'Todo a la vez en todas partes', favorita en la gala de los Oscar

Nadie se acuerda ya de la película que ganó los Oscar el año pasado: 'CODA'. En cambio, todavía seguimos hablando del puñetazo de Will Smith a Chris Rock. Los organizadores de la gala que se celebra esta madrugada y retransmite Movistar Plus han anunciado un comité de crisis para reaccionar al instante si vuelve a ocurrir algo inesperado. En tiempos de vídeos virales y memes, el impacto de los Oscar se medirá en retuits y tik-toks y no en la audiencia de una ceremonia que el año pasado obtuvo su segundo peor dato histórico, con 16,6 millones de espectadores.

La mayor tensión de la 95 edición de los Premios de la Academia, que presentará Jimmy Kimmel tras hacerlo en 2017 y 2018, consistirá en confirmar si 'Todo a la vez en todas partes' revalida el carrerón que lleva tras arrasar en los premios de las organizaciones gremiales. Quién se lo iba a decir a sus directores, Daniel Kwan y Daniel Scheinert –dos treintañeros que firman como Daniels–, que en su anterior largometraje conjunto, 'Swiss Army Man', convirtieron a Daniel Radcliffe en un cadáver flatulento que se tiraba pedos durante todo el metraje.

100.000 espectadores asistieron el pasado mes de mayo al estreno en las salas españolas de esta delirante comedia dirigida a los amantes del cine fantástico. Sin estrellas en su reparto y con once nominaciones, 'Todo a la vez en todas partes' cuenta la historia de una inmigrante china que regenta una lavandería en Estados Unidos y que se ve lanzada a un universo paralelo en el que debe impedir su destrucción. En ese multiverso caben combates de artes marciales, manos con salchichas en lugar de dedos y rocas con ojos que conversan telepáticamente.

En definitiva, una burlona, imaginativa pero agotadora locura de casi dos horas y media de duración, que de estrenarse en apenas 10 salas de cine en su país saltó a 3.000, cuadruplicando en taquilla un presupuesto de 25 millones de dólares. Las reseñas entusiastas de tik-tokers contribuyeron al inesperado éxito de esta producción independiente, cuyo triunfo desmentiría que la Academia de Hollywood no atiende a las minorías.

Cate Blanchett es la directora de orqueta protagonista de 'Tár'.

De ahí que su actriz protagonista, Michelle Yeoh, estrella del cine de acción hongkonés en los 80, sea la única que pueda inquietar a Cate Blanchett, favorita para hacerse con la estatuilla gracias a su directora de orquesta de 'Tár', tan tóxica y manipuladora como un hombre. El marido de Yeoh en 'Todo a la vez...', Ke Huy Quan, recogerá el premio al mejor actor de reparto porque en los Oscar encantan las resurrecciones. Y aquel niño de 'Los Goonies' e 'Indiana Jones y el templo maldito', hoy con 51 años, llevaba décadas retirado de la actuación.

De resurrección también puede calificarse la labor de Brendan Fraser en 'La ballena'. A sus 54 años, la atractiva y taquillera estrella de 'La momia' reaparece oculto bajo capas de látex y maquillaje, dando vida a un obeso mórbido de 270 kilos. Tan convincente como su papel en un filme tramposo y sentimental dirigido por Darren Aronofsky han sido sus discursos de agradecimiento esta temporada. Solo Austin Butler, que se metamorfosea en Elvis Presley de cuerpo y voz a las órdenes de Baz Luhrmann, puede aguarle la noche.

'Los Fabelman', con siete candidaturas, parecería la opción de triunfo más sensata. A sus 76 años, Steven Spielberg ajusta cuentas con su familia y reivindica el amor al cine en salas en una cinta sincera y conmovedora. También merecería figurar en el palmarés 'Almas en pena de Inisherin', una inteligente fábula que indaga en las raíces del odio en una Irlanda mítica con dos actores portentosos: Colin Farrell y Brendan Gleeson.

Brendan Gleeson y Colin Farrell en 'Almas en pena de Inisherin'.

Los Oscar podrían recompensar con estatuillas técnicas los millones de espectadores que han insuflado oxígeno a los moribundos cines gracias a 'Avatar: El sentido del agua' y 'Top Gun: Maverick'. O también podrían hacer feliz a Netflix, cuya inesperada apuesta es una cinta bélica alemana que muestra el horror de la I Guerra Mundial como pocas veces hemos visto: 'Sin novedad en el frente'.

Por la alfombra que, por primera vez, será de color champán desfilarán presentadores como Antonio Banderas y nominadas como la hispanocubana Ana de Armas, la Marilyn de 'Blonde'. Cantarán Rihanna y Lenny Kravitz y saldrán al escenario los bailarines de 'RRR', el bombazo de Bollywood popularizado por Netflix, cuya canción está nominada.