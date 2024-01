El bilbaíno Pablo Berger, nominado al Oscar: «Somos como el Athletic, jugamos con poco presupuesto pero vamos a por todas»

Pablo Berger competirá por el Oscar de animación en los Premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 10 de marzo. 'Robot Dreams' se disputará el galardón con 'El chico y la garza', del maestro Hayao Miyazaki; 'Elemental', producida por Pixar; la cinta de animación de Netflix 'Nimona'; y 'Spider-Man: cruzando el multiverso', lanzada en todo el mundo por Sony. Cinco años ha empleado Pablo Berger (Bilbao, 1963) en sacar adelante la historia de amistad entre un perro y un robot rodada en dibujos animados en dos dimensiones y sin una sola palabra. El autor de 'Torremolinos 73', 'Blancanieves' y 'Abracadabra' adapta un cómic de la estadounidense Sara Varon que le permite recrear el Nueva York de los años 80, la ciudad en la que vivió durante una década y en la que conoció a su mujer y cómplice creativa, Yuko Harami.

España tendrá amplia presencia en la 96 edición de los Oscar gracias asimismo a 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona. La cinta producida por Netflix, que recrea la odisea de supervivencia de los Andes, aspira a dos estatuillas: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Bayona tendrá como duras contrincantes a 'Perfect Days', de Wim Wenders; 'Yo, capitán', de Matteo Garrone; 'Sala de profesores', de Ilker Catak; y 'La zona de interés', de Jonathan Glazer. Como nominados en la categoría de maquillaje y peluquería por la cinta española aparecen Ana López-Puigcerver y los dos componentes del equipo DDT de efectos de maquillaje, David Martí y Montse Ribé, que en 2006 obtuvieron el Oscar por 'El laberinto del fauno'. Lucharán contra 'Golda', 'Maestro', 'Oppenheimer' y 'Pobres criaturas'.

España también jugaba las bazas de Pedro Almodóvar, director del cortometraje 'Extraña forma de vida', y Penélope Cruz, que logró el premio del Sindicato de Actores por su papel de reparto en 'Ferrari', de Michael Mann, pero ninguno de los dos estará en los Oscar. Como favorita atendiendo al número de candidaturas aparece 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, con 13, seguida de 'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos (11), en los cines desde este viernes, 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese (10) y 'Barbie', de Greta Gerwig (8).

«Soy de Bilbao y me gusta soñar a lo grande», se felicita Pablo Berger, que como miembro de la Academia de Hollywood reconoce haber votado por Juan Antonio Bayona. «Lo que más me alegra de esta candidatura es que irá a verla más gente a los cines porque todavía está en cartelera. Hemos sido David contra Goliath y me alegro mucho por la industria del cine español». Estrenada en la sección oficial del Festival de Cannes, 'Robot Dreams' obtuvo el Premio del Cine Europeo a mejor película de animación y se estrenó en cines el pasado 6 de diciembre. El filme ha sido un éxito de ventas a nivel internacional y su distribución en Estados Unidos corre a cargo de Neon, que consiguió cuatro Oscar para 'Parásitos'.

Cuatro largometrajes en 35 años de carrera indican que Pablo Berger se toma las cosas con calma. De niño, vivía pegado al cine Trueba. Como las voces de los actores se escuchaban en el domicilio familiar, se pasó meses taladrando la pared con un destornillador para ver las películas gratis. Cuando estudiaba Informática en Deusto no se perdía el Festival de San Sebastián. Dormía en pensiones y veía cinco películas al día. Eran tiempos de juergas salvajes en el Bilbao gris y punki de los 80. Berger encontró en el cineclub de la universidad a otro cinéfilo enfermizo, delgadito y con pinta de empollón: Álex de la Iglesia. Juntos devoraron cientos de películas: en sus casas, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, en los cines de barrio que por entonces poblaban Bilbao...

