«'La que se avecina' no podría empezar ahora de cero con esa incorrección política»

Es uno de los clásicos de esta exitosa ficción que producen y dirigen los hermanos Caballero desde el año 2007, creada en plena explosión de la burbuja inmobiliaria. El actor Luis Merlo (Madrid, 56 años) se incorporó en la novena temporada a 'La que se avecina' interpretando a Bruno Quiroga, un talentoso pianista que llegó entonces a Mirador de Montepinar con múltiples manías e inseguridades que le han convertido en uno de los personajes favoritos e imprescindibles de la comedia. Y ahora también se muda con el resto de vecinos al centro de la ciudad para vivir en un edificio señorial, en los nuevos capítulos que ya están disponibles en la plataforma Prime Video y que próximamente llegarán en abierto a Telecinco.

En la decimotercera temporada, el personaje que interpreta Merlo convive en el mismo piso con Fermín Trujillo, a quien da vida Fernando Tejero, y con quien vivirá situaciones de lo más surrealistas. Pese a que ambos intérpretes llevan compartiendo reparto muchos años (primero en 'Aquí no hay quien viva' y después en 'La que se avecina'), es la primera vez que ambos tendrán una trama continuada durante varios capítulos. «Cambiar el espacio geográfico, incluso de vivir en las afueras de la ciudad a hacerlo en pleno centro, y también con nuevos vecinos, produce convivencias que no se habían dado antes», explica el hijo de Carlos Larrañaga, quien reconoce que Tejero se ha convertido en unos de sus mejores amigos y «el mejor compañero» con el que ha trabajado. «Estoy muy contento de lo que me está sucediendo a nivel humano y profesional», añade.

La mudanza de edificio en la longeva ficción «es una manera de que la serie, a la que me he incorporado hace poco tiempo pero que lleva en emisión muchos años, mantenga viva la rotación de las relaciones», aclara Luis Merlo, quien no se atreve a pronosticar sobre cómo sentará el cambio de la ficción entre los seguidores más fieles. «Si este trabajo al que nos dedicamos tuviera algún tipo de certeza con respecto al éxito, lo producirían los bancos», bromea.

Quince años después de su estreno en Telecinco, tras el polémico final de 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3, la ficción fue recientemente galardonada con un prestigioso Premio Ondas por «haber revolucionado la comedia en España» y haber creado «un universo único capaz de reinventarse a lo largo de los años y de conectar con varias generaciones diferentes». Para Merlo, una de las claves de este éxito está en «la capacidad de reinvención permanente de los guionistas de esta serie».

Dos comedias, dos épocas

«Antes de 'La que se avecina' se hicieron noventa capítulos de 'Aquí no hay quien viva' en cinco minutos y medio más o menos, que era el tiempo que nos daban para grabarla porque íbamos con la lengua por fuera», comenta entre risas el actor, quien cree que el nuevo edificio, con la llegada de nuevos personajes y el descanso obligado de la pandemia, ha supuesto «abrir una puerta de aire fresco» a la comedia. «La suma de todas esas cosas ha provocado que los guionistas no estuvieran a la carrera como han estado tanto tiempo», indica.

Dos series de comedia creadas por los hermanos Caballero, en distintas épocas y cadenas, pero que no envejecen con el paso del tiempo. 'La que se avecina' es el contenido más seguido en la cadena temática Factoría de Ficción (FDF) y 'Aquí no hay quien viva' se cuela entre los contenidos más vistos de Netflix. «A mí lo que más me sorprende de las dos ficciones es el relevo generacional de espectadores. En otras series no se suele producir», subraya Merlo. «La gente joven entra a través de 'La que se avecina' a ver 'Aquí no hay quien viva', pero es que siguen naciendo niños y niñas que, a los 15 años, se enganchan a estas series. Y eso es impresionante. En la calle me siguen llamando Mauri (su personaje en la producción de Antena 3) y ahora también Bruno», desvela el actor.

Sin embargo, Luis Merlo cree que ambas series son diferentes: «Pienso que 'La que se avecina' es políticamente incorrecta y 'Aquí no hay quien viva' era avanzada para su tiempo, que no es lo mismo», opina el intérprete madrileño, quien cree que la comedia de Telecinco «no podría empezar ahora desde cero con esa incorrección política».