Víctor Iriarte: «Quiero pensar que vamos a necesitar siempre las salas»

Víctor Iriarte (Bilbao, 1976) ha perdido la cuenta de los cientos de películas que ve al año al formar parte del comité de selección del Festival de San Sebastián. Responsable asimismo de la programación de cine en Tabakalera, debuta como director en la ficción con 'Sobre todo de noche', que compite en la sección Giornate degli Autore de la Mostra de Venecia. Lola Dueñas y Ana Torrent son dos madres, una biológica y otra adoptiva, que emprenden un viaje para entenderse en esta personalísima mezcla de thriller, melodrama y road movie, que también concursará en la Seminci de Valladolid. Cine de autor avalado por Isaki Lacuesta, aquí en tareas de productor.

–Frecuenta un sinfín de festivales por su trabajo. ¿Cómo se encuentra ahora al otro lado?

–Es curioso. Supone ver cómo funciona un festival desde dentro pero al otro lado, como dices. De alguna manera completa la experiencia que tengo. Haberme metido en la aventura de hacer una película, un proceso largo y complicado, me da una perspectiva nueva. Quizá me sirva para mirar las óperas primas con una atención nueva, son años de trabajo y procesos muy largos.

–¿Cuántas películas ve al año?

–Muchísimas, cientos. Rotterdam, Cannes, Berlín... Hay periodos del año en los que veo unas cuatro al día. Estoy entrenado. Las anoto y hago informes para acordarme meses después. Las veo pensando no en si me gusta o no, sino si tienen cabida en San Sebastián. Es un trabajo conjunto de un equipo de doce personas más Rebor (José Luis Rebordinos).

–Hace una década dirigió un documental experimental, pero este es su primer largometraje dentro de la industria. ¿Siempre ha sentido la pulsión de dirigir?

–Aquel documental fue autoproducido gracias a una beca de arte. Me formé en Barcelona en un máster documental en la época de Mercedes Álvarez, Guerín, Jordà, Recha... Mi carrera profesional me llevó a la programación. Hice prácticas con Baquedano en la Cinemateca del Bellas Artes de Bilbao... Pero la pulsión de dirigir estaba ahí. He trabajado con Itziar Okariz y siempre he estado cerca del mundo del arte. El parón de la pandemia cerró Tabakalera y nos vimos abocados a estar en casa. Isaki Lacuesta me animó a escribir el guion. Y me di cuenta de que la compañía es fundamental para armar una película, porque para la industria yo era un recién llegado. Llamas a muchas puertas y algunas se abren y otras no.

–Arranca la película con una cita de 'Amuleto', una novela de Roberto Bolaño: «Esta será una historia de terror. Será una historia policiaca, un relato de serie negra y de terror. Pero no lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta». El tono de cine negro dará paso al melodrama, al documental y hasta a la road movie.

–Empezamos en Madrid, con una mujer que lleva una herida dentro, y después pasamos a San Sebastián y transformamos la película. Y en Portugal hacemos lo mismo. El género te permite hablar de la realidad con otros códigos. Utilizamos una música a lo Bernard Herrmann, con referencias a Hitchcock. También hay una denuncia, una herida en la historia de España. Y después llega el encuentro entre dos mujeres, porque tenía la imagen de dos madres, una biológica y otra adoptiva, a orillas del Duero. ¿Quiénes son? ¿Cómo han llegado hasta allí? Me interesaba escuchar sus historias.

–¿Por qué le interesa la maternidad? ¿Tiene hijos?

–No. Conocí casos cercanos: amigas, mi madre, mi tía... Las nuevas maternidades, las 'malas madres'... Me interesaba que estas dos mujeres trataran de entender la complejidad de sus historias. Hay un libro de Natalia Ginzburg, 'Serena cruz o la verdadera justicia', sobre un caso de adopción en Italia que salió mal, y en el que se hace muchas preguntas sobre las madres. Se lo regalé a Lola Dueñas y nos sirvió de punto de partida.

–La película empieza con un dedo deslizándose por un mapa. Ha rodado en Madrid, San Sebastián, Portugal, París... Aparecen estaciones de autobuses... La idea del movimiento le atraía.

–Quería hacer una película en movimiento, ir de un escenario a otro, lo que supuso un gran reto de producción durante siete semanas. Era importante incorporar todos esos paisajes a la historia: la estación de autobuses de Burgos, el Madrid noir, con los depósitos del subsuelo del canal de Isabel II, el conservatorio Francisco Escudero de Donosti, el Museo Soares dos Reis en Oporto... Un viaje para los espectadores.

Ampliar Lola Dueñas y Ana Torrent en 'Sobre todo de noche'.

–Tiene a dos actrices icónicas del cine de autor: Lola Dueñas y Ana Torrent.

–Ha sido un lujo contar con ellas, son historia del cine español. Al principio me asusté un poco, que Isaki estuviera detrás del proyecto ayudó mucho. La Ana Torrent de Erice, 'Cría Cuervos', 'Tesis'... Tuve que olvidarme de su condición de icono. Después apareció Lola. Vimos que estos personajes fuertes atraían a actrices alrededor de los 50, porque no tienen tantos. Han sido muy generosas y he aprendido mucho de ellas.

–Usted es un cinéfilo afortunado, que ha hecho de su pasión su trabajo. ¿Cómo vive este cambio de paradigma, en el que el cine está dejando de ser importante?

–Tiendo a ser optimista. Me acuerdo de mis primeros festivales: San Sebastián, Berlín... Tenían un peso especial. En la pandemia vimos que la gente tiene necesidad de que le sigan contando historias. Ahora se han volcado en las plataformas, y habrá que ver cómo eso se hace compatible con la salas. Quiero pensar que vamos a necesitar siempre las salas, de la misma forma que el Prado o el Bellas Artes de Bilbao serán siempre un santuario. Habrá menos cines, pero serán espacios importantes para mantener. Tenemos acceso a todo, te puedes hacer tus ciclos en casa, pero ver las películas con gente, atender a las explicaciones de los directores en festivales, es importante.