En 1988 rodaron 'Mama', un cortometraje que fundía sin prejuicios cine, televisión y cómic. Berger lo dirigió y De la Iglesia se encargó de los decorados. Poco después, el futuro autor de 'Torremolinos 73', 'Blancanieves' -ganadora de diez Goyas- y 'Abracadabra' consiguió una beca de la Diputación de Bizkaia, abandonó su trabajo en Arthur Andersen y se marchó a estudiar cine en Nueva York, donde vivió una década y conoció a su mujer, la fotógrafa y cineasta de origen japonés Yuko Harami, madre de su hija Aiko.

«Competimos contra el maestro Miyazaki y los grandes estudios con sus peliculones. Somos David contra Goliath, una pequeña producción hispanofrancesa dibujada a mano. Artesanía», explica el realizador, que en unos días viajará a Los Ángeles para empezar a hacer campaña junto a Neon. «Los padrinos en la carrera hacia el Oscar son fundamentales. Iremos de la mano de Neon, yo estoy dispuesto a coger el megáfono y gritar 'pasen y vean' para que nos voten. Es como el Athletic, competimos en la liga mayor con un presupuesto bajo, pero vamos a por todas».

Muchos de los eventos también tendrán lugar en Europa, «porque los académicos de Hollywood no solo están en Estados Unidos», indica Berger. «Que haya tanto votante europeo seguramente habrá influido en que hayamos salido nominados. Todos los cineasta hemos soñado en ir a los Oscar. No me considero mitómano, pero me va a hacer muchísima ilusión. Espero no comportarme como Mr.Bean».

Juan Antonio Bayona contará con la fuerza de Netflix para que 'La sociedad de la nieve' se haga, al menos, con el Oscar internacional. La primera película en castellano del director barcelonés desde 'El orfanato' (2007) aborda unos hechos llevados por Hollywood a la pantalla en '¡Viven!'. El filme es una producción de Netflix con capital mayoritariamente estadounidense en un 90%. El autor de 'Lo imposible' tuvo el honor de ser el primer cineasta español que clausuró el Festival de Venecia con la recreación de la tragedia acaecida el 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado como vuelo chárter para llevar a un equipo de rugby de Montevideo a Chile, se estrelló en un glaciar en el corazón de la cordillera andina. Solo 16 de sus 45 pasajeros sobrevivieron. A 4.000 metros de altura, con temperaturas de 30 grados bajo cero, sin abrigo ni comida, se vieron obligados a recurrir a la antropofagia para sobrevivir.

Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'La sociedad de la nieve'.

'La sociedad de la nieve' sigue en los cines a pesar de que puede verse en la plataforma desde el 4 de enero. La entrega de su director, acompañando un sinfín de proyecciones por toda España y dando mil entrevistas, ha logrado que la película ronde los 400.000 espectadores y 2,6 millones de euros de recaudación. Lo más probable en los Oscar este año es que 'Oppenheimer' gane las principales estatuillas. El previsible duelo con 'Barbie', un fenómeno de taquilla, no se ha producido. En la categoría de directores compiten Martin Scorsese (Los asesinos de la luna), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), la francesa Justine Triet (Anatomía de una caída) y el británico Jonathan Glazer (La zona de interés).

Resulta llamativa la ausencia de la directora de 'Barbie', Greta Gerwig, y de su actriz protagonista, Margot Robbie (Ryan Gosling, que da vida Ken, sí ha sido nominado como secundario). Las actrices que lucharán por el Oscar son Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), la primera intérprete nativa estadounidense en conseguir una nominación, Emma Stone (Pobres criaturas), Annette Bening (Nyod), Carey Mulligan (Maestro) y Sandra Hüller (Anatomía de una caída). En el apartado masculino los mejores trabajos del año han sido los de Cillian Murphy (Oppenheimer), Paul Giamatti (Los que se quedan), Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) y Jeffrey Wright (American Fiction).