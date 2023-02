La brutal honestidad Alauda Ruiz de Azúa

No tenía ninguna prisa para afrontar un largo, así que esperó a sentir «una conexión personal con la historia» para dar el salto. Por eso, que en Málaga distinguieran también el guion de su ópera prima, le hizo especialmente feliz «porque se premia una faceta concreta de la película hecha en soledad», aunque luego se cuente y se comparta con allegados y colegas. La Academia de Cine también lo ha reconocido colocando el texto entre los cinco candidatos a mejor guion. Es una de las once nominaciones que atesora. Mejor película mejor dirección novel, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto (Susi Sánchez), mejor actor de reparto (Ramón Barea), mejor actor revelación (Mikel Bustamante), mejor sonido, mejor montaje, mejor dirección de producción y mejor dirección de fotografía completan sus candidaturas, algo inusual para una primera película. «No sé cómo hubiera reaccionado a todo esto con 23 años. Lo bonito de ser madre e ir cumpliendo años es que ves las cosas con otra perspectiva», ha explicado al respecto.