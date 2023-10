De los 'residuals' a la IA: Así han sido las huelgas de los guionistas en Hollywood

Tras más de cuatro meses de protestas, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) acordaba a finales de septiembre poner fin a la segunda huelga más importante de su historia contra los estudios de Hollywood y las grandes plataformas de 'streaming'. Lo hacía tras 148 días de parón, que costaba a Hollywood más de 4.759 millones de euros, y después de haber visto satisfechas casi la totalidad de las demandas.

El nuevo acuerdo aborda una mejora en las condiciones salariales a un ritmo de un incremento del 5% en el primer año, 4% en el segundo y 3,5% en el último, subidas de la cotización para el seguro de salud y las pensiones, así como los pagos residuales por el 'streaming' o la protección ante la amenaza que supone el avance de la inteligencia artificial. Más de siete décadas llevan los guionistas batallando por las mejoras de sus derechos ante una industria que tiende a aprovechar los avances tecnológicos -emisión por televisión, cable, formatos físicos diversos, 'streaming' o la inteligencia artificial- para ganar más, en detrimento de los beneficios que recibe la fuerza creadora. Repasamos las huelgas más importantes.

Los avances más significativos en otros paros

Se llega a un acuerdo que define las escalas salariales y los derechos de propiedad de los guiones, y que además permite a los guionistas de radio y teatro presentar material para televisión. Su objetivo: la televisión. Los estudios ganaban millones vendiendo películas antiguas a las cadenas, pero guionistas y actores no recibían ninguna compensación ni pagos por la emisión de esos contenidos. Los guionistas se declaran en huelga durante 112 días y consiguen aumentos salariales y pagos residuales por las películas emitidas en cintas de vídeo y televisión de pago. Esta huelga da lugar a un contrato que garantiza por primera vez a los guionistas una parte de los ingresos de los productores provenientes de mercados en rápido crecimiento, como la televisión de pago y el vídeo doméstico. Su objetivo fue el reparto de los ingresos de las cintas de vídeo. A medida que los costes de fabricación de las cintas de video se redujeron y el mercado de videos domésticos se amplió, los escritores llegaron a sentir que habían sido estafados por el acuerdo al que habían llegado. Una disputa sobre los pagos residuales de los programas de televisión emitidos en el extranjero desencadenó esta huelga de 22 semanas. La huelga terminó con un nuevo contrato que garantizaba a los guionistas una participación en los ingresos generados cuando sus películas, programas de televisión y otras obras creativas se distribuían en internet. Algunos de los puntos que la WGA veía imprescindible tratar eran el uso de la IA, el pago justo de residuals tras la emisión de las series y películas en plataformas de streaming y una recuperación de las «salas de guionistas», en desuso desde que las plataformas habían impuesto un sistema basado en «minisalas».

Aunque los problemas de los guionistas en España son similares a los que han llevado a la huelga a sus colegas en EE UU, un parón así en nuestro país parece impensable. Natxo López, miembro de la junta directiva del sindicato ALMA, fundado en 1989 y con 800 miembros, explicaba a EFE en mayo de este mismo año que en España «se cometen muchos más abusos porque el sector no está tan reglamentado». Por otro lado, aseguraba que la mayoría de los guionistas en España son autónomos, lo que impide que el sindicato tenga «una verdadera representatividad» para negociar. No en vano, hasta 2015 el sindicato no logró la incorporación de sus tablas salariales en el convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual, que fijó unos mínimos retributivos para los contratos.

En el caso de los 'residuals', que se pagan en función del éxito y de los visionados, la opacidad de las plataformas manda, si bien es cierto que en España el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual el Gobierno ahora en funciones buscaba que los servicios de vídeo bajo demanda faciliten esa información. Por último, en cuanto a la inteligencia artificial, Ramón Campos, creador de series como 'Fariña' o 'Las chicas del cable', reconocía hace unas semanas que ya se utiliza en los procesos de preproducción de Bambú, su productora. «Lo que sí utilizamos es Midjourney para hacer dosieres y storyboards y elaborar una presentación más visual de localizaciones o propuestas de vestuario», explicaba en un reportaje en 'El Mundo'. «Te ahorras contratar a diseñadores y puedes tener todo el trabajo hecho en una tarde, en lugar de esperar semanas».