La huelga de actores llega a su fin en EE UU después de cuatro meses

La huelga de actores que ha sangrado la economía de Hollywood llegará este viernes a su fin, tras 118 días, cuando la Junta directiva nacional del sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) ratifique el acuerdo que firmó el miércoles por la noche el comité negociador con los grandes estudios. Fue un 'salvado por la campana', horas antes de que el reloj marcase el final del plazo concedido.

«El acuerdo no es perfecto para nadie», advirtió Duncan Crabtree-Ireland, director Ejecutivo y jefe de negociaciones del sindicato, que no desvelará los detalles hasta que los comparta con la Junta Directiva. Pero los grandes rasgos que se han avanzado contentan lo suficiente como para que el diario Los Angeles Times, que publicó la primicia, diera por acabada la huelga. Se sabe que contiene una subida del salario mínimo, mejores planes de seguros médicos y mayores contribuciones para los planes de pensiones, pero lo más novedoso es el establecimiento de nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial que los actores temían que pudiese robarles sus puestos de trabajo, basándose en copias suyas que los hagan innecesarios.

Hay también un importante apartado sobre los pagos residuales de series y películas en 'streaming' que no solo son el futuro del cine y la televisión, sino también su presente. Como cuando se inventó internet, esta nueva modalidad que sustituye a los servicios tradicionales puede no ser todavía un modelo de negocio solvente para los estudios, pero los sindicatos han entendido que no podían dejarlo correr sin que contabilice en sus ganancias, porque es solo cuestión de tiempo que se conviertan en la totalidad de las proyecciones. «Estamos protegiendo no solo a los actores, sino a todos los creadores de contenido», defendió el negociador jefe.

Así opinaban también los actores que desde julio pasado han tenido que convertirse en camareros o relaciones públicas para seguir pagando las facturas. «Si los periodistas os hubierais plantado como nosotros cuando empezaron a publicar vuestras noticias en las páginas web, ahora no estaríais así», espetó Carlos Stroke, un actor que tuvo que emplearse como metre en un restaurante turco en Manhattan.

Entre la huelga de guionistas, que empezó en primavera, y la de actores en julio, se estima que la primera huelga conjunta que se da en el sector desde 1960 ha dejado en la economía californiana un agujero de 7.000 millones de dólares, según dijo a Los Ángeles Times Todd Holmes, profesor de gestión mediática y de entretenimiento en la Universidad estatal de California.

Estrenos en la cuneta

El departamento federal de estadísticas laborales reportó que la industria experimentó 45.000 nuevos parados desde primavera, aunque se estima que el número de afectados fue de más de cien mil. Por eso la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, agradeció públicamente el esfuerzo de las partes por llegar a este acuerdo que, aunque no sea perfecto, considera «justo».

En la cuneta habían quedado esperando su estreno 'Blancanieves', 'Avatar', 'Misión Imposible' y 'Cazafantasmas', algunos de los cuales no podrán llegar a la pantalla hasta 2025. Otras producciones, como 'A Haunting in Venice', 'She came to me', 'Killers of the Flowere Moon' o 'Exorcist: Believer', se estrenaron sin alfombra roja y sufrieron en taquilla los efectos de la falta de promoción de sus actores.

Fueron en total 191 días combinados entre la huelga de guionistas, que acabó en septiembre, pero el resultado está valorado por los estudios en mil millones de dólares repartidos en tres años de contrato. La experiencia ha sacado muchos trapos sucios a la superficie, entre los que ha anidado el resentimiento. «No va a ser fácil borrarlo de la fábrica de sueños, porque eso es lo que tiene la magia: una vez que te das cuenta de cuáles son los trucos, es difícil volver a no verlos», explicó la columnista de Los Ángeles Times, Mary McNamara, ganadora del Pulitzer en 2015.