'Renfield', sangre para Nicolas Cage

Los mil rostros, y tupés adhesivos, de Nicolas Cage siguen en plena forma y añaden otro personaje desatado a la larga lista de hazañas cinematográficas del popular actor, cuya prolífica filmografía se mueve entre le absurdo, el delirio y el culto con una facilidad pasmosa. Indudables son sus dotes interpretativas frente a la cámara, pero últimamente gana mayor protagonismo, y enteros, su sonado desparpajo para encarnar cualquier rol imaginable, sin corsés, duro y a la retina. No hay barreras ante el reto creativo de convertirse en lo que sea. Rememorando 'Besos de vampiro', cinta del 89 vapuleada por la crítica y adorada por los fans fatales del oscarizado astro, donde se convertía en un trastornado chupasangres de andar por casa, da un paso más allá, acorde a su veteranía artística, poniéndose en la piel del mismísimo Drácula. No obstante, cabe remarcarlo, el verdadero protagonista de la historia es su ayudante humano, Renfield, vasallo arrastrado que defiende con astucia en el encuadre Nicholas Hoult, cuyo «sed testigos» de 'Mad Max: Furia en la carretera' es historia del cine. La dirección del filme, uno de los estrenos más esperados del año por los aficionados al fantástico, es obra del máximo responsable de la mejor adaptación audiovisual de Batman de todos los tiempos, Chris McKay, la mirada tras la divertidísima 'Batman: La LEGO película'.

Hoult, que ya hiciera de muerto viviente en 'Memorias de un zombie adolescente', despliega sus encantos interpretando al famosos esclavo del Príncipe de las Tinieblas, encargado de facilitar víctimas que desangrar al mito creado por Bram Stoker. Tras varios siglos dándolo todo, es hora de cambiar de aires, pero romper las cadenas no es tarea fácil. La relación tóxica, de total dependencia, entre Renfield y su amo, el esperpéntico Drácula, rey de la noche, tan histriónico como cabe imaginar en manos de Cage, es el motor de una comedia negra con sobradas secuencias de acción, convenientemente salteadas con gore de colores. Algo de terror no falta en un filme de foto chillona, algo deslavazado formalmente, que busca la complicidad del público joven y los puristas del género. Los momentos en los que irrumpe el monstruo en escena dan juego al ya eterno Cage, encantado de asumir su papel de meme viviente con la incombustible capacidad de cautivar a una audiencia entregada. El espectáculo se adapta a los tiempos, tritura ideas con más desorden que concierto y coge vuelo a medida que avanza el enredo, empapado de frivolidad. El show apenas defrauda respecto a lo que promete, mirándose en 'Lo que hacemos entre las sombras', de obligado visionado, serie y película. De hecho, cuando más gamberra se siente, mejor funciona.

Vendida como una secuela directa de 'Drácula', del maestro Tod Browning, estrenada en 1931, con Bela Lugosi totalmente entregado a la causa vampírica en su papel de sanguinario Conde -un dato que tuvo que poner los dientes largos a Cage al comienzo del proyecto-, ojo a otros nombres que aparecen en los créditos principales de la película: Ryan Ridley ('Rick & Morty') firma el guion, basado en una idea original de Robert Kirkman ('The Walking Dead'). El inicio del filme homenajea convenientemente al clásico de la Universal y pone en situación al espectador. Cage cumple con las expectativas, en su salsa, ideal como chupasangres narcisista que no duda en humillar a su esclavo con tal de salirse con la suya. Tras el fracaso de 'La momia' de Tom Cruise, punta de lanza del proyecto Dark Universe, cuando los estudios pretendía crear su propio MCU con grandes iconos del cine de terror -ahora un chiste-, 'Reinfeld' abre una nueva vía y se decanta por reivindicar un espíritu de serie B francamente saludable. No es para tirar cohetes, haya momentos que se antojan a medio cocer, pero supone un soplo de aire fresco en la castigada cartelera.