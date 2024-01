Las españolas 'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams', nominadas al Oscar

Nominaciones a los Oscar con sabor español. 'La sociedad de la nieve', la película de J. A. Bayona que cuenta el accidente del vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya en Los Andes en octubre de 1972, luchará por dos estatuillas en la gala que se llevará a cabo en la noche del domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, una ceremonia que conducirá el cómico Jimmy Kimmel. La cinta española ha recibido dos nominaciones a mejor película internacional y también en la categoría de mejor maquillaje y peluquería.

Bayona no ha tardado mucho en pronunciarse en las redes sociales sobre sus dos nominaciones a los Oscar. En un primer momento, el director ha escrito una escueta frase en su cuenta de X: «Vamo' arriba', con la que expresa su deseo de seguir en la carrera por la preciada estatuilla dorada. Poco después, ha declarado que está «muy feliz» por que la película ha gustado mucho y el público «la ha abrazado de una forma especial».

También se ha mostrado confiado sobre la posibilidad de conseguir la estatuilla, aunque es consciente de que compite frente a duros rivales. «Guiándonos por lo que piensa el público de ella, creo que tenemos muchas oportunidades. Vamos a ver qué pasa finalmente», ha defendido Bayona. Ha añadido que ahora el camino hasta la ceremonia pasa por que el máximo de público la vea y también los académicos, y ha subrayado que «la mejor herramienta para hacer campaña» es la propia película.

Además, Pablo Berger competirá por el Oscar de animación en los Premios de la Academia de Hollywood. 'Robot Dreams' competirá con 'El chico y la garza', del maestro Hayao Miyazaki, 'Elemental', producida por Pixar, la cinta de animación de Netflix 'Nimona' y 'Spider-Man: cruzando el multiverso', lanzada en todo el mundo por Sony.

No han entrado en las nominaciones ni Pedro Almodóvar -por primera vez como cortometrajista por 'Extraña forma de vida'- ni Penélope Cruz, como mejor actriz de reparto por 'Ferrari'.

La gran ganadora de los nominados a los Oscar de las nominaciones ha sido 'Oppenheimer', con 13 nominaciones. La cinta de Christopher Nolan ha sido nominada a Mejor película, Mejor dirección (Christopher Nolan), Mejor actor (Cillian Murphy), Mejor fotografía, Mejor sonido, Mejor edición, Mejor diseño de producción, Mejor banda sonora, Mejor actriz de reparto (Emily Blunt), Mejor guión adaptado, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de vestuario y Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.).

La gran sorpresa de las nominaciones ha sido 'Pobres criaturas', que ha superado a 'Barbie' con 11 nominaciones frente a las ocho de la cinta de Greta Gerwig. También la ha superado 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese, con 10 nominaciones. 'Maestro', el biopic de Leonard Bernstein dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, tiene siete nominaciones.

'American fiction', 'La zona de interés', 'Anatomía de una caída' y 'Los que se quedan' comparten cinco nominaciones.

Nominados al Oscar a la mejor película

'American Fiction'

'Anatomía de una caída'

'Barbie'

'Los que se quedan'

'Asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Vidas pasadas'

'Pobres criaturas'

'Zona de interés'

Cillian Murphy, protagonista de 'Oppenheimer'.

Nominadas al Oscar a mejor actor

Bradley Cooper ('Maestro')

Colman Domingo ('Rustin')

Paul Giamati ('Los que se quedan')

Cillian Murphy ('Oppenheimer')

Jeffrey Wright ('American Fiction')

Nominadas al Oscar a mejor actriz

Annette Bening ('Nyad')

Lily Gladstone ('Asesinos de la luna')

Sandra Huller ('Anatomía de una caída')

Carey Mulligan ('Maestro')

Emma Stone ('Pobres criaturas')

Nominadas al Oscar a mejor director

Justine Triet ('Anatomía de una caída')

Martin Scorsese ('Asesinos de la luna')

Christopher Nolan ('Oppenheimer')

Yorgos Lanthimos ('Pobres Criaturas')

Jonathan Glazer ('Zona de interés')

Ryan Gosling interpretando a Ken, el musculoso novio de Barbie

Nominados al Oscar a mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, ('American fiction')

Robert de Niro, ('Los asesinos de la luna')

Robert Downey Jr, ('Oppenheimer')

Ryan Gosling, ('Barbie')

Mark Ruffalo, ('Pobres criaturas')

Nominadas al Oscar a mejor actriz de reparto

Emily Blunt ('Oppenheimer')

Daniele Brooks ('El color púrpura')

América Ferrera ('Barbie')

Jodie Foster ('Nyad')

Da'vine Joy Randolph ('Los que se quedan')

Nominadas al Oscar a mejor película extranjera

'Io capitano' (Italia)

'Días perfectos' (Japón)

'La sociedad de la nieve' (España)

'The teacher's lounge' (Alemania)

'Zona de interés' (Reino Unido)

Nominadas al Oscar a mejor banda sonora original

'American Fiction'

'Indiana Jones y el dial del destino'

'Asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La sociedad de la nieve'.

Nominadas al Oscar a mejor maquillaje y peluquería

'Golda'

'La sociedad de la nieve'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominadas al Oscar a mejor diseño de vestuario

'Barbie'

'Los asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominadas al Oscar a mejor canción original

'El fuego interior', de 'Flamin' hot'

'I'm just Ken', de 'Barbie'

'It never went away', de 'Sinfonía de América'

'Wahzhazhe', de 'Asesinos de la luna'

'What was I made for?', de 'Barbie'

Nominadas al Oscar a mejor fotografía

'El Conde'

'Asesinos de la luna'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominadas al Oscar a mejor película de animación

'Robot Dreams'

'El chico y la garza'

'Elemental'

'Nimona' y

'Spider-Man: cruzando el multiverso'

Nominadas al Oscar a mejor guion original

'Anatomía de una caída'

'Los que se quedan'

'Maestro'

'Secretos de un escándalo'

'Vidas pasadas'

Nominadas al Oscar a mejor guion adaptado

'American Fiction'

'Barbie'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

'La zona de interés'

Nominadas al Oscar a mejor diseño de producción

'Barbie'

'Asesinos de la luna'

'Napoleón'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominadas al Oscar a mejor edición

'Anatomía de una caída'

'Los que se quedan'

'Asesinos de la luna'

'Oppenheimer'

'Pobres criaturas'

Nominadas al Oscar a mejor sonido

'The Creator'

'Maestro'

'Misión Imposible: sentencia mortal parte I'

'Oppenheimer'

'La zona de interés'

Nominadas al Oscar a mejores efectos especiales

'The Creator'

'Gozilla minus one'

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Misión Imposible: sentencia mortal parte I'

'Napoleón'

Nominadas al Oscar a mejor corto

'The After'

'Invencible'

'Caballero de Fortuna'

'Rojo, blanco y azul'

'La maravillosa historia de Henry Sugar'

Nominadas al Oscar a mejor corto de animación

'Carta a un cerdo'

'99 sentidos'

'Nuestro uniforme'

'Paquidermo'

'¡La guerra ha acabado!'

Nominadas al Oscar a mejor largometraje documental

'Bobi wine: el presidente de la gente'

'La memoria eternal'

'Cuatro hijas'

'Matar a un tigre'

'20 días en Mariúpol'

Nominadas al Oscar a mejor cortometraje documental

'El ABC del libro de Banning'

'El barbero de Little Rock'

'La isla en medio'

'La última tienda de reparación'

'Nai nai y Wai poo'