Tinder devuelve la autoestima a la protagonista de 'Iris'

La directora Caroline Vignal comenzó a pergeñar 'Iris', en cines el 31 de mayo, tras encontrarse en una fiesta con una vieja amiga. Su marido le había abandonado de la noche a la mañana tras veinte años juntos. Tenía 51 años, «la edad a la que algunos piensan que las mujeres somos invisibles», lamenta la directora. Pero aquella amiga fue el alma de la fiesta, divertida y seductora. «La única mujer a la que los hombres vieron».

Tráiler de 'Iris'.

Vignal descubrió que su amiga había recuperado la autoestima gracias a una web de citas. Le habló del subidón de los 'likes' y de las fotos de penes que recibía en el móvil cuando trabajaba. De un amante bailaor de flamenco quince años más joven de ella, con el que tenía sexo y fumaba porros por las tardes. Y nació 'Iris', la historia de una dentista parisina al borde de los 50 con una vida en apariencia perfecta y un marido atractivo... con el que nunca hace el amor. Tinder le devolverá el deseo.

«'Iris' es una comedia, un género que me permite abordar temas e ideas que espero que sean un poco subversivos, pero sin asustar a la gente ni excluirla», explica la autora de 'Iris', que ha llevado a más de 300.000 franceses al cine. Vignal acierta a dotar de un tono descarado y amoral las peripecias de la protagonista, que salta de amante en amante sin ningún complejo. El tono ligero y chispeante no oculta la profunda reflexión sobre el deseo femenino. De ahí, que las conquistas masculinas de Iris sean hombres menos apuestos que su esposo, más pendiente del portátil en la cama que de complacer a su mujer.

Vincent Elbaz y Laure Calamy protagonizan el filme.

La directora de 'Vacaciones contigo.. y tu mujer' (700.000 espectadores en Francia) tuvo en mente dos películas de maestros a la hora de narrar la transformación de Iris en mujer deseada. De 'El amante del amor', de Truffaut, tomó la estructura episódica y el peso del protagonista, encarnado maravillosamente por una actriz como Laure Calamy, capaz de resultar en unos momentos una mujer atractiva y en otros del montón. De 'Belle de Jour' de Buñuel robó el impulso vital de una mujer que obedece a un deseo que la supera y no se siente culpable, solo saca provecho de sus aventuras. «Iris no es Emma Bovary, no se la castiga al final», previene Caroline Vignal.