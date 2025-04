Más de la mitad de las mujeres ha sufrido violencia sexual en la industria audiovisual

Iker Cortés Madrid Jueves, 24 de abril 2025, 12:05 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

Más de la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual, un porcentaje que aumenta hasta el 60,3% si nos detenemos en las mujeres con edades comprendidas entre 20 y más de 50 años.

Es el principal dato que subraya el informe 'Después del silencio: investigación sobre el impacto de los abusos y las violencias sexuales contra las mujeres en el sector del cine y el audiovisual', el primero de estas características realizado en España, un trabajo elaborado por Nerea Barjola y Bárbara Tardón para Cima, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. ¿Su objetivo? Analizar el impacto de las violencias sexuales contra las mujeres en la industria, explorando tanto la dimensión cuantitativa y cualitativa del problema como principalmente las consecuencias en las trayectorias profesionales, en el bienestar, la salud y en los proyectos de vida de las mujeres de la industria.

Elaborado en torno a una encuesta online que han respondido 312 mujeres de las más de 1.300 que componen la asociación y completado y completadas con grupos de trabajo y entrevistas a expertas, el estudio señala además que casi la mitad de las mujeres que han sufrido violencia sexual, un 49,5%, han sufrido acoso físico, mientras que un 81,4% manifiesta haber enfrentado acoso verbal y el 22,3% de las mujeres dicen que esta violencia sexual ha sido facilitada por el uso de las tecnologías, enfrentando acoso virtual y/o digital. Con estos datos, la conclusión principal a la que llega el informe es que el del audiovisual es «un entorno laboralmente inseguro para las mujeres».

En este sentido, hace hincapié el estudio en que la gran mayoría de las mujeres (el 92%) que han enfrentado violencia sexual no lo ha denunciado -un porcentaje en consonancia con los de otras encuestas de la sociedad española y europea, recordó Bárbara Tardón, coautora del estudio-, y que tan solo el 6,9% ha puesto en conocimiento de lo sucedido a un cuerpo de seguridad del estado, policía autonómica, juzgado u otra institución. Solo el 13,6% se lo pudieron contar a una persona responsable (jefa/e o recursos humanos), aunque el 94% sí se lo contó a una persona cercana (amistades/familiares).

Entre las razones por las que no lo denunciaron, el informe revela que más del 30% de las mujeres no lo hicieron por la inseguridad sobre cómo proceder; el 27% por temor a represalias y el 22,2% por la creencia de que no serviría para nada. De las que sí lo hicieron, el 46,2% tiene una opinión «muy mala» de la atención recibida, mientras que el 64,4% de las mujeres en todos los rangos de edad considera que las denuncias no son tomadas en serio, un porcentaje que crece hasta el 80% en el rango de edad que va de 20 a 29 años.

Conclusiones

Así las cosas, el informe revela que «el ejercicio de las violencias sexuales está normalizado e integrado de manera estructural en las dinámicas del sector del cine y el audiovisual» y que afectan «a todas las profesionales del sector» y «en todos los ámbitos», así como que existe «un sistema de impunidad» que protege a los agresores «por el silencio institucional y de las empresas» del sector, blindándolos incluso, «consolidando un entorno laboralmente inseguro para las mujeres» y doblemente peligroso para las mujeres más jóvenes, que son percibidas como «presas fáciles» dentro de una estructura que se aprovecha de su inexperiencia y dependencia laboral.

Por ello, entre otras peticiones, se recomienda definir un marco conceptual claro sobre las violencias sexuales en el sector, implementar programas de formación obligatoria impartidos por personas especializa das en violencias sexuales y perspectiva feminista crítica, dirigidos a todas las personas que trabajan en la industria, o implementar protocolos de prevención, actuación y sanción en todas las fases de la producción audiovisual, así como establecer mecanismos de denuncia efectivos y confidenciales.