentes o títulos inspiradores habría que recurrir a 'Black Mirror', por su carácter profético, o a 'Severance', por su vocación de relato distópico y por su interés por temas como las condiciones laborales o el modo en que nos relacionamos. Son, por cierto, dos obras excelentes, con presupuestos mucho más amplios que el que seguro que ha manejado Carmona. Y pese a esto la suya aguanta bien la comparación con las anteriores.

En el universo de Álvaro Carmona en las iglesias en lugar de pasar el cepillo para pedir limosnas se reparten códigos de barras y se ruegan likes, en las butacas de los teatros los espectadores han de abrocharse los cinturones como en los aviones, y en los debates televisivos los tertulianos acuden con máscaras imposibles como las de 'Mask Singer'. Ese universo no es el nuestro, pero tampoco resulta tan improbable que pudiera llegar a serlo. Nos resulta estrambótico, absurdo, estridente. Pero en ningún caso, imposible. Y eso produce cierto desasosiego en el espectador. La serie pretende hacernos pensar y esa es una muy buena noticia en tiempos en que a menudo recurrimos a la pantalla precisamente para no pensar, para distraernos de la realidad. Este no es el mejor lugar para hacerlo.

A la serie le gusta jugar. Y eso se nota. En la forma en que plantea sus historias y en el modo en que a veces nos coloca en un espejo incómodo en el que no nos gusta reconocernos. Porque muchos de los personajes que pululan por ese universo inventado se parecen a gente que conocemos, que tenemos cerca.

¿Y de qué va 'Déjate ver'? Es difícil de explicar. Nos habla de Ana, que ha decidido dejar su trabajo como ayudante de un artista de éxito, para buscar su propia identidad. Ha tomado esta decisión además empujada por algo que le ha empezado a ocurrir, está desapareciendo. Aunque el argumento es lo de menos. Más allá de conocer el destino de Ana la serie interesa por las situaciones a las que se enfrenta la protagonista, que le van a hacer replantearse sus prioridades, conquistar parcelas perdidas, descubrir aspectos de su propia vida que no conocía. Todo eso mientras observa con recelo las formas de actuar a su alrededor, la obsesión por las apariencias, los estragos que causa la tecnología.

Un encuentro en cada episodio

El planteamiento es sencillo. En cada episodio Ana se encuentra con un personaje clave (su hermano, una antigua compañera de trabajo, un actor, un hombre que está utilizando la póliza de su padre difunto…) que le va a generar un conflicto que intentará resolver. Nada atiende a una lógica normal, todo responde a lo inesperado, pero aún así al espectador entenderá los dobles sentidos, los guiños, el sarcasmo con el que se tratan muchos asuntos. En esto reside precisamente el principal atractivo de 'Déjate ver'. Ahí es donde sorprende y atrapa.

En tiempos de tramas trepidantes, de ficciones empeñadas en quemar cartuchos a toda costa, de 'remakes' de títulos que ya no dan más de sí esta rara apuesta de Atresplayer se decanta por el humor surrealista, por la ironía, por las ocurrencias, por los personajes extravagantes. Pocas veces hemos asistido a una ficción con estos mimbres en nuestra industria. Álvaro Carmona es una rara avis en este sentido. Aunque en su currículum aparece vinculado a la comedia, en sus obras hay una voluntad de explorar otros terrenos, de no dejarse llevar por lo previsible, de ir más allá del cliché. Ha sido guionista de programas de éxito como 'Buenafuente' o 'El intermedio', ha participado en shows teatrales como 'El menor espectáculo del mundo' y 'YoSoy' y ha publicado 'El libro de los tiburones' en el que plantea con ilustraciones y humor situaciones absurdas. Sus cortos, '180', 'Clara' (donde ya hablaba de la invisibilidad), 'Ruleta' y 'El tratamiento', ya anticipaba una inquietud por contar relatos más pausados, que mezclasen drama y comedia, que jugasen con la imprevisibilidad. La serie 'Gente hablando' (su primera colaboración en este sentido con Atresplayer) descubría además su capacidad para concebir personajes y para enfrentarlos entre ellos.

Los trabajos de Carmona se alimentan del boca-oreja. Y van creciendo a base de recomendaciones (espero que esta contribuya). Lo demostró 'Gente hablando', que llegó a estar nominada al Emmy. Y sucederá con 'Déjate ver', que irá ganando adeptos según la vayan descubriendo.